Adiós al 'Goodfella', Ray Liotta, quien murió a los 67 años mientras dormía. Recordemos algunas de sus icónicas películas.

Ray Liotta, el actor reconocido por sus papeles en el cine de gángsters, así como por su versatilidad para adaptarse a las comedias o a las historias dramáticas, falleció a los 67 años de edad mientras dormía, cabe mencionar que se encontraba en República Dominicana trabajando en el rodaje de la cinta Dangerous Waters. Esto según información difundida por el medio especializado, Deadline.

A lo largo de su vasta carrera, el histrión nacido en Newark, Nueva Jersey, el 18 de diciembre de 1954, pudo compartir el set con infinidad de artistas y directores reconocidos, por lo que recordamos algunas de sus películas que, de cierta manera, contribuyeron a convertirlo en una especie de actor de culto.

1. Field of Dreams

Campo de Sueños, cinta dirigida por Phil Alden Robinson y que fue protagonizada por Kevin Costner, contó con la participación de Ray Liotta, quien le dio vida al beisbolista Shoeless Joe Jackson.

Esta cinta, que fue nominada a tres premios Óscar (Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Banda Sonora) representó el primer largometraje en el que la actuación de Liotta, comenzó a sobresalir.

2. Blow

Ray Liotta participó en la adaptación cinematográfica de la novela escrita por Bruce Porter, inspirada en hechos reales, y que estuvo bajo la dirección de Ted Demme. El largometraje narra la historia del narcotraficante George Jung, personificado por Johnny Depp y cómo asciende y cae en el mundo del crimen organizado, esto narrado con un montaje bastante satírico.

La película toma aún más calidad al ver cómo Liotta interpreta a Frederick Jung, padre del personaje de Depp, quien es un comerciante retirado.

3. Bee Movie

Como lo mencionamos, Ray Liotta no se limitó al cine de gángsters y también incursionó en las cintas animadas. En su filmografía destaca Bee Movie, cinta en la que además de prestar su voz, lo hizo para personificarse a él mismo, obviamente no había nadie mejor para el papel.

Hablando de prestar su voz, el actor también destacó por su participación como Tommy Vercetti, personaje del videojuego Grand Theft Auto: Vice City, que estaba inspirado en Tony Montana.

4. Hubie Halloween

De la misma manera y tomando en cuenta los filmes que salían un poco de la línea del actor, encontramos Hubie Halloween, película de terror y comedia de Netflix dirigida por Steven Brill y estrenada en 2020.

En ella, comparte créditos con actores reconocidos en dicho género, tales como Kevin James, Rob Schneider y Adam Sandler.

5. Marriage Story

Hablando de películas estrenadas a través de streaming, Marriage Story, del director Noah Baumbach, y que fue nominada a varios premios de La Academia, contó con un reparto muy talentoso, encabezado por Scarlett Johansson y Adam Driver.

Aunque Laura Dern se llevó la estatuilla en la categoría Mejor Actriz de Reparto, la actuación de Ray Liotta, como Jay Marotta, segundo abogado de Charlie (Driver), fue uno de los plus de una de las cintas que dieron de qué hablar en 2019.

6. Revolver

Escrita y dirigida por Guy Ritchie, Revolver es una de las cintas que tienes que ver una y otra vez, para comprender todo un concepto que, además de la venganza entre criminales, tiene como detonador la teoría de “La Fórmula” que utiliza para robar en casinos y que se puede aplicar a todo tipo de juego, así como el ajedrez. Hay que mencionar que los nudos en el guión hacen a la tercera cinta del director británico, la más difícil de apreciar.

Ray Liotta le da vida a Dorothy Macha, líder mafioso con muchos problemas de ira reprimida y que es el blanco de Jake Green, personificado por Jason Statham.

7. Cop Land

James Mangold estuvo a cargo del guión y dirección de uno de los dramas policiacos más intensos de la década de los 90, en el que también, vimos a Sylvester Stallone dejar atrás todos sus clichés de héroe de acción, para simplemente actuar.

Cop Land relata la historia de un policía que apoya a un agente del Departamento de Asuntos Internos que investiga la corrupción entre los oficiales de Nueva York que radican en la pequeña ciudad de Garrison. Ray Liotta le da vida al oficial Gary “Figgsy” Figgis.

8. Killing Them Softly

El filme estrenado en 2012 y dirigido por Andrew Dominik, basado en la novela Cogan’s Trade, de George V. Higgins, nos lleva al momento de la crisis financiera en Estados Unidos y la campaña electoral en 2008.

En ese momento, Johnny Amaro planea robar un juego de póquer de la mafia, el cual es dirigido por Markie Trattman (Ray Liotta), de quien se sabe, anteriormente, contrató a dos personas para robar su propio juego. Una vez que el atraco se consuma, los líderes criminales deciden contratar al sicario Jackie Cogan (Brad Pitt), para encontrar a los culpables.

9. Hannibal

La película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Juliane Moore y Anthony Hopkins, narra los acontecimientos 10 años después de lo ocurrido en The Silence of the Lambs. En la historia, conocemos al magnate Mason Verger (Gary Oldman), multimillonario deformado y única víctima que sobrevivió al ataque del psiquiatra.

En esta cinta, Ray Liotta da vida a Paul Krendler, un corrupto y misógino oficial del Departamento de Estado que, tras tenderle una trampa a la agente Clarice Starling, se convierte en uno de los blancos de Lecter. La secuencia de su muerte no es apta para gente con el “estómago sensible”.

10. Goodfellas

La legendaria cinta de Martin Scorsese tuvo entre sus filas a algunos de los actores más importantes del cine de gángsters. Basta con mencionar a Joe Pesci y Robert De Niro para notar la calidad de la cinta, sin embargo, el hilo conductor nunca recae en ellos.

Ray Liotta tuvo la tarea de personificar a Henry Hill, quien desde pequeño estuvo fascinado con el mundo de la mafia y que al crecer, se convirtió en uno de sus capos principales.

Cabe mencionar que la manera en la que Liotta narra todos los hechos de una de las cintas más reconocidas en el género, la hace única, entre satíricas escenas que mostraban glamour y violencia, tan peculiares como esa entrañable escena de su carcajada en el centro nocturno.

