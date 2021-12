Descubre todo lo que puedes encontrar y presenciar si vas a una de las icónicas posadas navideñas del Niñopa en Xochimilco.

Éntrale a esta guía infalible para disfrutar de las posadas navideñas del Niñopa en Xochimilco y descubre que lo que pasa en las posadas del Niñopa, se queda en las posadas del Niñopa (se escucha un chiflido ‘labio contra diente’ de fondo).

Primero que nada y antes que todo, ¿quién es el Niñopa?

El Niñopa —o “Niñopan” como algunos le dicen— es nada más ni nada menos que el ‘beibi lord’ de todo Xochilandia. Es el “paps” de las tierras xochimilcas, el mero mero patrono de todos los milagros de la zona chinampera, el que te hace los mandados si le compras ropita chida o le llevas que su juguetito de moda.

Foto: Cuartoscuro / Majo Martínez

Y él siempre ha estado a la moda con cada nueva temporada. Ha tenido de todo ¡porque tiene más de 400 años! (ya es casi casi vampiro). Sus fieles aseguran que es el más milagroso de todos y para retribuirlo todos los años, en la bonita época decembrina le compran sus piñatas, sus tamales y su ponche para hacerle sus posadas navideñas.

El culto a la figura religiosa del Niñopa es una de las tradiciones más arraigadas no sólo de la CDMX sino de México (no queremos decir “del mundo” pero… en una de esas puede que sí, ¿eh?). Y aunque el Niñopa no es el único “beibiyisus” de Xochilandia —porque están sus hermanitos el Niño Dormidito, el Niño de Belén, el Niño Tamalerito, el Niño Grande y el Niño de San Juan— sí es el más más rockstar, la neta.

De hecho, el nombre de “Niñopa” proviene —posiblemente— de la unión de la palabra “niño” y “pa” de “padre”, entonces Niñopa quiere decir “Niño Padre” (ayyyyy weeeeeee), nada más para que te des un quemón de “con quien tú ‘ta-hablando”.

Lee aquí si te dan ganas de saber más acerca de Romerías Decembrinas en CDMX.

Las posadas navideñas del Niñopa son puro lujo, puro despilfarro, y aquí no es que quiera oro y plata, y romper la piñata… ¡pero casi casi!

Y ni creas que las posadas navideñas del Niñopa son como las nuestras… Uy no, ni-te-i-ma-gi-nas. Cuando te dijimos que era el “paps” de Xochimilco, no estábamos bromeando. Las familias de mayordomía de posada son quienes reciben al Niñopa (prestado) durante sólo un día para hacerle su posada navideña. Esto se gestiona a través de un préstamo bastante riguroso y que es solicitado con mucha anticipación a los mayordomos.

Los mayordomos son quienes cuidan del Niñopa durante todo un año, sus guardianes pues, y quienes se apuntan a la eterna y larga lista de mayordomía para estar en línea directa de sus milagros (porque ¿quién no va a querer milagros por todo un año?).

Las posadas navideñas le permiten a miles de “grupis” del rockstar Niñopa festejar por sus milagros y favores concedidos. Y cuando te decimos miles tampoco estamos bromeando. La derrama turística —debido a la harta cantidad de fieles seguidores del Niñopa— en la alcaldía Xochimilco durante diciembre es una de las más grandes en la CDMX.

Y vaya que echan la casa por las ventanas… de la posada, porque en promedio la inversión para realizar una posada navideña para el Niñopa es de por lo menos unos 5 millones de pesos. Y eso es barato porque hay cifras estratosféricas. Pero, ¿por qué gastar tanto en una posada? Porque se tiene la creencia que del tamaño de la cartera será el tamaño del milagro retribuido.

¡Las posadas navideñas del Niñopa en Xochimilco cumplen un riguroso itinerario!

Todo comienza desde las primeras horas del día cuando el “posadero” —representante de la familia anfitriona de la posada—, recoge al Niñopa directamente en la casa del mayordomo en donde se encuentra el Niñopa para llevarlo a la casa en donde se realizará la posada.

Pero no creas que nada más recogen al Niñopa así como así. Acompañado por chinelos, banda de música tradicional y un séquito de fieles que lo escoltan, el Niñopa llega a su posada como todo un ‘mirrey’.

via GIPHY

Al llegar a la que será su casa por un día, todos los acompañantes reciben su desayuno (incluidos vecinos, fieles seguidores y visitantes). ¡Tooooodooos reciben comida y bebida cuántas veces quieran! Y no es sólo durante el desayuno, el día de la posada todos (sí, TODOS) los que visitan al Niñopa reciben masivas cantidades de comida.

Pero sí, antes de entrarle al diente –vaya que nos adelantamos un poquito–, primero llevan al Niñopa a su respectiva misa a la Catedral de San Bernardino de Siena.

