Eventos gratis del fin en CDMX: Taco Chilango, Día el Niño en el Zócalo, desfile de globos y más

Durante el fin de semana, el Zócalo de CDMX tendrá pista de hielo, tirolesa, globos arostáticos, tirolesa y juegos inflables para celebrar el Día del Niño 2026. Además, habrá otros eventos gratis, que podrán disfrutar infancias y adultos, como el festival Taco Chilango, que reunirá a las mejores taquerías de la capital, una feria de comida oaxaqueña y la Fiesta del Libro y la Rosa.

Funciones de cine, un festival de K-pop y otro de Hello Kitty y actividades al aire libre también son parte de la agenda cultural y recreativa de CDMX para el fin de semana del 24 al 26 de abril. ¡Arma el plan con tus peques, con tu familia, amistades o pareja! Hay actividades para chicos y grandes.

1. Zocalito de las Infancias

En el Zócalo de CDMX, el Día del Niño se celebrará con una pista para patinar, una tirolesa, globos aerostáticos, juegos inflables, canchas deportivas, experiencias inversivas con dinosaurios, talleres y una función de lucha libre. Todas estas atracciones, que conforman la oferta recreativa del Zocalito de las Infancias, serán gratuitas. Podrán visitarse del viernes 24 al domingo 26 de abril.

Foto: Victoria Valtierra (Cuartoscuro)

2. Taco Chilango

Muy cerca del Zócalo, en el Monumento a la Revolución, se llevará a cabo el evento gastronómico más importante del fin de semana. Se trata de Taco Chilango, evento que reunirá a más de 50 de mejores taquerías de la capital para probar distintas variedades. Habrá tacos de pastor, suadero, carnitas y más. Además, podrás disfrutar de música, activaciones y buen ambiente. Cáele el domingo 26 de abril, de 11:00 a 18:00 horas. El ingreso será gratuito. únicamente es necesario registrarse en https://acceso.chilango.com/.

Foto: Luis Peagui

3. Festival de Globos Gigantes

Por su parte, en la alcaldía Xochimilco, el Día del Niño se celebrará con un desfile de globos gigantes al más puro estilo de Nueva York. El evento se llevará a cabo el domingo 26 de abril, a partir de las 9:00 horas. Partirá de la gasolinería de Nativitas hacia el Deportivo Xochimilco. ¡Prepara la cámara y lleva a los peques para que se sorprendan con estos inflables gigantes!

Foto: Magdalena Montiel (Cuartoscuro)

4. Festival de comida oaxaqueña

¡Viaja a Oaxaca sin salir de CDMX! En la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero se llevará a cabo el Festival Oaxaca Late con Fuerza. Podrás disfrutar de elencos culturales, música, danza, talleres, artesanías y, sobre todo, de gastronomía oaxaqueña, que destaca por platillos como las tlayudas, el mole, caldo de piedra, pan de yema, tamales y más. La inauguración será el viernes 24 de abril a las 17:00 horas, mientras que el sábado 25 y domingo 26 de abril habrá actividades de 10:00 a 19:00 horas.

Foto: Andrea Murcia (Cuartoscuro)

5. Fiesta del Libro y la Rosa

La CDMX también tiene eventos cultirales para celebrar el Día del Niño. Lleva a tus peques a escoger un libro a la Fiesta del Libro y la Rosa 2026. En su edición número 18, el evento contará con 183 estands distribuidos en más de 11 mil metros cuadrados, así como 133 expositores que van desde sellos consolidados hasta proyectos independientes. Ademá, habrá alrededor de 500 actividades gratuitas. Puedes acudir al Centro Cultural Universitario durante todo el fin de semana, a partir de las 10:00 horas.

Foto: Camila Ayala Benabib (Cuartoscuro)

6. Kitty Fest

El Kitty Fest tendrá una edición especial por el Día del Niño cerca de CDMX. La cita es el domingo 26 de abril, de 11:00 a 18:00 horas en el Parque de los Niños de Tlalnepantla, Edomex. Aquí encontrarás un gran bazar con productos de los personajes de Sanrio, como My Melody, Kuromi, Pompompurin, Cinnamoroll y, por supuesto, la mismísima Kitty. Además, habrá rifas, bodas temáticas, botargas para tomarse fotos y más.

Foto: Cortesía

7. K-Fest

Por otro lado, si a ti o a tus amistades les gusta el K-pop, láncense al K-Fest. Se llevará a cabo el 25 y 26 de abril, en un horario de 12:00 a 17:00 horas. La sede será Expo Reforma, ubicado en avenida Morelos 67, colonia Juárez. Habrá un megabazar con productos de bandas como BTS, Stray Kids, Twice y Blackpink, entre otras. Además, podrás disfrutar de rifas, dance cover, random dance y más sorpresas.

8. Función gratis de Kilómetro 31

Finalmente, para amantas del cine de terror, el viernes 24 de abril, a las 18:00 horas, habrá una función gratis de la película Kilómetro 31. El escenario no podría ser mejor: la proyección será en el Museo del Panteón de San Fernando. “Catalina y Ágata Hameran son hermanas gemelas, desde niñas han tenido una conexión casi telepática asociada típicamente a su lazo carnal. Una noche, Ágata sufre un terrible accidente y queda atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un extraño purgatorio que es transportado a la psique de su hermana Catalina”, menciona la sinopsis de la cinta. Eso sí, toma en cuenta que el acceso es únicamente para adultos y adolescentes de 16 años de edad en adelante.

¿A cuáles de estos eventos te vas a lanzar el fin de semana para celebrar el Día del Niño?