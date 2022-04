Aceptémoslo, Bruce Willis es todo un ícono del cine y si no nos crees, échale un ojo a todo lo que hizo a lo largo de su carrera.

Bruce Willis, qué difícil es aceptar el retiro de un actor que en su haber cuenta con alrededor de 60 películas de distintos género, y que desde la década de los 80 ha marcado la Cultura Pop para distintas generaciones.

Sí, no todas las cintas en las que participó fueron buenas, pero, su presencia no pasó desapercibida, tanto que fue el consentido de los premios Razzie Awards (mejor conocidos como los anti-óscares) en varias de sus ediciones. Sería muy aventurado decir que el actor y productor, que inició su carrera en televisión, es toda una institución en la industria del entretenimiento, ya que aunque los tuvo, no cuenta con los reconocimientos para serlo (¿o tal vez sí?).

Sin embargo, sí puede considerarse un ícono. Uno del que por lo menos has visto cinco de sus filmes más importantes.

Bruce Willis, ¿en el top 5 de los héroes de acción en el cine?

Tal vez no peleaba como Jean-Claude Van Damme, ni se veía imponente como Arnold Schwarzenegger ni Sylvester Stallone o Dolph Lundgren. Pero sin duda, como el duro policía de Nueva York, John McClane, le vale para ser considerado como uno de los estandartes en el cine de acción, tan popular en los 80 y gran parte de la década de los 90.

El efecto de Duro de Matar (Die Hard), con miedo a volar y hasta cruda, se vio reflejado en otras cintas icónicas del género, como El último Boy Scout y hasta el mashup de los principales exponentes de este género, en Los Indestructibles.

Acá entre nos, los filmes de Bruce Willis, aunque podía acabar él solito con terroristas o la misma mafia, cuentan con un tono sarcástico y aberrante que las resaltan del resto, además de que no era tan invencible como otros; siempre acababa hecho un trapo.

Hasta en comedias apareció

Su fama lo llevó a no encasillarse en el cine de acción, en su carrera resaltan aquellas comedias que sin querer, también forman parte de la Cultura Pop. Tal es el caso de las dos primeras películas de la franquicia de Mira quién habla, donde prestó su voz a Mikey, o las veces que también lo hizo para otros personajes en varias cintas más, como Vecinos Invasores o The Lego Movie 2.

Tal vez el largometraje más importante en este rubro es su participación en La hoguera de las vanidades, comedia negra dirigida por Brian De Palma, aunque sus seguidores más devotos nos puedan contar de otras.

Antes de que el cine de superhéroes fuera mainstream, Bruce Willis ya hacía películas

Su camino lo llevó a codearse con directores relacionados con distintos géneros, por lo que en su haber, también resaltan filmes de superhéroes y, aunque no son del calibre de Marvel y DC, sí son un must para los consumidores de este tipo de cintas.

Obviamente hay que mencionar su papel en la trilogía dirigida por M. Night Shyamalan, quien lo presentó como una especie de antihéroe en El Protegido, Split y Glass. O su desempeño en las dos películas bajo la dirección de Robert Rodriguez, Sin City y Sin City: A Dame to Kill For, como John Hartigan, personaje creado por la leyenda de los cómics, Frank Miller.

Hasta cine de culto y un poco de drama

Otro aspecto de su carrera y que hizo que se mantuviera vigente para distintas generaciones fueron sus papeles en películas de culto. Retomando a Robert Rodriguez, con quien figuró en su cinta de serie B, Planet Terror o su papel en Four Rooms.

No se dejan a un lado 12 Monkeys, de Terry Gilliam; El quinto elemento y su multipass como Korben Dallas bajo la dirección de Luc Besson; y la más icónica, su faceta como el boxeador Butch Coolidge, en Pulp Fiction de Quentin Tarantino.

Sin embargo, tampoco estuvo peleado con el drama, si bien no fue su fuerte, también pudimos verlo un poco fuera de su zona de confort en largometrajes como Moonrise Kingdom, de Wes Anderson; y obviamente El sexto sentido, también de M. Night Shyamalan.

Ya hablar de cómo salvó al mundo en Armageddon o de sus participaciones en series como Friends o That 70’s Show, es avaricia. Aunque la afasia terminó por alejarlo de los sets de filmación, no podemos negar que el repertorio de Bruce Willis es único y que tal vez, pocos podrán igualar.