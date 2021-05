Si estás cansado de ir a los mismos sitios cada fin, checa estos tour por barrios mágicos de la capirucha: rutas coloniales, boscosas y más.

Se acerca el Día de las madres y aunque hay grandes opciones de regalo, no hay nada como viajes y experiencias. Pero no te espantes, que no necesitarás dejar la CDMX con algún tour por barrios mágicos chilangos.

En toda la capital hay 21 de estos espacios donde hay de todo: casonas llenas de historia, áreas verdes, leyendas, y lugares que son perfectos para echar un heladito refrescante.

Así que agárrate y arma la ruta para que disfrutes de estas zonas ricas en historia y cultura.

Tour por barrios mágicos de la CDMX

San Ángel – Centro de Coyoacán – Mixcoac

Inicia un paseo por barrios mágicos por el aire tranquilo que se respira en las calles empedradas de San Ángel. Desde que caminas por aquí, puedes imaginar perfectamente cuando esta era una zona de descanso llena de mansiones veraniegas. Como aquella cuya fachada está adornada con sirenas y delfines.

Foto: Balam Ha Carrillo/Chilango Foto: Balam Ha Carrillo/Chilango

En la zona puedes visitar el Museo Casa del Risco, joya del barroco novohispano; el Museo de El Carmen; la Plaza de San Jacinto y uno de los tesoros de la zona: la Plaza de los Arcángeles.

Foto: Arturo Alvarado/Chilango Foto: Arturo Alvarado/Chilango

Para seguir con este aire, continúa el tour por barrios mágicos visitando el Centro de Coyoacán. Además de deleitarte con alguna nieve, churros, o elotes y esquites, podrás disfrutar de fabulosos lugares.

Visita el clásico Jardín Centenario, la Plaza y Jardín Hidalgo, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Parque Frida Kahlo y la iglesia de La Conchita.

Foto: Wikimedia Commons

Finalmente, añade un toque de arqueología con un recorrido por Mixcoac y sus cimientos prehispánicos. A pesar de estar rodeado de vías como Patriotismo, Insurgentes y Periférico, este sitio cuenta con muchas riquezas.

Aquí puedes admirar el Centro Cultural Juan Rulfo, la Casa de la Campana, o hasta espantarte en el Callejón del Diablo. Pero también hay una ventana al pasado con la zona arqueológica que incluye lo que fue una pirámide dedicada al dios Mixcóatl, la Plataforma Oriente y edificios anexos, el Patio Central, la Plataforma Poniente y su plaza ceremonial, y los cuartos habitacionales de adobe.

Tacubaya, Roma-Condesa, Zona Rosa

El segundo tour por barrios mágicos de la CDMX lo puedes iniciar en Tacubaya. Aunque dicen por ahí que “si no conoce, mejor ni vaya”, la realidad es que es un espacio con mucha historia.

Aquí se encontraba la antigua villa de Tacubaya, que era el lugar preferido de varias familias adineradas como espacio de descanso. Prueba de ello es el Museo Casa de la Bola y el Parque Lira, donde hay rastros de esa vida antigua.

Foto: Edgar Durán (Chilango) Foto: Edgar Durán (Chilango) El arco conserva los relieves originales Foto: Carlos Tomasini La capilla en Parque Lira aún funciona para exposiciones Foto: Edgar Durán (Chilango) La entrada al parque es un arco Foto: Edgar Durán (Chilango) Foto: Edgar Durán (Chilango) La terraza que queda de la casona de Lira Mora.

También, un imperdible arquitectónico es el Edificio Ermita. Y si buscas algo más cultural, a unos pasos está el Museo Casa Luis Barragán.

Foto: Leo Pérez/Chilango Foto: Leo Pérez/Chilango Foto: Cortesía Marlene Peña Foto: Cortesía Marlene Peña Foto: Cortesía Marlene Peña Foto: Larissa Gil/Chilango Foto: Leo Pérez/Chilango

Si sigues el camino, llegarás a la famosa zona de la Roma-Condesa. Y aunque en los últimos años ha sido tachada por una zona hipster y para extranjeros, la realidad es que es toda una joya llena de patrimonios.

Aquí es donde encontrarás fachadas de estilos art nouveau, neoclásicas y eclécticas. No puede faltar tu visita al Templo de Santa María de la Natividad, el Parque México y España, la Plaza Río de Janeiro, la Parroquia de la Sagrada Familia, la Plaza de la Cibeles y más.

Foto: Archivo Cuartoscuro

Si tus pies todavía dan para más, entonces date una vuelta por la Santa María la Ribera. Esta colonia también goza de una gran belleza arquitectónica en todos sus rincones. Y es que es la primera que se construyó fuera del trazo original de la Ciudad de México.

Todos ubicamos esta zona por su impresionante kiosko Morisco. Sin embargo, otras paradas obligadas son la Casa de los Mascarones, el Templo de la Sagrada Familia, la Alameda de Santa María, el Museo de Geología y el Museo Universitario del Chopo.

Foto: Archivo Chilango

Cuajimalpa, Magdalena Atlitic, Centro de Tlalpan

¿Tu mamá es amante de la naturaleza? Entonces llévala a este tour por barrios mágicos de la CDMX. Puedes empezar por Cuajimalpa, que se ubica al extremo oeste de la ciudad.

Su avenida más antigua es la Juárez y es la que te llevará al centro de esta demarcación. Ahí encontrarás el Jardín Miguel Hidalgo y también el Foro Pedro Infante. También aquí se encuentra la Parroquia de San Pedro Apóstol.

Pero un oasis verde se encuentra muy cerca, se trata del Desierto de los Leones. Con mil 500 hectáreas, cualquiera se siente en paz en este sitio. Además, no solo pueden recorrer el bosque, sino que se pueden adentrar en el exconvento.

Sigue la ruta hacia Santa María Magdalena Atlitic, donde pasa el único río vivo de la ciudad. De hecho, este cuerpo de agua hizo que este pueblo creciera pues dio paso a fábricas textiles de las que ya solo queda recuerdos.

Prueba de ello habita en el Foro Cultural, donde se pueden ver edificaciones de la fábrica El Águila. Igual de importante es la antigua estación del Ferrocarril México-Cuernavaca. Está adornada con rieles y señales de la vía original y el mural El viaje del siglo XX.

Tampoco puede faltar la visita a la Iglesia de la Inmaculada Concepción y la Casa de las Bellas Artes que colinda con el templo. También está la Parroquia de Santa María Magdalena Atlilic, que queda muy cerca del paso al Parque Nacional Los Dinamos.

Foto: Leo Pérez/Chilango Foto: Leo Pérez/Chilango Foto: Leo Pérez/Chilango Foto: Leo Pérez/Chilango Foto: Leo Pérez/Chilango Foto: Leo Pérez/Chilango

Por último date una vuelta por el Centro de Tlalpan, donde puedes seguir conectando con la naturaleza en el Parque Nacional Fuentes Brotantes. Pero después, prepárate para un viaje en el tiempo.

Visita la Parroquia de San Agustín de las Cuevas que se encuentra justo enfrente del Antiguo Palacio Municipal y de su Plaza de la Constitución. También en esta zona hay tesoros escondidos como el Museo del Tiempo y Casa Frissac.

También en sus calles, algunas empedradas, encontrarás la Casa Chata, la antigua Casa de Moneda y el Museo de la Historia de Tlalpan. Y sí, puedes finalizar tu visita con rica comida y antojitos en el Mercado La Paz.

¿Y tú por cuál tour por barrios mágicos de la CDMX te vas a animar?

