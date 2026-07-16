Adiós al bajón dominical: Descubre la obra de teatro Cosas que pienso los domingos

En un mundo donde todo es rápido, la regla es la eficiencia y el camino es conseguir más cosas (dinero, metas, éxitos, amor…), a veces podemos olvidarnos de nosotros mismos. Pero a veces llega un día solitario y tranquilo que te permite “quedarte contigo”, ocasionando que recuerdes buenos o malos momentos, te arrepientas de decisiones o sueltes uno que otro reclamo a quien sea que rige la existencia. Algo así como los domingos.

Cosas que pienso los domingos es un unipersonal dirigido a quienes alguna vez se han detenido a cuestionar el rumbo de su vida. La puesta en escena de estreno en el Foro Sylvia Pasquel presenta a un personaje llamado Domingo que recorrerá sus recuerdos, sus miedos y sus sueños aún incumplidos para demostrarle al público una cosa: que no están solos si han vivido una situación similar.

“Hay veces que en este rush olvidamos cuidarnos a nosotros mismos y darle el espacio a nuestras emociones, a escuchar qué es lo que verdaderamente está pasando dentro. En especial, buscamos brindar este espacio para que haya un lugar seguro para los hombres de expresar sus emociones, porque a lo largo de la historia sabemos que viene esta represión emocional enfocada hacia el género masculino”, comenta la directora de la obra, Diana Uscanga.

Eso no significa que las demás personas en el público no puedan disfrutar de Cosas que pienso los domingos. Porque el tema principal aquí, subraya Uscanga, es la salud mental y la historia, escrita por Adrián Madrigal, habla de la experiencia humana.

“No importa el género o la edad, todos hemos sentido frustración por las expectativas del tener que alcanzar, del no querer sentirse solo y entrar a relaciones nada más por entrar sin estar emocionalmente preparados, el estar mendigando amor o trabajo, el estar aceptando tratos indignos por la necesidad de sobrevivir. Creo que eso es mucho de la experiencia humana que todos podemos compartir al momento de ver la obra”, puntualiza Uscanga.

Entre la utilería que acompaña al protagonista en el escenario destaca lo básico para un escritor (porque Domingo se dedica a ello) como pluma, papel y cuadernos, así como el vestuario, que tiene una conexión fuerte con el actor Juan Vergara porque es parte del podcast El club de los (a veces) fashionistas por el cual dialoga mucho con la moda.

Pero en lo que pone el foco la directora es en el caos que reina en la tarima de la puesta Cosas que pienso los domingos.

“La disposición del espacio es una cosa muy interesante porque en la depresión la gente tiende a externar este caos interno en su lugar seguro, que tiende a ser la habitación. Entonces, vemos así lo que tiene en su cabeza ya sea con ideas o fiestas, por decirlo de alguna forma, y se va inundando el espacio”, apunta.