A cada paso se abre la posibilidad de admirar edificios antiguos de la CDMX, cuyos muros resguardan siglos de historia y anécdotas.

Nuestra ciudad alberga tesoros por donde quiera que mires. Además de ser una ciudad llena de cultura y museos, también cuenta con joyas arquitectónicas que han sobrevivido al paso del tiempo. Hablamos de los edificios más antiguos de la CDMX.

Y no, en esta lista dejamos de lado aquellas construcciones prehispánicas para centrarnos en las que se levantaron después de la llegada de los españoles. Sobre todo, porque muchas de estas edificaciones siguen vigentes y funcionales.

Hay que tomar en cuenta que estos lugares no solo han sobrevivido a varios temblores, sino también a aquella legendaria inundación de 1629 cuando llovió por 36 horas seguidas y mantuvo bajo el agua al Centro Histórico por cinco años.

Debido a ese evento, muchas construcciones resultaron tan dañadas que terminaron destruidas. Es por eso que hay pocas edificaciones del siglo XVI que aún sobreviven en la zona.

Así que hagamos un viaje por épocas coloniales y virreinales mientras descubrimos un poco de la historia de estos sitios.

Edificios antiguos de la CDMX

La casa en Manzanares

Esta construcción ubicada en el barrio de La Merced también conocida como la casa más antigua de la CDMX.

Se trata de una vivienda ubicada en Manzanares #25 que se construyó en el siglo XVI, entre 1580 y 1590. Inicialmente perteneció a una familia indígena y fue edificada con piedra, tezontle, cantera y estuco.

Su estructura básica muestra su vena prehispánica, pues cuenta con 15 habitaciones que rodean a un patio central. Comúnmente el cabeza de la familia habitaba el cuarto más grande, y sus hijos y familiares vivían en los demás.

De acuerdo con el Inah, este clan familiar indígena sobrevivió a la Conquista española. Y frente a la casa corrían las acequias Real y de Regina.

A partir de su rescate y tras ocho años de rehabilitación, el Inah y el Fideicomiso Centro Histórico reabrieron este espacio al público en 2018 como un sitio cultural. El Centro Cultural Manzanares 25 cuenta con un museo de sitio y se enfoca en dar clases y talleres para los niños de la comunidad.

La Conchita en Coyoacán

Aunque la mayoría de los edificios antiguos de la CDMX se encuentran en el Centro Histórico, Coyoacán es un barrio que también fue importante en los siglos XVI y XVII.

Y es que en 1522, después de la caída de Tenochtitlán, Cortés se estableció en la tierra llamada de Ecatempan, que hoy conocemos como Coyoacán y que fue considerado el primer asentamiento español.

Así es como en este lugar surge otro sitio antiguo y lleno de historia. Se trata del Templo de la Inmaculada Concepción, también conocida como la iglesia de “La Conchita” en Coyoacán.

Entre 2012 y el 2014, el Inah realizó un rescate arqueológico de este recinto y se descubrieron grandes cosas. En 1524, Cortés ordenó a los habitantes de este pueblo iniciar la construcción de una capilla provisional; por lo que se usaron materiales como madera, adobe y lodo.

Pero los del Inah encontraron que aquí hubo ocupación prehispánica, pues encontraron restos de un edificio del periodo Posclásico Tardío (1200-1519 d.C.) y restos de lo que pudo ser una plaza de un conjunto arquitectónico del Epiclásico (650-900 d.C.).

Obviamente, la capilla que mandó construir Cortés en 1524 desapareció, ya que todos sus materiales eran perecederos. Más tarde, bajo la orden de los dominicos, fue cuando se alzó el Templo de la Inmaculada Concepción.

Aunque la exploración del Inah encontró vestigios en el lugar que datan de los siglos XVI, XVII y XVIII. En un comunicado de la Secretaría de Cultura se menciona que existe “una primera construcción del siglo XVI de la que no hay evidencias, salvo algunos entierros”.

También hay pisos de otra estructura que son similares a los de una capilla abierta y que parecen ser de finales del XVII o inicios del XVIII. Sobre estos se construyó la iglesia que podemos ver hoy en día por ahí de 1750.

Antiguo Convento de San Francisco

Cada que hablamos de edificios antiguos de la CDMX tenemos que mencionar iglesias y conventos. Uno de los que destaca es el exconvento de San Francisco El Grande, que se ubica sobre la calle Madero bajo la sombra de la Torre Latinoamericana.

Fue fundado en 1524, tan solo un par de años después de la caída de Tenochtitlán y fue mandado construir por Hernán Cortés. Presuntamente se construyó sobre lo que fue el zoológico de Moctezuma.

Este sitio fue considerado el más grande de México, pues contaba con una extensión de 30 mil metros. Ocupaba el espacio que va de lo que hoy son las calles Madero a Venustiano Carranza, y de Eje Central a Motolinia.

