Más allá del resultado: el Mundial que México nunca olvidará

Aunque el Tri no cumplió el sueño de levantar la Copa en casa, la edición 2026 dejó marcas inéditas, nuevas figuras y postales que ya forman parte de la historia del futbol mexicano

La Selección Mexicana llegó al Mundial 2026 con el sueño compartido de millones de aficionados de hacer historia en casa. Aunque el desenlace no fue el esperado,su participación dejó mucho más que un resultado: una generación que gana experiencia, futbolistas que se consolidan y una afición que nunca deja de creer en el siguiente capítulo.

Tal vez no se alcanzó el objetivo que todo el país imaginaba, pero esta Copa del Mundo permitió descubrir de qué estamos hechos y de qué somos capaces. Estos fueron los instantes, las figuras y las cifras que dieron forma al recorrido de México por el torneo.

El Coloso de Santa Úrsula reafirmó su grandeza

El Estadio Banorte reafirmó su lugar en la historia del futbol al ser el único del planeta en albergar tres Mundiales varoniles: México 1970, México 1986 y México 2026.

Su legado también incluye el torneo femenil de 1971, una competencia no reconocida por la FIFA —porque no fue la organizadora— que abrió camino a la participación de las mujeres en el balompié internacional.

La playera del Tri hizo historia

El jersey local de la Selección Mexicana, utilizado en esta justa deportiva, se convirtió en el más vendido de todo el portafolio global de Adidas por encima de indumentarias campeonas como Alemania y España.Gran parte de estas prendas se fabrican en una planta de Irapuato, Guanajuato, donde laboran más de 3,000 mexicanos.

Su diseño, inspirado en la Piedra del Sol y con el tradicional color verde como protagonista, conquistó a la afición hasta superar las 5 millones de unidades comercializadas, según la Concanaco Servytur.

Morita sorprendió al mundo con apenas 17 años

Gilberto Mora, “Morita”, dejó una huella especial al ser una de las grandes revelaciones del torneo. Con 17 años y 259 días, hizo historia al ser el segundo futbolista más joven en aparecer como titular en un partido de fase eliminatoria de una Copa del Mundo, sólo por detrás de Pelé, quien logró esa marca con 17 años y 239 días en 1958.

El mediocampista de Xolos de Tijuana confirmó su calidad con el Tri gracias a su visión de juego y capacidad para generar peligro, cualidades que lo colocan como una de las promesas más importantes del futbol mexicano.

Raúl Jiménez alcanzó una marca histórica

El Mundial también quedó marcado por un récord personal para Raúl Jiménez. Con sus anotaciones en este torneo, el delantero del Wolverhampton de Inglaterraalcanzó 48 goles con el Tri.

Esta hazaña le permitió superar los 46 tantos de Jared Borgetti y colocarse como el segundo máximo goleador histórico del combinado nacional, sólo por detrás de Javier “Chicharito” Hernández, quien suma 52.

Memo Ochoa entró al club de los seis Mundiales

Guillermo Ochoa también agrandó su legado en la Copa del Mundo. Al ingresar de cambio en el encuentro frente a República Checa, sumó minutos en su sexta participación mundialista consecutiva, una marca inédita para un futbolista mexicano.

Con ello, el arquero igualó un registro reservado para leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes también disputaron seis ediciones del torneo.

México avanzó con marca perfecta

La Selección Mexicana firmó una actuación inédita en la fase de grupos. Por primera vez en su historia, el Tri avanzó como líder de su sector con paso perfecto al sumar los nueve puntos posibles, además de mantener la portería invicta durante los tres encuentros.

Este desempeño le permitió cerrar la primera ronda como uno de los equipos más sólidos del torneo y marcar un nuevo hito en las participaciones mundialistas de México.

La pasión por el Tri desbordó la ciudad

Los festejos por el desempeño del Tri en esta Copa del Mundo alcanzaron cifras históricas. Su punto más alto se registró el 30 de junio, cuando más de 1.3 millones de personas se congregaron en el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y distintos puntos del Centro Histórico de la CDMX para alentar al México en su duelo contra Inglaterra.

Cabe mencionar que México quedó a un paso de los Cuartos de Final luego de caer 2-3 ante Inglaterra el pasado 5 de julio.

Foto: Cuartoscuro