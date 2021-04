La última gran obra de Diego Rivera, una pérgola antigua, piezas arqueológicas y otros tesoros te esperan en estos parques raros en la CDMX.

La ciudad tiene un montón de lugares que esperan ser descubiertos. Entre estos sitios secretos hay varios parques raros en la CDMX que debes visitar ya. Así que aprovecha la época para esconderte bajo la sombra de los árboles de estos frondosos espacios cuyas fuentes, esculturas, pérgolas y hasta animales de concreto te sorprenderán.

Los parques son el sitio ideal para llevar a los niños o también para pasar el rato con el perrhijo. Sin embargo, en ellos también puedes encontrar mucha paz y admirar detalles que pocos conocen.

Parques raros en la CDMX

Parque Xicoténcatl

La alcaldía Coyoacán esconde varias áreas verdes en su interior. Ya te hablamos de aquel sitio donde puedes encontrar a Frida Kahlo y a Diego Rivera, pero ahora te recomendamos un parque lleno de detalles en talavera.

Es de los pocos parques bardeados que hay en la CDMX, y desde afuera puedes saber que se trata de una especie de jardín secreto, pues en la puerta te recibe una enorme bugambilia que florece cada primavera.

En sus 6,000 metros cuadrados encuentras jardineras, juegos para niños y bancas que invitan a sentarte y ver la vida pasar. Pero lo más sorprendente son sus tres fuentes de azulejo de talavera (sí, la que es típica de Puebla y Tlaxcala).

Se dice que existen desde la década de los cuarenta y son un elemento que le da vida a este parque con colores blanco, azul y amarillo.

Dónde: Xicoténcatl s/n, San Diego Churubusco, Coyoacán.

El Parque de los Cocodrilos

Aunque su nombre oficial es Parque María Teresa, todos en la colonia Estrella en la GAM lo conocen como el Parque de los Cocodrilos.

Y sí, es porque aquí habitan enormes reptiles de concreto con los que todo el mundo se quiere tomar una foto. Así es, las colosales figuras de estos animales adornan la fuente central de este lugar.

La fuente ya casi nunca funciona pero no importa porque su esencia es lo que aporta personalidad al parque desde los años treinta. Aunque hay que aclarar que los cocodrilos que vemos hoy no son los originales. Estos fueron destruidos en 2010 cuando el gobierno estaba rehabilitando el parque.

Después de las quejas de los vecinos, se decidió hacer una réplica de los guardianes acuáticos. Y aunque nunca (ni en los treinta) fueron puestos como juegos, todavía puedes ver a un montón de niños trepándose en ellos.

Hoy estrenamos rodada intermedia al parque de los cocodrilos, al norte de la ciudad! Quién dijo yo!? 🚴🚲🚵 pic.twitter.com/hAA3mYukiM — People For Bikes (@PFBmexico) June 11, 2015

Dónde: C. Granate S/N, Col. Estrella, Gustavo A. Madero.

Parque Miraflores

¿Recuerdas que antes era muy común ver animales de concreto que servían como juegos? Uno podía treparse o esconderse en ellos y aunque todavía sobreviven algunos, como en Jardín Pushkin, ya es menos frecuente verlos.

En el Parque Miraflores, ubicado en la colonia San Pedro de los Pinos, también encuentras un zoológico de piedra. Hay un oso panda, hipopótamos, una jirafa, un camello y hasta un león.

https://www.instagram.com/p/YVfWvBjACa/

Pero ese no es el único elemento que lo convierte en uno de los parques raros de la CDMX. Eso también se lo debe a la remodelación que tuvo en los 70 y que lo llenó de círculos.

Como lo lees, puedes encontrar esta figura en los andadores, mesas, bases de juegos infantiles y otros lugares.

Dónde: Av. 2 y Calle 17, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez.

Jardín Santiago

Por el conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco encontramos otro jardín secreto que es como un oasis en medio del estrés de la ciudad. Se trata del Jardín Santiago, que fue construido por el arquitecto Mario Pani.

Tiene una enorme inspiración en el Jardín San Marcos de Aguascalientes. Además posee varios elementos que llaman la atención de cualquiera. El primero de ellos es la barda perimetral que está hecha de cantera originalmente rosa (aunque hoy se vea gris).

Pero al centro de este espacio se esconde la cereza del pastel: un monóptero, un pequeño templo circular de estilo clásico. Tiene una arquitectura espectacular y es común que veas a personas paradas en el centro cantando o gritando.

Y no, no es porque la gente ya está muy loca. Esto se debe a que el edificio tiene una acústica muy particular que genera eco.

#SabíasQue el Jardín de Santiago es una réplica del Jardín de San Marcos, ubicado en Aguascalientes, donde nació el arquitecto Mario Pani, quien elaboró el proyecto urbano para construir la Unidad Tlatelolco. #TlateMiBarrio pic.twitter.com/WpWIsGzPhh — CCU Tlatelolco (@ccutlatelolco) July 7, 2019

Dónde: Av. Ricardo Flores Magón, Tlatelolco, Cuauhtémoc.

Parque Masayoshi Ohira

Quizás este es de los parques raros en la CDMX más famosos. Y no es para menos, pues su estructura al estilo japonés es el escenario perfecto para cualquier sesión de fotos.

Además de la vegetación, el espacio cobra vida con su pequeño lago, su puente estilo japonés y el torii (arco japonés tradicional de los santuarios sintoístas que simboliza la separación entre el mundo espiritual y lo profano).

