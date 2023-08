Ferias gastronómicas, festivales de teatro, cine, cabaret y conciertos forman la lista de eventos de agosto que no te puedes perder en CDMX.

También habrán exposiciones artísticas, competencias deportivas y hasta la inauguración de un nuevo parque de diversiones.

¡En agosto, la CDMX tendrá eventos y actividades para todos los días del mes! Así que no hay pretexto para aburrirse. Checa la agenda cultural y recreativa de para que vayas armando tu plan en pareja, con familia, amigos o ‘de a solapa’.

1. Sueña, Misión 0030 en el Papalote Museo del Niño – Desde el 1 de agosto

En este 2023 el Papalote Museo del Niño cumple 30 años y los celebra a lo grande. Sueña, Misión 0030 es una exposición interactiva en la que niñas y niños podrán convertirse en agentes especiales con la misión de descubrir las claves del sueño. La expo invita a los visitantes a reflexionar sobre los tres sentidos de la palabra soñar: dormir, anhelar y el sueño onírico. La entrada al museo tiene un costo de $215 y puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.

La exposición está dividida en ocho parte y en cada una hay juegos y actividades didácticas. / Foto: Papalote Museo del Niño

2. Feria de la torta – 2 al 6 de agosto

Come torta con tu hermana, tu hermano, tus amistades, tu pareja o con quien quieras. En la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza se llevará a cabo la Feria de la Torta. En este evento se buscará romper el récord de la torta más grande del mundo construyendo una ‘tortugota’ de 75 metros y 900 kilos. Por supuesto, podrás probar todo tipo de tortas: de jamón, milanesa, pierna, salchicha, cubanas y rusas y más. Además, lo mejor es que podrás bailar totalmente gratis al ritmo de La Sonora Dinamita, Los Askis, Rayito Colombiano, Yaguaru, Aarón y su Grupo Ilusión y más artistas.

La Feria de la Torta contará con hasta 100 expositores. / Foto: Cuartoscuro

3. Gran Remate de Libros y Películas – 2 al 6 de agosto

Amplía tu biblioteca en el Gran Remate de Libros y Películas de CDMX. En la explanada del Monumento a la Revolución encontrarás ejemplares de distintos sellos editoriales desde $10. También tendrán revistas, cómics, discos y vinilos. ¡Lánzate a chacharear, podrías encontrar grandes joyas literarias, cinematográficas o musicales!

El rango de precio de los libros en este gran remate irá de los $10 a los $150. / Foto: Cuartoscuro

4. Tianguis de las Juventudes – 3 de agosto

Otro de los eventos para chacharear en agosto será el Tianguis de las Juventudes. Se llevará a cabo en el Pilares Abasolo de la alcaldía Cuauhtémoc. Encontrarás ropa de segunda mano para armar tu ofni vintage.

Foto: Injuve

5. Festival Internacional de Cabaret – 3 al 26 de agosto

Uno de los eventos más importantes de agosto en CDMX es el Festival Internacional de Cabaret. Más de 40 compañías de teatro y cabaret, artistas del stand up en 16 sedes de CDMX. La función inaugural será Nora y las Pecadoras en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Además, la red de Faros de CDMX tendrá funciones gratuitas. Puedes consultar la cartelera en este enlace.

El Festival Internacional de Cabaret de CDMX celebrará su edición número 20. / Foto: Las Reinas Chulas

6. Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género – 3 de agosto al 7 de septiembre

En agosto también hay eventos de cine en CDMX. La Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género es un busca impulsar el cambio social con perspectiva de género y derechos humanos a través del séptimo arte. Contará con funciones en la Cineteca Nacional, el Faro Cosmos, el Claustro de Sor Juana, La Casa del Cine y más. La programación incluye una retrospectiva de la directora y guionista Albertina Carri con títulos como Los Rubios y Aurora. La programación completa puede consultarse en la página oficial del festival.

