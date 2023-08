Ferias gastronómicas, catas de vino y festivales de cine son algunas de las actividades en CDMX este fin de semana del 11 al 13 de agosto.

Ferias gastronómicas, catas de vino, festivales de cine y teatro son algunas de las actividades en CDMX este fin de semana del 11 al 13 de agosto.

También hay exposiciones, bazares y actividades al aire libre para que planees una salida en familia, con amistades o con tu pareja.

Checa también: 31 eventos para los 31 días de agosto en CDMX

¡Que no se diga que no hay nada que hacer! Si todavía no tienes plan, aquí te compartimos la agenda cultural y recreativa del fin de semana en CDMX:

1. Exposición Culinaria del Elote y la Tortilla

Elotes con chilito, esquites y garnachas te esperan en la Exposición Culinaria del Elote y la Tortilla. En este evento dedicado al principal ingrediente de la gastronomía mexicana encontrarás pan de elote, tamales, e incluso alimentos que no sabías que se preparaban con elote, como helados, licores, mermeladas o pizzas. La feria se inaugura el sábado 12 de agosto en San Juan Ixtayopan, alcaldía Tláhuac. Puedes visitarla hasta el 20 de agosto.

Foto: Facebook Super 9

2. Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios

Desde una rica Tlayuda Oaxaqueña hasta un temazcal en pleno Zócalo, en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de CDMX encontrarás todo lo necesario para pasar un buen fin de semana. Hay presentaciones musicales y dancísticas en vivo. También artesanías, ropa y calzado. Por si te da hambre, encuentras tacos, cemitas y más. Para el postre hay borrachitos, merengue, tamarindo y más dulces típicos. E incluso una carpa con medicina tradicional para que te hagas una limpia.

Comida típica, música, danzas tradicionales, artesanías y mucho más te esperan como parte de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios en el Zócalo de la CDMX. 🤩 ¡Date una vuelta y sorpréndete! 🇲🇽✨👏 #DíaInternacionaldelosPueblosIndigenas pic.twitter.com/aJwYRUjAAQ — Chilango (@ChilangoCom) August 10, 2023

3. Cata de vinos y quesos de Querétaro

Si te quieres echar una copita y romancear con tu crush, vayan a la exposición “Querétaro y entonces, encontré México”. Se trata de un evento organizado por la Secretaría de Turismo y el Gobierno de Querétaro donde podrás comprar artesanías de dicho estado, conocer sobre sus destinos turísticos y participar en catas de vino y queso de Tequisquiapan, pueblo mágico famoso por sus viñedos. Lánzate a Punto México en Av. Presidente Masaryk No. 172. La expo es gratuita y puedes visitarla hasta el 31 de agosto.

Tequisquiapan, Querétaro, es sede la Feria del Queso y el Vino. / Foto: Cuartoscuro

4. Burger Fest

Otra de las actividades gastronómicas de este fin de semana del 11 al 13 de agosto en CDMX es el Burger Fest. Se trata de la primera edición de un festival en el que participarán 25 restaurantes, entre los que destacan Soul, Chicago Bernies, Butcher & Sons, La Inmaculada, Bacon Bar, Chazz, We Love Burgers, La Burguesa, Hamburbifería, Cheese, Secret Burger y Fat Burger. Encontrarás hamburguesas de res, vegetarianas, veganas, pollo y más. La cita es el sábado 12 de agosto, de 13:00 a 18:00 horas en el Foro Hipódromo de las Américas.

5. Semana de Cine Alemán

¿Se te antoja una buena película? Échale un ojo a la cartelera de la Semana de Cine Alemán en CDMX. Cuenta con un total de 27 películas que se exhiben cinco sedes distintas. El programa incluye desde clásicos como Berlín. Sinfonía de una gran ciudad o B-Movie: Lujuria y música en el Berlín Occidental, hasta cintas que han triunfado recientemente en festivales internacionales, como Cielo Rojo, Las hijas de Zuhur, En el punto ciego y Los ordinarios.

Escena de Las hijas de Zuhur, una de las películas que se presentarán en la Semana de Cine Alemán en CDMX. / Foto: Goethe Institut Mexiko

6. Festival Internacional de Cabaret

En CDMX también hay actividades para los amantes del teatro. En el Festival Internacional de Cabaret podrás disfrutar de funciones de teatro, musicales, burlesque y stand up. Hay distintas sedes, y las puestas en escena que se realizan en la red de Faros de CDMZ son gratuitas. Algunas de las que podrás disfrutar este fin de semana son:

Por tus ductos nos cacharon – Faro Mictlán | Viernes 11 de agosto a las 18:00 horas

– Faro Mictlán | Viernes 11 de agosto a las 18:00 horas Los daños maravillosos – Faro de Oriente | Sábado 12 de agosto a las 18:00 horas

– Faro de Oriente | Sábado 12 de agosto a las 18:00 horas Cabaret chaparrito– Faro de Oriente | Domingo 13 de agosto a las 18:00 horas

Escena de a obra Los Daños Maravillosos / Foto: Cartelera de Teatro

7. Bazar K-Pop

Otra de las actividades para chacharear este fin de semana en CDMX es el Bazar K-Pop que se llevará a cabo en la explanada de la alcaldía Iztacalco. Aquí encontrarás todo tipo de artículos inspirados en la bandas de K-pop, así como comida coreana. Además, habrán exhibiciones de baile, concursos de dance cover y de random play dance. Cáele el sábado 13 de agosto, de 11:00 a 17:00 horas.

Foto: Alcaldía Iztacalco

8. Tiangucci

Tienes ganas de irte de shopping. Una de las opciones más económicas de hacerlo es Tiangucci. Se trata de un bazar donde encontrarás ropa vintage desde $10. Lánzate a la paca fina en Tonalá 308, colonia Roma Sur, los días sñabado 12 y domingo 13 de agosto. El horario es de 11:00 a 18:00 horas.

Foto: Instagram (@tiangucci_cdmx)

9. Exposición de Tin Tan en el Museo Kaluz

Tan Tin Tan: Un mexicano del siglo XXI es una exposición para conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento del legendario actor Germán Valdés. Cuenta con aproximadamente 200 piezas entre objetos personales, cartas y fotografías que pertenecen a 24 colecciones publicas y privadas. Si eres fan de Tin Tan, lánzate al Museo Kaluz. La entrada es libre y podrás visitar la expo hasta el 27 de noviembre.

10. Actividades en el Bosque de Chapultepec

Por último, si te gustan las actividades al ire libre, lánzate al Bosque de Chapultepec, pulmón de la CDMX. Además de pasear entre sus árboles o visitar su lago, este fin de semana están programados un concierto de música tradicional mexicana y otro de una orquesta sinfónica en pleno bosque. También habrá una presentación de danza contemporánea y se impartirán talleres de origami, modelado con arcilla y acuarela al aire libre. consulta la programación completa en este enlace.

Foto: Gobierno de CDMX

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro Newsletter.