Y si te preguntas por qué tiene este estilo, se debe a que fue remodelado de esta manera como símbolo de la amistad diplomática entre México y Japón. De hecho, lleva el nombre del exprimer ministro de Japón que visitó nuestro país en los 80 para mejorar el vínculo entre las dos naciones.

Una probadita del estilo japonés en la #CDMX.



🌳🇯🇵El Parque Masayoshi Ohira nos transporta a una atmósfera oriental con su arquitectura y detalles.

Para disfrutar un momento de tranquilidad.

¿Lo has visitado? pic.twitter.com/GE6Tr5MYtl — SECTUR CDMX (@TurismoCDMX) March 26, 2021

Dónde: Corredores esquina Country Club Churubusco, Coyoacán.

El Parque Hundido

Aunque este parque es muy famoso por su enorme reloj y porque parece estar sumergido, muchos chilangos ignoran a los habitantes más importantes de este lugar.

Desde 1972 este espacio, que oficialmente se llama Parque Arqueológico Luis G. Urbina, es hogar de distintas reproducciones de piezas arqueológicas de todo el lugar. Si corres o caminas por sus diferentes senderos las encontrarás.

Foto: Balam Ha Carrillo/Chilango Foto: Balam Ha Carrillo/Chilango Foto: Balam Ha Carrillo/Chilango Foto: Balam Ha Carrillo/Chilango Foto: Balam Ha Carrillo/Chilango Foto: Balam Ha Carrillo/Chilango Foto: Balam Ha Carrillo/Chilango

En general se dividen en seis rutas: El Altiplano, Cultura Zapoteca, Cultura Maya, Cultura Olmeca, Cultura Totonaca y Cultura Huasteca.

Dónde: Av. Insurgentes Sur S/N, Extremadura Insurgentes, Benito Juárez.

Parque San Simón

En la esquina de Insurgentes Norte y Calzada San Simón habita otro animal de concreto que vive en la infancia y nostalgia de muchos chilangos.

Se trata de una ballena (que más bien es una orca) y que es el elemento más popular del parque. Tanto, que de hecho muchos lo conocen como Parque La Ballenita.

Ha visto días en que la pintura ya es casi inexistente y uno apenas si distingue su figura. Aunque recientemente le dieron una manita de gato y luce espectacular. Este animal es parte de una fuente donde también habitan un par de delfines.

Dónde: Av. Insurgentes Nte, San Simón Tolnahuac, Cuauhtémoc.

Parque El Batán

Quizás los chilangos con hijos sí conozcan este parque que está lleno de juegos infantiles y áreas verdes. Sin embargo, tiene un elemento que lo coloca dentro de los parques raros en la CDMX.

Se trata de una enorme fuente que tiene un piso adornado con mosaicos de mármoles y ónix mexicanos. Pero su importancia no solo radica en su belleza sino en su origen, pues es la última obra monumental de Diego Rivera y se llama El espejo de la Estrella.

Foto: Wikimedia Commons Foto: Wikimedia Commons

¿Y por qué está en este parque ecológico? Pues resulta que en por mucho tiempo fue una quinta, que posteriormente adquirió Dolores Olmedo a inicios de los 50. En aquellos años, le encargó a Rivera que hiciera esta obra que afortunadamente ha sobrevivido hasta nuestros días.

Dónde: San Jerónimo 477, Tizapán, San Ángel

Foro Cultural Magdalena Contreras

Aunque está catalogado como Foro Cultural, este espacio está repleto de áreas verdes donde niños y familias disfrutan de juegos infantiles, canchas deportivas y hasta un foro al aire libre.

Este espacio es muy sorprendente, pues en el terreno a partir de 1846 aquí estuvo la fábrica textil El Águila. Y aunque cerró hace años, todavía se conservan algunas edificaciones de aquella época.

Desde 1979 funciona como Foro Cultural de la alcaldía Magdalena Contreras. Uno de sus habitantes es un dínamo, que es un generador que transformaba el agua en energía.

También, destaca que algunas áreas verdes son interrumpidas por tuberías antiguas y desde casi cualquier lado puede admirarse el antiguo chacuaco o chimenea de la fábrica.

Desde el 2014 ese sitio también es conocido como Foro Cultural Elena Poniatowska Amor.

Dónde: Camino Real de Contreras #27, La Concepción, La Magdalena Contreras

Parque Lira

Cuando piensas en un parque con pérgolas, seguro tu primera opción es el México. Pero hay otro que también cuenta con esta estructura: Parque Lira.

Ubicado sobre la avenida del mismo nombre, la historia de este lugar se remonta hasta 1618, cuando en este terreno se levantó una enorme casa. Su último dueño fue Vicente Lira Mora, un empresario textil.

Una fotografía captada en los jardines del Parque Lira en 1926. Se aprecian la fuente y la pérgola que aún existen; este espacio formaba parte del acceso a la casa de la familia Barron, que fue demolida años después, y hoy está abierto al público. pic.twitter.com/amKw4J9NYl — @locatel_mx (@locatel_mx) April 17, 2019

Para cuando Lázaro Cárdenas fue presidente, este terreno fue expropiado y mucho después se convirtió en la sede de las oficinas de la alcaldía Miguel Hidalgo. Sin embargo, el parque todavía conserva vestigios de lo que fue el jardín de la enorme casona.

Basta con observar el arco de la entrada, la terraza con pérgolas y la capilla que hay dentro de este espacio.

Dónde: Av. Parque Lira 136, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo.

