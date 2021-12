El 2022 todavía no comienza, y la lista de conciertos y festivales ya está muy larga, por lo que te hicimos una lista para que no se te pase ninguno.

Vaya que nos hacían falta los conciertos presenciales, y también a los grupos y cantantes; y es que cada vez más ya tienen fechas cerradas en México, como podrás ver en esta guía de lo que te espera cada mes del 2022. Hay de todos los géneros musicales, para todos los gustos.

El 2022 ya pinta bien con tantos conciertos confirmados

Enero

El primer mes del 2022 comienza fuerte con varios conciertos en la CDMX. La banda de metal U.D.O. tocará en el Circo Volador el 14. María León estará el 15 en el Teatro Metropólitan, mientras que Gloria Trevi llegará al Auditorio Nacional dos noches, 20 y 21.

Pero el 21 de enero habrá otro concierto, el del rapero TEKASHI 6IX 9INE en la Arena CDMX. El 22, la española Mónica Naranjo traerá sus hits viejitos y nuevos temas. Y el mes lo cerrará María José el 27 y 28, en el Auditorio Nacional.

Ahora que si quieres viajar a otros estados, los Kumbia Kings estarán en la Arena Monterrey el 22, y Enrique Bunbury el 29 en el Fórum de Mundo Imperial, en Acapulco.

Febrero

La oferta de conciertos 2022 aumenta bastante en este mes. El Auditorio Nacional tiene su cartelera casi llena, pues el 3 recibe al Haragán & Compañía, el 4 a la banda Allison, el 5 al salsero Willie Colón, y el 6 al grupo de pop Lemongrass. Para el 9 se arma el bailongo con Los Ángeles Azules, y el 16 regresan los amigos Emmanuel y Mijares.

En el mismo recinto de la Reforma, el 17 y 18 serán noches de mariachi con Alejandro Fernández. El 22 puedes llevar a mamá a ver a José Luis Perales. El 23 llega Sebastián Yatra con su Dharma Tour. Mientras que el 25 sonará el romanticismo de Río Roma.

El 4 de febrero hay dos opciones: Charlie Rodd en el Lunario o Plácido Domingo en la Arena CDMX. Para el 8, el Pepsi Center WTC recibirá a The Gilmour Project. El 10, Carlos Cuevas cantará en el Lunario. Y el 11 y 12 de febrero, español Enrique Bunbury se presentará en el Palacio de los Deportes. Y la princesa del regional mexicano, Ángela Aguilar, dará un concierto el 18 en la Arena CDMX.

El 19 de febrero será un día de varios conciertos en la capital: Caifanes en el Palacio de los Deportes, Mago de Oz en la Arena CDMX, y Ximena Sariñana en el Teatro Metropólitan.

Febrero viene con todo

Una gran dosis de pop llegará el 22 con los Jonas Brothers, en la Arena CDMX. La nostalgia del 90s Pop Tour el 25 en la Arena CDMX. Y para cerrar el mes, el 25, 26 y 27 hará EDC (Electric Daisy Carnival) en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Además de que Primo Son tocará el 26 en el Lunario.

Si esto te parece poco y quieres lanzarte a provincia, el Auditorio Telmex en Zapopan tiene buena cartelera: Zoé el 3, el Potrillo el 10 y 11, Caifanes el 18, Gloria Trevi el 19, Enrique Bunbury el 23 y 24, Sebastián Yatra el 25, e Intocable el 26. Mientras que Ed Maverick cantará en el Teatro Diana el 18.

Y más al norte en la Arena Monterrey, el 24 de febrero tocará Mago de Oz, y el 25 los Jonas Brothers. Además de que en el Auditorio Citibanamex estará Sebastián Yatra el 26.

La primavera traerá el festival Vive Latino

Marzo

Si el pop viejito es lo tuyo, el 3 de marzo las Flans y Pandora darán show en el Auditorio Nacional. Lugar que el 9 tendrá en su escenario a Moderatto. El 18 al español Melendi y el 25 a sus compatriotas La Oreja de Van Gogh. Pimpinela celebrará 40 años el 26. El mes cerrará el 31, con Reik.

A un lado, en el Lunario, este mes podrás ver a: Jos Canela el 6, Karla Breu el 9, y Kevin Kaarl el 18. Mientras que en el Teatro Metropólitan estarán: Alan Navarro el 4, Esteman el 10, José González el 23, Kenia os el 25, Nacho Vegas el 26, y Él mató a un policía motorizado el 31.

El Palacio de los Deportes rebotará con los conciertos de: Zoé el 5, Soda Stereo, Gracias Totales el 9, y el salsero Marc Anthony el 11 y 12. Cruzando la calle en el Foro Sol: Ricky Martin incendiará el escenario el 8, los Foo Fighters pondrán el rock el 15, y Maroon 5 llegará el 30.

La Arena CDMX no se quedará atrás, y en su escenario podremos ver a: el brasileño Roberto Carlos el 5, The Boyband Experience el 25, y Rauw Alejandro el 26.

Marzo 2022 será un mes con muchos conciertos

Pero también se presentarán: Danny Ocean el 11 y 12 en el Auditorio BB, IDLES el 23 en el Pabellón del Palacio de los Deportes, y Lucybell el 31 en el Auditorio BB.

Además de que este mes de marzo tendremos festival Vive Latino el fin de semana del 19 y 20 de marzo. La cita será, como siempre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los conciertos imperdibles del 2022.

Si te animas a salir de viaje, Ricky Martin estará el 10 en la Arena Monterrey y el 12 en la Arena VFG en Jalisco. Para el 18 Zoé tocará en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, mientras que Love of Lesbian lo hará en el Teatro Diana de Guadalajara. El 23 Rauw Alejandro llegará a la Arena Monterrey y el 24 al Auditorio Telmex de Zapopan. Y los británicos de Coldplay estarán el 25 y 26 en el Estadio BBVA de Nuevo León y el 29 en el Estadio Akron de Guadalajara.

