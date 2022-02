Son muchas las películas basadas en cómics las que han hecho historia y aquí enlistamos algunas de las más icónicas de todos los tiempos.

Spider-Man: No Way Home ha sido sin duda la película de superhéroes que, para bien o para mal, ha marcado un antes y un después en las adaptaciones de cómics a la pantalla grande, se convirtió en un fenómeno que simplemente rompió el internet, llenó de memes las redes sociales y ha estado en boca de todos durante varias semanas.

Sin embargo, este no ha sido el único filme del género que se ha convertido en un parteaguas en la cultura pop y que han puesto su granito de arena para que hoy en día, las cintas de este tipo, sean toda una industria del entretenimiento.

Sea por el momento en el que llegaron a las salas de cine, por su temática, impacto cultural o porque rompieron el arquetipo del héroe, te contamos de estas películas que han marcado un precedente en el cine de superhérores o de cómics.

The Crow

Dirigida por Alex Proyas, The Crow, basada en la serie de cómics de James O’Barr, llevó al cine la historia de un antihéroe que regresa desde la tumba. Rockero y gótico, y con habilidades paranormales, además de un look que marcó tendencias allá por 1994, año de su estreno, para vengar la muerte de su novia a manos de una pandilla, durante la Noche del Diablo, una antes de Halloween.

Cabe resaltar que esta cinta goza de un toque extra que ayuda a su popularidad, al ser la última película en la que apareció Brandon Lee, hijo de la leyenda de las artes marciales, Bruce Lee, ya que murió durante el rodaje. Si se trata de películas basadas en cómics, la primera de The Crow es, sin duda, icónica. Hay tres filmes más, pero no fueron tan aceptados por el público como la primera entrega.

Sin City

Frank Miller, reconocido dibujante y creador de cómics, se caracteriza por sus personajes oscuros, situaciones violentas y la critica social que imprime en sus historietas, con un toque Noir. Estos aspectos se pueden encontrar en la que tal vez sea su obra maestra, Sin City.

El cine de cómics vio un giro en su historia cuando Robert Rodriguez, junto a Quentin Tarantino y el mismo Miller, trasladaron la novela gráfica a la pantalla grande, con lujo de detalle y con la participación de Jessica Alba, Rosario Dawson, Bruce Willis, Mickey Rourke, entre otros que conformaban un casting bastante interesante; vimos un mundo sin héroes, pero sí lleno de crimen y venganza.

Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame

Ambas cintas dirigidas por Anthony y Joe Russo, no solo representaron el clímax del Marvel Cinematic Universe (MCU), luego de una década de hilar historias en películas y series divididas en tres fases. Por primera vez vimos a los Avengers derrotados y estancados en un vacío existencial.

No obstante, la euforia de las películas, se tradujo en muchas teorías ligadas al futuro del equipo de héroes y al de Marvel Comics en el cine, así como varias filtraciones y la petición de no spoilear, por parte del estudio y los productores, hablar de lo recaudado en taquilla, está de más. Y es que no es ningún secreto que, si se trata de películas basadas en cómics, Marvel se lleva las palmas.

Zack Snyder’s Justice League

Luego de una serie de problemas, así como el suicidio de su hija, Zack Snyder tuvo que abandonar el rodaje de Justice League. Fue reemplazado por Joss Whedon, quien hizo cambios drásticos en el guion y presentó una cinta que generó mucha polémica entre los seguidores del DC Extended Universe. Sin embargo, un rumor señalaba que el corte de Snyder existía.

Las especulaciones del Zack Snyder’s Justice League se volvieron realidad, luego de una intensa movilización en redes sociales, por parte de seguidores de DC y del cineasta, que pedían que su versión, llegara a las salas de cine. Con todo y pandemia, este filme vio la luz en 2021 con algunos cortes y escenas extra, así como una visión totalmente oscura de Wonder Woman, Superman, Batman y compañía.

Mejor recibida por los fans, esta cinta fue dedicada a Autumn Snyder, hija del director.

