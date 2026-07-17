Vacaciones de verano en la CDMX: seis áreas naturales para disfrutar en familia

Estas vacaciones no hace falta salir de la ciudad para disfrutar del verano. Aquí encontrarás una amplia red de bosques, parques y áreas naturales donde es posible explorar senderos, observar flora y fauna, descansar bajo la sombra de los árboles, participar en actividades recreativas o simplemente hacer una pausa del ritmo cotidiano.

Ya sea para una salida en familia, una caminata con amigos o un plan de fin de semana, estos pulmones verdes ofrecen opciones para todas las edades. Con talleres, recorridos, exposiciones y diversas experiencias al aire libre, estos espacios se convierten en una de las mejores alternativas para aprovechar el verano al máximo.

Campo Alegre, Milpa Alta

Ubicado en el poblado de San Salvador Cuauhtenco, es uno de los principales parques ecoturísticos de la CDMX. En este espacio es posible acampar, practicar senderismo, pasear a caballo o hacer ciclismo. También dispone de palapas y asadores donde los alimentos se preparan de forma tradicional con leña en un tlecuil, el fogón típico de la cocina mexicana.

Este sitio forma parte del Bosque de Milpa Alta, un ecosistema cubierto por extensas áreas de pino, encino y oyamel que sirven de refugio para especies como venados, linces, coyotes, mapaches, búhos, halcones, salamandras y teporingos. Esta zona es esencial para la captación de agua y la regulación del clima en el Suelo de Conservación.

Dónde: San Salvador Cuauhtenco, Milpa Alta

Reservaciones: 55 5862 3150 ext. 1809

Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre

Es un Área de Valor Ambiental (AVA) con categoría de Bosque Urbano que combina naturaleza e historia. Con más de 21,000 metros cuadrados de jardines y áreas arboladas, es ideal para caminar, hacer un pícnic, practicar yoga o descansar bajo los árboles.

La historia del lugar se remonta a la segunda década del siglo XIX, cuando en sus alrededores operó una fábrica de papel. El parque suele ofrecer talleres entre semana y cuenta con la Casa del Pan Papalotl Cuicuilco, un restaurante especializado en comida saludable que complementa la experiencia.

Dónde: Av. San Fernando 765, col. Manantial Peña Pobre, Tlalpan

Horario: mar a dom, 08:00 a 18:00

Parque Ecológico El Batán

Además de contar con más de 1,300 árboles de distintas especies, como jacarandas, ginkgo biloba, cipreses italianos y laureles de Indias, tiene juegos infantiles, asadores, una pagoda japonesa, un carril para corredores, gimnasio al aire libre y canchas de basquetbol, futbol, voleibol y tenis.

Entre sus principales atractivos se encuentra El Espejo de la Estrella, una obra monumental creada por Diego Rivera en 1957. Elaborada con mosaicos de mármol, ónix y concha nácar, la pieza plasma motivos prehispánicos inspirados en la tierra, la muerte, la vida marina y el agua.

El parque también conserva parte de su legado histórico, ya que fue hogar del jardinero japonés Tatsugoro Matsumoto, impulsor de la siembra de jacarandas en la ciudad.

Dónde: Av. San Jerónimo 477, col. Progreso Tizapán, Álvaro Obregón

Horario: lun a vie, 09:00 a 17:00; sáb y dom, 09:00 a 19:00

Bosque de Nativitas

Es un espacio natural con mucha historia, lleno de vida y tradición. Ambiente perfecto para el descanso y la recreación, con paseos a caballo, zonas para preparar alimentos, juegos infantiles y amplias áreas para disfrutar en familia.

Su ubicación privilegiada, muy cerca de los canales de Xochimilco, permite complementar la visita con un recorrido por la zona y acceder directamente al Mercado de Plantas Madreselva, reconocido por su amplia oferta de flores, plantas y artículos para jardinería.

Dónde: Camino a Nativitas 500, barrio Xaltocan, Xochimilco

Horario: lun a dom, 08:00 a 18:00

Parque Nacional Desierto de los Leones

Ubicado entre las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón, es una escapada ideal para recorrer senderos entre el bosque, respirar aire fresco y observar especies endémicas de mamíferos y aves migratorias.

Con más de 1,500 hectáreas de extensión, este emblemático sitio fue la primera Área Natural Protegida de México decretada con la categoría de Parque Nacional, en 1917, por el presidente Venustiano Carranza.

También resguarda el Exconvento del Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen, un recinto del siglo XVII que conserva parte del legado histórico de la capital. Su riqueza natural y cultural lo convierten en uno de los destinos imperdibles para disfrutar de un día al aire libre en la CDMX.

Dónde: carretera México-Toluca s/n, col. La Venta

Horario: lun a dom, 07:00 a 17:00

Sierra de Santa Catarina

Se encuentra entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac. Es una de las áreas naturales más importantes por su riqueza ecológica y vistas panorámicas.

Es perfecta para realizar caminatas, senderismo, además de disfrutar paisajes que contrastan con el entorno urbano. Sus senderos permiten conectar con la naturaleza, hacer ejercicio al aire libre y conocer una zona clave para la conservación del Suelo de Conservación.

Durante la visita vale la pena conocer el Parque Ecológico Yecahuizotl, que cuenta con jardines para polinizadores, miradores, un laberinto natural y una carpa geodésica donde se realizan actividades culturales y ambientales.

Dónde: Av. de las Torres, col. Ampliación Emiliano Zapata, Iztapalapa

Horario: lun a dom, 07:00 a 17:00