Abril

El cuarto mes del 2022 los conciertos bajan un poquito, al menos hasta ahora, pero tiene dos bandas muy fuertes. Coldplay llegará con su gira Music of the Spheres el 3 y 4 al Foro Sol. Mientras que The Killers tocará en el mismo escenario el 29.

Además, el 1 puedes lanzarte a ver a Carlos Sadness al Metropólitan, o a Parcels en el Pepsi Center WTC. Y el 2 son tres las opciones: El Festival Ceremonia en el Parque Bicentenario, A-ha y sus rolas ochenteras en el Auditorio Nacional, o Rata Blanca, Transmetal y más bandas pesadas en el Pepsi Center.

El 3 de abril los hermanos Adexe y Nau se presentarán en el Auditorio Nacional. Recinto al que el 29 llegará la nostalgia rockera con Enanitos Verdes.

Otros conciertos de este mes en la CDMX son: TesseracT el 5 en el Foro Indie Rocks, Beret el 7 en el Teatro Metropolitan, y L’Imperatrice el 28 en el Pepsi Center WTC.

Pero en Morelos habrá Festival Vaivén el 30, en los Jardines de México. Y en el norte también tendremos buenas opciones: El 1 y 2 será el festival Pa’l Norte en el Parque Fundidora de Monterrey. Ciudad donde también estarán los Killers en la Arena, los días 26 y 27 de abril. Y Caifanes el 30 en el Auditorio Citibanamex.

Los conciertos del 2022 tendrán pop, rock y más

Mayo

Mayo será el mes más esperado por las fans de Justin Bieber, pues el canadiense se presentará el 25 y 26 en el Foro Sol de la CDMX. Además de que antes cantará el 22 en el Estadio de Béisbol de Monterrey, y el 23 en el Estadio 3 de marzo de Jalisco.

Pero en más shows en chilangolandia: El 4 veremos a Andrés Cepeda en el Metropólitan, el 5 a Diego el Cigala en el Auditorio Nacional, y el 7 a Rels B. en el Palacio de los Deportes. Además de que el 12 unos se irán a ver a Babasónicos en el Auditorio, y otros a Leiva en el Metropólitan.

El 13 de mayo The Driver Era estará en el Pabellón del Palacio de los Deportes, y el 14 Odisseo en el Pepsi Center WTC. Mismo lugar donde tocará Greta Van Fleet la noche del 16. Y la del 18, los australianos 5 Seconds of Summer llegarán al Palacio de los Deportes.

Si el reggaeton te prende, el 19 estará Farruko en la Arena CDMX. Pero si te vas más hacia el rock, el 20 Death from Above 1979 tocará en el Pabellón del Palacio. Y Paul Banks regresará con su banda Interpol al Palacio el 28.

En provincia hay estas opciones: The Killers el 1 en el Estadio 3 de marzo de Jalisco. 5 Seconds of Summer el 20 en el Auditorio Citibanamex de Monterrey y el 21 en el Auditorio Telmex de Zapopan. Y no olvidemos el Corona Capital Guadalajara los días 21 y 22 en el Valle VFG, en Jalisco.

Conciertos Junio

Este mes la atención estará en Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction, quien estará el 14, 15 y 17 en el Pepsi Center WTC. Y si eres muy fan, puedes seguirlo desde antes el 11 en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, y el 12 en el Auditorio Telmex de Zapopan.

Si tu onda es más pop ochentero y noventero en español, Yuri cantará el 2 en la Arena CDMX, y Lucero el 18 en el Auditorio Nacional. Pero si lo que quieres es bailar algo más tropical, el 19 de junio la Sonora Santanera con María Fernanda podrá el ritmo en el Auditorio Nacional.

Julio

El verano todavía no se llena de conciertos, y en julio sólo está confirmado Erasure. La banda londinense traerá su electropop y synthpop el 15, al Teatro Metropólitan.

El fin de año promete con muchas figuras internacionales

Conciertos Septiembre

El mes patrio todavía no tiene bandas o cantantes mexicanos para celebrar la Independencia, pero sí otras buenas opciones. Dua Lipa, por fin vendrá a dar un concierto en solitario, pues el 21 de septiembre se presentará con su Future Nostalgia Tour en el Foro Sol. Por cierto, también dará show el 23 en el Estadio Banorte de Monterrey.

Pero si te rifa lo más pesado, las leyendas del metal Iron Maiden volverán al Foro Sol el 7. Y para el 9 el tributo a Queen llamado Dios Salve a la Reina estará en la Arena CDMX.

Octubre

Ya instalados en el otoño, los alemanes de Rammstein traerán su Amerika Stadium Tour los días 1, 2 y 4 de octubre al Foro Sol.

En ondas más poperas: el español Dani Martin cantará el 7 en el Teatro Metropólitan, y los venezolanos de Lagos el 8 en el Auditorio BB. Además de que el 15, sonará la guitarra jazzera de Pat Metheny en el Metropólitan.

Y por supuesto que no olvidamos que la leyenda Roger Waters, de Pink Floyd, nos presentará su This is not a drill tour dos noches: 14 y 15 de octubre, en el Palacio de los Deportes. Además, antes pasará el 11 por la Arena Monterrey.

Como mencionamos al principio, el 2022 ya tiene una larga lista de conciertos. Pero, no dudamos que conforme vaya mejorando la situación mundial se irán sumando más presentaciones. ¿Quiénes más te gustaría que vinieran a México en los próximos 12 meses?