Tin Tan vuelve a su cantón, el Museo Kaluz, a través de una exposición temporal con la que buscan conmemorar el 50 aniversario de su fallecimiento, pero también para celebrar su vida y obra.

La muestra lleva por nombre Tan Tin Tan: Un mexicano del siglo XXI y reúne aproximadamente 200 piezas entre objetos personales, cartas y fotografías que pertenecen a 24 colecciones publicas y privadas.

Y en el marco de la conmemoración del fallecimiento del comediante platicamos con Rosalía Valdés, hija del fallecido Germán Valdés, sobre la vida de su padre, su trabajo, el legado que dejó, y qué es lo que nos espera en la expo del Museo Kaluz.

Rosalía Valdés, hija menor del famoso músico y comediante, cuenta que, si bien la idea de esta expo surgió por el 50 aniversario luctuoso de Tin Tan, también se dio por el deseo de la familia de mostrar piezas que nunca antes se han visto.

“Resulta que mi tía, la única mujer de los nueve Valdés, murió hace año y medio, a los 101 años. Al morir ella deja una cantidad de papeles, de documentos , entonces descubrimos que mi papá no se llama como sabemos que se llama; y descubrimos que definitivamente tenía que ver con el lugar de su nacimiento”, revela Rosalía.

Un hallazgo que dejó a los hijos del actor con muchas preguntas, así que decidieron investigar más al respecto y dieron con el nombre real de su padre.

“Mi hermano Carlos va al registro civil y pide: ‘Señorita me da por favor los documentos de Germán Genaro Cipriano Valdés Castillo ‘ y nos dice la señorita: ‘No en esa forja no tenemos a ese señor’, (a lo que el hermano respondió) ‘¿Qué tiene en esa forja?’, (la señorita respondió) ‘Tengo a un Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo ‘”.

Rosalía cuenta que poco después pudieron corroborar esta información gracias a una fan que les escribió en redes sociales y les dijo que en una institución en Estados Unidos aparecía un Germán Valdés y que podría tratarse de su padre.

“Una fan me dijo: ‘Rosalía has ido a (no sé qué compañía americana) porque ahí aparece un Germán Cipriano Teodoro que nació en la Av. de los Hombre Ilustres, hoy Hidalgo 85 y tengo algo que te puede interesar. Vete a la página’. Resulta que era el acta de nacimiento manuscrita de mi papá con la que mi bisabuela, su abuelita Angelini lo registró y le puso el nombre que se le dio la gana”, cuenta Rosalía.