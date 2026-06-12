Planes fuera de la cancha para entretenerte durante junio en la CDMX

El Mundial 2026 ya comenzó, inundando a la Ciudad de México de planes relacionados con ver el futbol en comunidad, en solitario, con la familia o sólo con los amigos. Pero se sabe que no a todos les gusta este deporte que se juega con balón. Y teniendo en cuenta eso, la agenda Chilango de junio en la CDMX no se olvida de quienes buscan algo diferente a lo que se ve en mayoría de las pantallas.

De inicio, podrás acompañar a una fotógrafa al estreno de su primer fotolibro que guarda imágenes de personalidades como Mon Laferte y Francisca Valenzuela. También podrás ir a un festival donde el matcha es el protagonista. Y si lo que necesitas es un platillo donde lo que abunda no es lo futbolístico, tendrás que acercarte al local de Ramen Chido… que sí está muy chido.

No te asustes si eres aficionado al futbol, que entre exposiciones, conciertos, hermosas presentaciones y delicias hechas plato se han colado planes dirigidos a quienes quieren conocer la historia de México en los mundiales o disfrutan escuchar los himnos dedicados a las escuadras que se juegan todo por clavar la pelota en la portería.

Una mirada desde su Cámara lenta

Valentina Palavecino presentará su primer fotolibro titulado Cámara lenta, que reúne 10 años de trabajo retratando la intimidad de artistas y figuras públicas latinoamericanas dedicadas a la música, la cultura y la política. La publicación incluye imágenes inéditas de personalidades como Mon Laferte, Gepe, Akriila, Francisca Valenzuela, Miranda! y el expresidente chileno Gabriel Boric. Tras agotar más de 500 ejemplares en Chile, la obra inicia su recorrido en México. Frente al público, la fotógrafa compartirá su proceso creativo, el valor de la fotografía análoga y las historias detrás de las escenas que ha capturado.

Dónde: Polilla Librería (Frontera 146, col. Roma Norte)

Polilla Librería (Frontera 146, col. Roma Norte) Fecha: 12 de junio, a las 19:00

12 de junio, a las 19:00 Costo: entrada libre

Foto: Valentina Palavecino

La pasión a ritmo más calmado

El futbol no siempre tiene que vivirse de forma vertiginosa. Por ello, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional (OSIPN) te invita a su Programa 10 “Mundial Sinfónico”, donde la música se convierte en estampas sonoras de la gran fiesta del balompié. El concierto contará con arreglos de Edgar Gutiérrez y la participación de Antonio Moreno, director del Salón de la Fama del Futbol Internacional. Si prefieres tomar distancia del furor deportivo, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) rendirá tributo al legado del jazz con un concierto que conmemora el centenario de los legendarios Miles Davis y John Coltrane.

Dónde: Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” (Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esq. con Av. IPN Zacatenco) | Cenart (Av. Río Churubusco 79, col. Country Club Churubusco)

Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” (Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esq. con Av. IPN Zacatenco) | Cenart (Av. Río Churubusco 79, col. Country Club Churubusco) Fecha: 13 de junio. OSIPN, 13:00 | Cenart, 19:00

13 de junio. OSIPN, 13:00 | Cenart, 19:00 Costo: OSIPN, $200 público general | Cenart, entrada libre

Foto: neelam279 / Pixabay

Verde que te quiero verde

Prepárate para vivir una experiencia deliciosa en el Bazarcito Japonés edición Matcha. Vas a toparte con una enorme variedad de repostería creativa, platillos tradicionales y panadería que integran al protagonista indiscutible de formas espectaculares. Además, encontrarás productos artesanales, cosmética natural elaborada con té verde y artículos importados directamente de Japón.

Dónde: Asociación México Japonesa (Fujiyama 144, col. Las Águilas)

Asociación México Japonesa (Fujiyama 144, col. Las Águilas) Fecha: 13 y 14 de junio, 11:00 a 17:00

13 y 14 de junio, 11:00 a 17:00 Costo: entrada libre

Foto: Raymond Petrik / Pexels

Asómate al pasado de Pompeya

Para nadie es un secreto que esta ciudad romana fue sepultada por la ceniza que liberó el Vesubio tras hacer erupción. Lo que puede que no conozcas es cómo su día a día también quedó oculto, dejando atrás arte, joyería y más huellas de su vida cotidiana que te sorprenderá explorar en la exposición “Pompeya. Amor y muerte, el final”. Tienes hasta el 31 de agosto para echarle ojo a esta propuesta durante junio en la CDMX.

Dónde: Palacio de la Autonomía de la UNAM (Lic. Primo de Verdad 2, Centro Histórico)

Palacio de la Autonomía de la UNAM (Lic. Primo de Verdad 2, Centro Histórico) Horario: todos los días, 10:00 a 17:15

todos los días, 10:00 a 17:15 Costo: $120 público general

Foto: K / Pexels

Revive las grandes gestas del futbol en México

Conoce cómo este deporte ha marcado la identidad del país con la exposición “Historia de los Mundiales de Futbol en México”. Hasta el 19 de julio, se exhibirán 29 imágenes que recorren los torneos celebrados aquí en 1970, 1986 y el Mundial Femenil de 1971. La muestra revive momentos memorables dentro de la cancha, así como su impacto social y cultural en la vida cotidiana.

Dónde: Complejo Cultural Los Pinos (Molino del Rey 252, primera sección del Bosque de Chapultepec)

Complejo Cultural Los Pinos (Molino del Rey 252, primera sección del Bosque de Chapultepec) Horario: martes a domingo, 10:00 a 18:00

martes a domingo, 10:00 a 18:00 Costo: entrada libre

Foto: Cortesía

La pelota llega hasta el Ballet de Amalia

Si existe una experiencia capaz de resumir siglos de historia, tradiciones y cultura en un solo escenario, esa es el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández. Con funciones el 17 y 24 de junio, el programa recorrerá distintas regiones y momentos históricos del país, como ha acostumbrado. Sin embargo, las presentaciones se sentirán más especiales gracias al estreno de una nueva coreografía , que forma parte de los planes en junio durante el Mundial, inspirada en el juego de pelota mesoamericano.

Dónde: Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez s/n, Centro Histórico)

Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez s/n, Centro Histórico) Hora: ingreso desde las 20:00

ingreso desde las 20:00 Costo: $385 a $1,708 en Ticketmaster

Foto: Ballet Folklórico de México

Te dejará más que satisfecho

Ramen Chido es un rinconcito japonés que ofrece ramen al estilo Jiro. Si no sabes qué pedir, no te preocupes porque aquí todo es sabroso. El concepto es servir bowls abundantes llenos de sabor: los fideos son gruesos, el caldo es delicioso y cada una de sus combinaciones de fideos con verduras y carne te dejará más que satisfecho. El estilo Jiro nació en los 60 en Tokio y se basa principalmente en sus grandes porciones, tazones atascados y personalización. En Chido tienen el Pro Max, que es justo una montaña de ingredientes que llega a pesar aproximadamente un kilo. Sobra decir que lo mejor es compartirlo entre dos personas.

Dónde: Eje 3 Pte. 125, col. Roma Norte

Eje 3 Pte. 125, col. Roma Norte Horario: martes a sábado, 14:00 a 02:00; dom, 14:00 a 22:00

martes a sábado, 14:00 a 02:00; dom, 14:00 a 22:00 IG: @ramen.chido