7. Fiesta de las Culturas Indígenas – 4 al 20 de agosto

Durante 17 días, el Zócalo de CDMX se llenará de comida típica, música, danzas tradicionales y artesanías como parte de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios. Quesadillas, tlacoyos, gorditas, barbacoa, bebidas, presentaciones artísticas, literatura, poesía, talleres y conferencias serán parte de lo que ofrecerá este evento totalmente gratuito.

Foto: Facebook Fiesta de las Culturas Indígenas

8. Gato Fest – 5 y 6 de agosto

En agosto hay eventos hasta para ir con tu michi. En el Gato Fest encontrarás accesorios y todo lo necesario para cuidar a tu gatito. También habrá una carpa de adopciones por si quieres que llevarte un felino a casa. Asimismo, habrá conferencias sobre el cuidado de mininos que también podrás disfrutar a distancia, ya que será un evento híbrido. El objetivo es ayudar a los refugios felinos de CDMX, por lo que podrás realizar donativos de alimento, materiales de curación y más. La sede presencial será la explanada de la alcaldía Benito Juárez.

Foto: Cuartoscuro

9. Feria del Postre y el Dulce – 5 y 6 de agosto

El Palacio de la Autonomía de CDMX se convertirá en el paraíso para los amantes de los dulces. En la Feria del Postre y el Dulce encontrarás todo tipo de golosinas típicas mexicanas: mermeladas, cafés artesanales, ropa, calzado, artesanías, joyería, bisutería, accesorios para mascotas, productos para niños y bebés.

Foto: Shutterstock

10. Festival Cultural y Artesanal Colores de México – 11 a 13 de agosto

Si te gustan las artesanías mexicanas, lánzate al Museo Casa del Risco. El Festival Cultural y Artesanal Colores de México tiene como objetivo acercar a los turistas nacionales e internacionales a los artesanos para que adquieran sus obras directamente de sus manos.

Foto: Cuartoscuro

11. Burger Fest – 12 de agosto

Otro de los eventos gastronómicos de agosto en CDMX será el Burger Fest. Se trata de la primera edición de un festival en el que participarán 25 restaurantes, entre los que destacan Soul, Chicago Bernies, Butcher & Sons, La Inmaculada, Bacon Bar, Chazz, We Love Burgers, La Burguesa, Hamburbifería, Cheese, Secret Burger y Fat Burger. Encontrarás hamburguesas de res, vegetarianas, veganas, pollo y más.

12. Feria del elote y la Tortilla – 12 al 20 de agosto

Sin maíz, no hay país. Por eso, en CDMX habrá una feria dedicada al principal ingrediente de la gastronomía mexicana. En la Feria del Elote y la Tortilla encontrarás desde elotes con chilito y esquites hasta tamales, pan de elote, pizza de elote, helado de elote y todo lo que se te ocurra que se puede preparar con las cosechas de San Juan Ixtayopan, pueblo agrícola de Tláhuac que año con año es sede del evento.

Foto: Edgar Ulises Segura

13. Hot Fashion – 14 al 21 de agosto

¡Renueva tu guardarropa este mes de agosto! Un total de 110 marcas pondrán sus productos a precio de descuento durante una semana. Hot Fashion es una versión de Hot Sale enfocada específicamente en moda. Adidas, Calvin Klein, Guess, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret, Steve Madden, Bath and Body Works, H&M, Puma, Old Navy, Under Armour y otras marcas tendrán grandes ofertas en sus ventas online. ¡Aprovecha!

14. Festival de Cine de Horror Macabro – 15 al 27 de agosto

Para los fans del cine de horror, el Festival Macabro se llevará a cabo en distintas sedes de CDMX, como la Cineteca Nacional, la Casa del Cine, la Casa del Lago de la UNAM y el Cinematógrafo del Chopo, así como la red de Faros. Contará con una gran cartelera de películas de terror. Destaca una función por los 50 años de La mansión de la locura de Juan López Moctezuma, así como exposiciones fotográficas y conversatorios.

