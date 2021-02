Si has pasado por el triángulo de Tacubaya, seguramente has visto este imponente lugar. Aquí te contamos 15 datos del Edificio Ermita.

En la CDMX existen varios edificios que son iconos del paisaje urbano. Uno de ellos es conocido como el “Triángulo de Tacubaya” y desde 1935 es una gran pieza arquitectónica. Te contamos varios datos del Edificio Ermita.

Este inmueble ha sido testigo de un montón de historias durante un poco más de 80 años. Además, en estos años, ha sido reconocido por sus rentas accesibles, su bella arquitectura y su espectacular ubicación.

Datos del Edificio Ermita

1. Antes del Ermita: la Casa de la familia Mier

En la esquina de los hoy es avenida Revolución y avenida Jalisco, se alza este gran edificio. Pero ¿sabes qué había antes? Te lo revelaremos con los datos del Edificio Ermita.

Durante el siglo XIX aquí se alzó una casa de estilo neoclásico. Se trataba de la Casa Mier, un enorme terreno que era un icono arquitectónico. Además, marcaba el inicio de la colonia Tacubaya, que en ese entonces se conocía como la Villa de Tacubaya.

Esta era una casa de descanso y llamaba la atención de cualquiera. Aunque eso se acentuó más cuando la casa quedó remodelada con un arco de estilo romano.

2. El origen del Ermita

La familia Mier creó la fundación Mier y Pesado, que se dedica a realizar obras filantrópicas. Siguiendo ese objetivo, demolieron la Casa Mier para dar paso al Edificio Ermita.

¿La razón? Querían tener un edificio con el que obtendrían recursos de las rentas de departamentos para invertirlo en las acciones altruistas de su fundación.

Para eso, encomendaron la tarea de transformar el terreno en distintos lotes al arquitecto Juan Segura.

3. El hermano no tan conocido del Ermita

Este es de los datos del Edificio Ermita más olvidados. Pues resulta que antes de su construcción, tuvo un hermano mayor. Se trata del Conjunto Isabel, que quedó listo en 1929 y que se ubica en lo que hoy es avenida Revolución #121, esquina con José Martí.

Se trata de un edificio de tres niveles que en la planta baja tiene una serie de locales comerciales. En el interior, Segura desarrolló viviendas de dos pisos. Además, fue una manera de practicar con detalles característicos del art déco.

4. De los primeros rascacielos

Este es de los datos del Edificio Ermita que es básico. Pues esta enorme construcción fue uno de los primeros rascacielos en la CDMX. El otro gigante era el edificio de la Lotería Nacional, en Paseo de la Reforma.

Quizás, ahora no te parezca impresionante, pues el Ermita solo tiene siete pisos. Pero en aquella época no se hacían inmuebles tan altos. Además, tiene el logro de ser el primero en ser construido con cemento armado.

5. Su estilo art déco

Fue construido por Juan Segura hacia 1930. Gracias a él, uno de los datos del Edificio Ermita que todos deben conocer es que se trata de uno de los primeros proyectos art déco nacionalista.

Con este estilo, Segura promovía una construcción con un nuevo giro funcional, urbano y arquitectónico. Gracias a esto, puedes ver en la estructura la presencia de líneas aerodinámicas y el uso de la simetría y de las formas geométricas.

6. Los 78 departamentos

El Edificio Ermita se compone de 78 departamentos que son de tres estilos diferentes. Los que están en la punta son los de mayor tamaño y se consideran suites, ya que cuentan con dos habitaciones. Además de estancia, recibidor, baño, cocina, cuarto de servicio y hasta balcón/terraza.

Luego hay seis departamentos que son más modestos. Tienen una habitación acompañada de sala, recibidor, cocina y baño. Finalmente, los 60 restantes son prácticamente espacios unipersonales.

7. Edificio multifuncional

Sin embargo, otro de los datos del Edificio Ermita es que fue tan innovador por su diseño multifuncional. Y es que en su interior no solo hay departamentos. Sino que también cuenta con locales comerciales en la planta baja y un espacio que durante años fue el Cine Hipódromo.

Toda la base del edificio está dedicada al comercio. Sin embargo, el local de la punta es el más grande de todos. En el pasado, aquí hubo unas oficinas del Banco de México. Sin embargo, el comercio más recordado es la famosa zapatería Canadá.

Actualmente aquí encuentras una Farmacia del Ahorro.

8. El Cine Hipódromo

Los cinéfilos chilangos de más edad son de los pocos que conocen uno de los datos del Edificio Ermita. Y es que en 1936 aquí mismo se inauguró el Cine Hipódromo Condesa.

Tenía capacidad para alrededor de 2,400 personas y fue el primero con equipo sonoro en el país. Este recinto contaba con dos balcones y el espacio ocupaba lo equivalente a tres niveles y medio de departamentos. De hecho, arriba de esta gigante sala de cine es donde Segura construyó el icónico patio central del Ermita.

