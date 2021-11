Ya ha salido a la luz El Hijo del Capitán Trueno, la nueva autobiografía de Miguel Bosé que nos trasladará a la época de su adolescencia.No importa que conozcamos todas sus canciones y que sigamos de cerca el brillante pase de su carrera; todavía nos queda mucho por saber sobre la vida de este cantautor hispano-panameño.

¿Quieres conocer más detalles sobre esta obra autobiográfica? Aquí te compartimos todos los pormenores sobre este proyecto literario en palabras del propio cantante. ¡Checa lo que preparamos para ti!

Después de una larga y exitosa carrera artística, el cantante de Bandido decidió que ya había llegado el momento de abrir su corazón ante sus fans y compartir con el público algunos de los momentos que marcaron su vida antes de convertirse en una figura de talla internacional.

Las cosas suceden cuando están maduras; uno no busca el momento, el momento suele buscarle a uno. Cuando me fui de España a vivir a Panamá, al segundo año surgió este proyecto tras conversaciones con un mi gran amigo, el escritor colombiano Juan Esteban Constaín. Él me dijo ‘escribe tal como lo cuentas’ y, en efecto, la escritura es muy hablada.