15. Feria del Hongo – 18 al 20 de agosto

Agosto también es temporada de hongos, por lo que uno de los grandes eventos del mes girará en torno al reino fungi. En la Feria del Hongo de Cuajimalpa podrás comprar todo tipo de hongos comestibles y medicinales. Además, habrá un homenaje a la famosa chamana mexicana María Sabina. Por supuesto, también hallarás gorditas tlacoyos y quesadillas de champiñones, de setas o de huitlacoche.

Foto: Cuartoscuro

16. Carrera vertical – 19 de agosto

CDMX también será sede de eventos deportivos durante agosto. La Carrera Vertical es una competencia en la que participan bomberos de CDMX, de otras entidades del país y del mundo entero, pero también está abierta al público en general. El reto consiste en subir más de 40 pisos de escaleras usando un traje de bombero en el menor tiempo posible. Si quieres apuntarte a esta carrera, antes debes saber que el uniforme que usan los bomberos pesa casi 30 kilos. ¿Crees que podrías superar a los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México?

En 2023 la Carrera Vertical de CDMX celebrará su cuarta edición. / Foto: Cuartoscuro

17. Festival de la Comarca – 19 y 20 de agosto

Si eres fan de El Señor de los Anillos, en agosto también hay un evento para ti. No será precisamente en CDMX, pero tampoco tendrás que ir hasta Mordor. El Festival de la Comarca se realizará en el Club Campestre Teotihuacán. Habrá una zona de camping, cosplay, danzas de hobbits, shows de orcos, música celta, comida y bebidas artesanales, bazar mágico, etc.

Foto: Mundo Medieval Facebook

18. Kamp Fest – 19 y 20 de agosto

En agosto de 2023 la CDMX tendrá por primera vez un gran festival de K-pop. Kamp Fest se llevará a cabo en el Parque Bicentenario y contará con la presencia de artistas como BamBam, iKon, Chung Ha, KARD, Lapillus, Sik-K, TFN y Viviz.

iKon es una de las banfas que se presentarán en Kamp Fest.

19. El Lago de los cisnes – 26 de agosto

No te pierdas la oportunidad de ver en vivo el ballet más famoso de todos los tiempos. El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky se presentará en el Centro Cultural Universitario con coreografía de Gloria Contreras y dirección artística de Jorge Vega. Hay boletos desde $250.

Foto: Shutterstock

20. Maratón de la Ciudad de México – 27 de agosto

¿Aguantarías correr desde Insurgentes Sur hasta el Zócalo de CDMX? Si respondiste que sí, inscríbete al Maratón de la Ciudad de México, que celebrará su edición número 40. Tienes hasta el miércoles 23 de agosto para inscribirte. ¿Ya empezaste a entrenar? La ruta es de 42 kilómetros.

Foto: Cuartoscuro

21. Noche de Museos – 30 de agosto

El último miércoles de cada mes, los museos de CDMX abren sus puertas por la noche para que los visites y organizan conciertos, recorridos guiados, bailes u obras de teatro. En esta ocasión, la Noche de Museos será el 30 de agosto.

Foto: Museo del Palacio de Bellas Artes

22. Inauguración de Parque Aztlán – 30 de agosto

La CDMX tendrá un nuevo parque de diversiones. Se trata del Parque Aztlán, que tendrá una rueda de la fortuna de 85 metros y otros juegos mecánicos, así como el nuevo Museo Dolores Olmedo. Este espacio recreativo se ubicará precisamente en donde estaba la antigua Feria de Chapulteptec.

Así será el Parque Aztlán. / Foto: Gobierno de CDMX

23. Feria Nacional de Empleo de la Juventud – 31 de agosto

¿Andas buscando chamba? Lánzate a la Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud. Será en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero de 10:00 a 15:00 horas. En una de esas terminas el mes con nuevo jale.

Foto: Secretaría del Trabajo de CDMX

24. Festival Helénico – Todos los fines de semana de agosto

Los fines de semana de agosto el Centro Cultural Helénico tendrá teatro gratis. Las funciones son las siguientes:

5 y 6 de agosto- Nintendo 64

12 y 13 de agosto- ¿Se puede extrañar a alguien que no conoces?

