Carlos Rivera está listo para protagonizar "José, el Soñador", una obra que lo llevará a reconectar de nuevo con su gran pasión: el teatro musical.

Así como su personaje en José, el Soñador, Carlos Rivera fantasea con el futuro.

El cantante tiene muchas razones para ilusionarse con el 2022, año en el que regresará al teatro para protagonizar la nueva versión del clásico de Broadway, que llega el próximo 10 de febrero al Centro Cultural Teatro I.

Desde su camerino, Carlos Rivera nos cuenta cómo se conecta con José, un hombre con un don muy especial, pero que deberá enfrentar la adversidad cuando provoque la envidia de sus once hermanos.

Además, el hijo pródigo de Tlaxcala nos cuenta qué planes tiene para el 2022 y de paso confiesa el gran amor que profesa por la CDMX, una ciudad que lleva tatuada en la piel, pues no hay duda de que es un chilango hecho y derecho.

¿Cómo te sientes sabiendo que volverás al teatro en 2022?

Estoy feliz porque se siente como un déjà vu. Fue en este teatro donde comencé. De hecho estamos en el camerino donde me maquillaban para ser Bestia en La Bella y la Bestia. Es como volver a ese origen.

Curiosamente, José, El Soñador fue la primera obra musical que vi en mi vida, recién salido de La Academia, a mis 18 o 19 años, y la que me hizo soñar con los musicales. Me acuerdo que la vi y supe que quería volver a verla, pero como ya se terminaba, ni tiempo me dió de “volarme” más allá con ella.

Ahora, 17 o 18 años después, el productor Alejandro Gou me buscó para decirme que tenía planes para montarla conmigo y fue como darme cuenta de que los sueños se cumplen, aunque tengan que pasar mucho tiempo.

Más allá de que tienes una historia con este musical, ¿cómo se conecta Carlos Rivera con José, el Soñador?

Soy fan de su música e historia, del personaje, pues me identificó mucho con él, porque literalmente yo soy Carlos Rivera, el soñador.

Me acuerdo mucho cuando estaba en Tlaxcala con mi familia y ya sabía que quería ser cantante. Ellos solo se preguntaban: ¿por qué sueña con cosas imposibles? Nunca dejé de soñar con eso, aunque sabía que el sueño era demasiado grande y que las circunstancias y todo lo que me rodeaba decían que iba a ser muy difícil.

Incluso, cuando llegué a la Ciudad de México y gané La Academia, viví muchos años muy duros pensando que esos sueños no se iban a cumplir, pero como José nunca perdí la fe y la esperanza de que iba a llegarme algo que me iba a cambiar la vida, y esto fue el teatro musical. Cuando llegué al Rey León en España, me cambió la vida y mi carrera tuvo un vuelco, empezaron a pasar cosas increíbles.

Hacer José, el Soñador significa y representa muchas cosas en mi carrera, porque el teatro fue el vehículo que me llevó a tener una carrera internacional. Siempre he sido ese soñador que ahora me toca representar.

Hablando de sueños, ¿con qué sueña Carlos Rivera en este 2022?

Con muchas cosas. De entrada me hace mucha ilusión esta temporada de José, el Soñador que va a ser cortita pues son solo 7 semanas.

Además, tengo la ilusión de un disco totalmente nuevo que ya estoy preparando, de hecho ya grabé las primeras canciones. Se trata de un disco muy personal, que muestra una parte súper especial y hasta vulnerable, la más humana, por medio de la música. Tengo ganas de mostrarle eso a la gente y que escuche eso que tengo que decir. Soy un artista que sigue creyendo en los álbumes completos, entonces me gusta hacer las cosas con paciencia y amor. De repente hoy parece que la música solo con que pegue y sea pegajosa con eso basta, pero yo quiero decir algo, marcar una diferencia. Carlos Rivera quiere conectar con la gente.

Confío que este disco me llevará a concretar esos otros sueños pendientes que tengo en la música. Se vienen muchos conciertos para 2022.

¿Ya tienes nombre y fecha de lanzamiento para este disco?

Estoy en eso, espero que durante los primeros meses del año pueda lanzar el primer sencillo.

Mientras, y como para recibir 2022, en febrero a la par del estreno de José, el Soñador, voy a lanzar una edición especial de Leyendas, el disco que saqué a dueto con varios grandes artistas, incluida una versión con Miguel Bosé de “Nada particular” y la de “Vive” con Napoleón.

Un poco después de esto voy a lanzar este primer sencillo inédito, que va a dar paso a todas las canciones que vienen para estrenar el álbum para la segunda mitad del año.

¿Por qué los chilangos no deben perderse José, el Soñador?

Es una obra icónica, tiene un elenco espectacular y no hablo de Carlos Rivera (risas), hablo de Fela Domínguez, de Kalimba y de todos los que forman parte de esta obra, son impresionantes.

El show es espectacular, tiene una escenografía inmensa y son docenas y docenas de pantallas de LEDs, no hay nada igual si hablamos de producciones hechas en México.

Pero más allá de todo ese despliegue tecnológico, la obra tiene mucho corazón, creo que en estos momentos vale mucho la pena ver algo que te entusiasme y te emocione.

Carlos Rivera, un tlaxcalteca muy chilango

Y hablando de chilangos… ¿qué tan chilango es Carlos Rivera?

Llevo muchos años aquí, voy a cumplir 18. Estoy a punto de cumplir más años aquí de los que tenía cuando llegué, más de los que viví en Tlaxcala, en mi amado Huamantla. Entonces, si se supone que chilango es el foráneo que viene a vivir a la CDMX, pues imagínate.

Es una ciudad que amo, lo juro. Hay mucha gente que se queja, pero la verdad es que para mí es todo lo contrario y por eso no me he ido a vivir a otro lado.

¿Tienes un lugar favorito en la Ciudad de México?

Xochimilco me encanta. Me parece que es uno de los lugares más emblemáticos que tenemos en México y no hay otro lugar igual en el mundo. Escuchas mariachi, marimba o música de tríos, te venden de todo en las chinampas… Me parece mágico y muy especial.

¿Lugar que te falta por conocer en la CDMX?

Me siento el peor con esto, porque desde niño amo la historia y no conozco el Museo Nacional de Antropología, espero ir pronto.

¿Qué es lo más chilango que hace Carlos Rivera?

Creo que soy bastante chilango. Soy un cafre para manejar (risas), miento madres en el tráfico, me gusta comer guajolotas y tacos en la calle, especialmente tacos de canasta, que por cierto son de Tlaxcala.

¿Tienes una frase chilanga?

Pues no se me ocurre una, pero puedo decir, y la gente no lo sabe, que Carlos Rivera es grosero… me gusta decir muchas groserías y digo mucho la palabra “chingón”.

¿Experto en el uso de la “ch”?

Claro, uso la “ch” a toda su potencia (risas).