Fue ocupado por la orden de los franciscanos y se dice que fue la primera iglesia y convento de la Nueva España, por lo que fue la sede principal de la evangelización.

Tristemente, después de las Leyes de Reforma (1860) el terreno fue vendido por partes y hasta la actualidad solo se pudo mantener la iglesia. Que de hecho es una reedificación que se realizó en 1716.

De cualquier manera, uno todavía puede perderse con su fachada churrigueresca del siglo siglo VII. El retablo del altar mayor también llama la atención de muchos; aunque se trata de una reconstrucción que se realizó en los 40 por Jerónimo Antonio Gil.

El Hospital de Jesús

Podemos decir mil y un cosas sobre Hernán Cortés, pero esta nota te mostrará de nuevo que es responsable de varios edificios antiguos de la CDMX.

Y es que además, este ejemplo es catalogado como el primer hospital de México y América. Se trata del Hospital de Jesús. Fue fundado en 1524 por Cortés y se llamó Hospital de la Purísima Concepción.

Se trata de un enorme recinto ubicado en la manzana formada por las calles 20 de Noviembre, República de El Salvador, Pino Suárez y Mesones. El diseño del edificio está inspirado en un hospital de Sevilla.

Lo más impresionante no es solo que el edificio sobrevivió al paso de los años, aunque con remodelaciones, sino que todavía está en funcionamiento. Este lugar también llama la atención de muchos chilangos porque dentro del hospital hay un templo donde descansan los restos de Herman Cortés.

La vecindad más antigua de Tepito

Aunque el auge de las vecindades en la CDMX surgió en el siglo XIX, este sitio en el barrio de Tepito dice ser una de las más antiguas.

Sobre la calle de Peralvillo en el #15 encontramos este lugar que al parecer fue construida en el siglo XVIII. Al parecer fue construida en 1713, sin embargo se dice que antes de ser un lugar de vivienda colectiva aquí había un convento.

Aunque desde 1981 es Patrimonio Histórico y Cultural por el Inah, no hay mucha información sobre el inmueble. Si nunca la has visitado, no te preocupes, también puedes ver parte de su interior en películas como El Caifan del barrio, El quinto barrio o Ya la hicimos.

Excolegio de Santa Cruz de Tlatelolco

¿Te has preguntado cuál fue la primera escuela de la Nueva España? Pues se trata del Excolegio de Santa Cruz de Tlatelolco y forma parte de los edificios antiguos de la CDMX, pues todavía subsiste hasta nuestros días.

Este lugar es parte de la iglesia de Santiago Tlatelolco, la cual se alzó en 1521 justo después de la Conquista. Sin embargo, bajo la iniciativa de Fray Juan de Zumárraga, a partir del 1536 comenzó a funcionar el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco.

El objetivo era instruir a los indígenas de familias nobles para integrarlos a la cultura hispánica y la religión católica. Los maestros fundadores fueron fray Bernardino de Sahagún, Juan de Gaona, Andrés de Olmos, y el primer rector Arnaldo de Basacio.

Tristemente, debido a inundaciones, epidemias y falta de recursos, el sitio fue clausurado a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XIX se utilizó como prisión militar.

Casa de la primera imprenta de América

No todo son iglesias y conventos en esta lista de edificios antiguos en la CDMX. Un claro ejemplo es este lugar que funcionó como la primera imprenta del continente.

Resulta que Juan Cromberger, un impresor alemán que vivía en Sevilla, recibió la tarea de establecer una imprenta en la Nueva España. Esa misión se la encomendó a uno de sus empleados: Giovanni Paoli, de nacionalidad italiana.

En 1539 este hombre llegó a México y aquí comenzó a ser conocido como Juan Pablos. Ese mismo año, firmó con su patrón un contrato para hacerse cargo de la nueva sucursal. Esta llevó por nombre “Casa de Juan Cromberger”.

Y a todo esto, ¿dónde se ubicó esta imprenta? En la antigua Casa de las Campanas, que se ubica en lo que hoy es Licenciado Primo Verdad #10, esquina Moneda en el Centro Histórico.

De acuerdo al Inah, Juan Pablos se encargó de imprimir libros y folletos religiosos que eran lectura en los conventos y que ayudaban con la cristianización. Hay que recordar que la mayor parte de la población no sabía leer ni hablar español.

Pero a finales del siglo XVII e inicios del XVIII la propiedad pasó a ser parte del convento de Santa Teresa de la Orden de las Carmelitas Reformadas. Aunque después fue vendido y fraccionado.

A finales del XIX desaparecieron dos de esas tres casas y solo quedó la Casa de la Primera Imprenta. Desde 1988 forma parte del patrimonio inmobiliario de la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente funciona como Centro de difusión cultural.