Después de ese brevísimo paréntesis, regresemos a lo que nos truje: ¡la comida de la posada! Porque aquí no hablamos sólo de un ‘sambuichito’ de jamón y queso, ¡eh! Las posadas del Niñopa en Xochimilco son un festín de mole, tamales, carnitas, barbacoa, arroz de cazuela de barro, tacos de pastor (¡qué va! Trompos de pastor completos), claro, esto incluyendo la barra de postres: diferentes tipos de pasteles, helados y nieves tradicionales, dulces típicos. Además, como es posada, no puede faltar la colación y, por supuesto, ¡la piñata!

Lo mejor de las posadas del Niñopa en Xochimilco es…

¿Ya te dijimos lo mejor? ¿No, verdad? Te suena la palabra: ¿GRATIS? Sí, todo en las posadas del Niñopa en Xochimilco es… y déjanos ser biennnn claros:¡GRAAATIIISSS!

Sí, todo es gratis en las Posadas del Niñopa en Xochimilco. Ya, se tenía que decir y se dijo. Y hablando de gratis, no creas tampoco (inocentemente) que se trata sólo de romper UNA piñata (gratis). Noooo, ni son 2, ni son 3; es más, estamos hablando de por lo menos unas diez piñatas libres de impuestos, libres de inflación, libres y gratis (todo depende de la familia anfitriona obviamente). Fruta y colación llevan todas las piñatas (a veces también traen algunos souvenirs del Niñopa, como carpetitas para tus tortillas awww).

Con el dale, dale, dale de la piñata llega la procesión de los peregrinos para pedir por fin posada…

Para nada creas tampoco (súper inocentemente) que los peregrinos son humildes figuritas de barro o de cartón. ¡Oh no! María, José, el burrito, la mula, el Arcángel Gabriel… ¡son reales! Obvioooo. Y quien va en brazos de la ‘viryin’ es nada más y nada menos que el Niñopa con todo y sus peregrinos reales para pedir posada.

¡Todo a ritmo de banda de pueblo! Trombones, trompetas y tamborzotes y más y más chinelos, más y más visitantes… De pronto ya son cientos los que conforman la peregrinación con sus respectivas velitas para pedir posada.

De esta magnitud son las posadas del Niñopa en Xochimilco, y eso que no te hemos contado de los grupos musicales que amenizan el show desde la tarima (a la mitad de la calle, porque obbbvio cierran las calles, sacan la bocina y se arma el bailongo).

Así como tampoco te hemos dicho de los cientos de fuegos artificiales que acompañan la procesión en la noche, los castillos incandescentes, los toritos de fuego, y los ‘chupecines’ que te puedes ir echando “para aliviar esos fríos, ¿qué no?”.

Ok, y cómo, cuándo, dónde para jalar a las posadas del Niñopa en Xochimilco

Eso es lo que todos queremos saber… Lo sabemos. Y aunque no es información confidencial sí requiere de una búsqueda en redes sociales (aunque también te puedes lanzar así a las vivas a Xochimilco y chance te lo topas por la zona centro en estas fechas).

Hay diversos grupos de Facebook como “Niñopa”, o la que se autodenomina como Página Oficial del Niñopa , que publican los calendarios de posadas del Niñopa en Xochimilco con la fecha de la posada navideña, el apellido de la familia anfitriona y el barrio en donde se llevará a cabo la posada.

Sin embargo este año, debido al semáforo epidemiológico, desconocemos si las tradicionales posadas del Niñopa en Xochimilco se llevarán a cabo, habrá que ver si este año el Niñopa trae ganas de que lo visite la banda.

Todo esto y más te espera en las tradicionales Posadas del Niñopa en Xochimilco y es definitivamente una de las experiencias que tienes que vivir (por lo menos, una vez…al año jejeje) para considerarte un verdadero chilango.

Dato niñopesco (y algo ‘cripi’ la verdad): Dicen que el Niñopa cobra vida para jugar con sus juguetes y vagar por la casa del mayordomo cuando nadie lo ve durante las noches. La mayoría de los mayordomos aseguran que los juguetes se desordenan sin razón alguna, se escuchan risitas, y los ropones del Niñopa aparecen sucios a la mañana siguiente.

Cuartoscuro

También confirman haber encontrado pequeñas huellas por toda la casa. Dicen también que cuando el Niñopa está enojado sus “chapitas de Heidi” desaparecen de su rostro y cuando se pone contento se le hacen todavía más rojitas. Y dicen que hasta puede entrar en tus sueños si se lo pides.

Quédate más tiempo aquí y lee más acerca de si Corres más riesgo si vas al Centro que a una posada.