19 y 20 de agosto- Gloria o de cómo una trailera se robó mi corazón

26 y 27 de agosto- Temporada de patos

Puedes consultar los horarios en la página oficial del Centro Cultural Helénico.

Foto: Centro Cultural Helénico

25. Visita la Librería Rius- Todo el mes

En tu próximo viaje en ‘limusina naranja’ visita la Librería Rius. Se encuentra dentro de la estación del Metro Zapata. Es la única liberaría especializada en historieta, cómic y novela gráfica mexicana. Aquí encontrarás obras de Rius, Gabriel Vargas, Kemchs, Trino y más caricaturistas mexicanos.

Iván Kemchs (izquierda) y Alejandro Fabela (derecha) proporcionan un espacio a autores de cómics y novelas gráficas mexicanas en la Librería Rius. / Foto: Edgar Ulises Segura

26. Lánzate al Pabellón Nacional de la Biodiversidad – Todo el mes

Conoce uno de los espacios científicos y culturales de más reciente creación en CDMX. El Pabellón Nacional de la Biodiversidad se inauguró apenas en julio de 2022. Es un museo a cargo del Instituto de Biología de la UNAM donde podrás encontrar una colección de insectos, mariposas, plantas y animales de la colección de la máxima casa de estudios.

Al Pabellón Nacional de la Biodiversidad también se le conoce como PaBio. / Foto: Chío Sánchez

27. Cow Parade – Todo el mes

Si caminas por Paseo de la Reforma, en el tramo que va del Ángel de la Independencia a la Diana Cazadora, aprovecha para visitar la exposición Cow Parade. Se trata de una muestra con 50 esculturas de vacas intervenidas por artistas que te harán sacar el cel para tomar la foto pa’l Insta. Estarán en Reforma hasta el 3 de septiembre.

Foto: Cuartoscuro

28. Copias del Abandono – Todo el mes

¿Alguna vez te habías puesto a pensar en la relación entre la arquitectura y la migración? En su exposición Copias del Abandono la artista Sandra Calvo retrata el caso de las comunidades de tlaxcaltecas que migraron a Wyoming, haciendo un poderoso contraste entre los espacios que abandonaron, los que habitan y las casas con las que sueñan. Visítala todo el mes en el Centro Cultural de España en México. El acceso es gratis

Foto: CCEMx

29. ¡Que viva el papeleo! – Todo el Mes

La argentina Amalia Pica convirtió algo tan tedioso y trivial como los trámites burocráticos en obras de arte. Visita en el Museo Jumex esta exposición que hace satírico y divertido ese papeleo que a todos nos saca de quicio. Es gratis.

30. Muk´Ta Luch – Todo el mes

Con motivo de los 100 años del muralismo en México, se habilitó en San Ildefonso la sala 21, Muralismo y Resistencia. En esta actualmente se muestra Muk´Ta Luch, que en maya significa “tejido o creación del universo”. Es un mural pintado por Dyg’Nojoch (Jorge Abel Pérez), artista de origen tsotsil comprometido con mostrar la resistencia de las comunidades mayas de Chiapas. El proyecto muestra a dos personajes de Acteal, un jaguar y un músico de la comunidad que toca un bajo eléctrico, clara referencia de la importancia de integrar la cosmovisión maya a las formas de expresión y tecnologías actuales.

31- Futuro Suspendido, presente Continuo – Todo el Mes

Con este proyecto, curado por el artista Alonso Cedillo Mata, se busca hacer una reflexión sobre nuestra realidad actual y las direcciones que podríamos tomar en el futuro. A través pintura, video, instalación, realidad virtual, postfotografía y más, la muestra nos hace reflexionar en la relación entre la sociedad y la tecnología gracias a la obra de artistas como Luis Camnitzer, Minerva Cuevas, Laura Anderson Barbata, Miltos Manetas, Fran Ilich, Ingo Niermann, Daniel Andujar, Nora Renaud, Gema FB Martín y Keren Cytter, por mencionar algunos. Se encuentra en el Centro Cultural España. La entrada es libre.

¿A cuáles de estos eventos de agosto te vas a lanzar?