Sin embargo, este espacio fue remodelado por el arquitecto Manuel Eduardo Rodríguez García e inaugurado como el Teatro Hipódromo Condesa en septiembre de 2006. Pero todo lo bueno acaba y en 2017 cerró sus puertas.

9. Una ubicación de envidia

No necesitas ser un experto urbano para saber que el Edificio Ermita está muy bien ubicado. Está a unos pasos de la Condesa y de la San Miguel Chapultepec. En la zona abundan un montón de comercios. Aunque si quieres algo tranquilo, está el famoso Parque Lira.

Además, se encuentra en avenida Revolución, que es una de las que más tiene flujo vehicular. Por si eso no fuera poco, está cerca de una de las estaciones de metro con más conexiones: Tacubaya (Línea 1, 7 y 9). Y por transporte no paramos, porque a unos pasos está la estación del Metrobús De la Salle.

10. Los anuncios que hicieron historia

Otro de los datos del Edificio Ermita que las generaciones más actuales no conocen son los anuncios icónicos que vistieron este inmueble.

Y es que quizás no ubicabas el cine o no estabas consciente de sus departamentos. Pero la fachada norte era algo que todo el mundo reconocía. No tanto por su estilo arquitectónico, sino por sus anuncios publicitarios que lo hacían ver como un rascacielos neoyorquino.

Los chilangos más antiguos recordarán que durante años aquí brillaron las letras gigantes de la zapatería Canadá. Sin embargo, el más memorable es la botella gigante de Coca-Cola que también se iluminaba.

11. ¿Times Square o Flatiron?

No hay duda de que Juan Seguro construyó una construcción única. Pero uno de los datos del Edificio Ermita revela que a través de las décadas no han parado las comparaciones.

Una de las más populares es llamarlo el Times Square chilango. Esto se debe a los enormes y brillantes anuncios que han pasado por su fachada norte. Sobre todo, el del refresco, pues es algo que sí o sí veríamos en la plaza estadounidense.

Pero no es el único parecido que se la encontrado. Pues muchos aseguran que es como el hermano gemelo del Edificio Flatiron, ubicado en Manhattan y que también tiene una forma triangular. De hecho, en una de sus fachadas se conectan la Quinta Avenida y Broadway.

12. Un hogar para exiliados españoles

Ya dijimos que el Edificio Ermita está lleno de historias. Pero algunas de las más sorprendentes son aquellas de los exiliados españoles que habitaron en este lugar. Y es que más de 20 mil llegaron a México como refugiados tras el final de la Guerra Civil en España.

Un artículo de El País retrata parte de esta realidad. Menciona que en el hall del Ermita muchos republicanos brindaron “con lágrimas en los ojos” por la victoria contra los nazis.

13. Habitantes famosos

Pero las paredes de este lugar han visto pasar a muchas celebridades. Conócelas con los datos del Edificio Ermita.

En sus departamentos han habitado personajes como el escritor Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, Ana Torroja y hasta Rocco de La Maldita Vecindad.

Sin embargo, aquí también vivió Jaime Mercader del Río, quien es conocido por ser el asesino de Trotski.

14. El Ermita a través de la cámara

Este es de los datos del Edificio Ermita que los amantes del cine tienen que conocer. Pues resulta que en este lugar se filmó el cortometraje Cuarteto para el fin del tiempo, del director Alfonso Cuarón y que muchos lo consideran como el antecesor de Gravedad.

Pero hay un documental que de verdad se adentra en la historia de este edificio y de sus habitantes. Se trata de Ermitaños, realizado por Daniela Uribe, cuyo argumento se centra en la exploración de la vida y las dificultades de ocho de sus habitantes.

15. ¿Diego Rivera diseñó parte del Ermita?

Este es uno de los datos del Edificio Ermita que todavía no se resuelve y que gira en torno al patio central. En varios textos se menciona que esta área estaba cubierta por un gigantesco vitral de colores.

Sin embargo, por alguna razón desconocida, fue retirado. El País, en el artículo antes mencionado, describe este techo de la siguiente manera: “diseñado Diego Rivera con varios aviones sobre un enorme sol rojo”.

Otro aspecto que reaviva la incógnita en torno a la participación del muralista en el diseño del Ermita es su nombre grabado en algunas coladeras.

No obstante, este misterio sí está resuelto, ya que el Diego Rivera que aparece en el borde de estas estructuras es el nombre del dueño o accionista de la fundidora que elaboró las coladeras. Entérate de la historia completa en esta entrevista de Cristina Pacheco.

Si aún no conoces este edificio, date una vuelta por el barrio de Tacubaya. Actualmente el Ermita se encuentra en un proceso de remodelación y restauración por parte de la Fundación Mier y Pesado.

En esta nota te contamos cómo ha sido la mudanza y despedida de algunos inquilinos de esta joya del art déco.

