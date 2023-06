Entre conciertos masivos gratuitos, festivales de cine y actividades del Mes del Orgullo LGBT+, en junio la CDMX tendrá grandes eventos.

Habrá baile, deporte, ferias gastronómicas, exposiciones de arte y mucho más. Así que no hay pretexto para quedarte sin plan. Ve organizándote con tus amigos, tu familia, tu crush y hasta tus mascotas para lanzarte a estos eventos de junio en CDMX.

1. Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM)- 1 al 11 de junio

Empieza el mes disfrutando de grandes películas a precios accesibles en el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Se Durante 11 días se exhibirán 150 películas en 16 sedes de CDMX, entre las que destacan la Cineteca Nacional, la Casa del Lago de la UNAM, el Complejo Los Pinos y más. Puedes consultar la programación en la página oficial de FICUNAN. Pero sin duda, el plato fuerte del festival es la Competencia Internacional, donde podrás ver 9 cintas que se estrenan por primera vez en México y compiten por el máximo galardón.

2. Eventos por el Festival de la Bicicleta en CDMX- 2 al 4 de junio

El 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta. Y para celebrarlo, la CDMX tendrá un festival con 3 días de actividades que incluyen un rally ciclista por el Cenro Histórico, una biciescuela en el Monumento a la Revolución y una expo de bicicletas antiguas en la GAM. También se contará con proyecciones de películas y conciertos. Conslta aquí la cartelera del Festival de la Bicicleta.

Foto: Cuartoscuro

3. Festival para ciclistas de la UNAM- 2 de junio

Si quieres pedalear, pero vives por el sur de CDMX, otra opción es lanzarte al festival ciclista de la UNAM. Se llevará a cabo el viernes 2 de junio en Ciudad Universitaria. Tendrá actividades como un torneo de bicipolo, pláticas y talleres para que aprendas a poner a tono tu bici.

También se llevarán a cabo bailes y conciertos. / Foto: Cuartoscuro

4. Concierto gratuito de Los Fabulosos Cadillacs- 3 de junio

El concierto gratuito de Los Fabulosos Cádillacs en el Zócalo de CDMX es uno de los eventos más esperados del mes de junio. Se llevará a cabo el sábado 3 a partir de las 20:00 horas. “Siguiendo la luna” llegarás a la tocada de la banda argentina que se encuentra celebrando el 30 aniversario de su disco Vasos Vacíos. Así que sin duda sonará el tema homónimo que la banda grabó junto a Celia Cruz, Además de otros clásicos como “Matador”, “Manuel Santillán el León” y “El satánico Dr. Cadillac”.

Foto: Cuartoscuro

5. Tour pulquero en trajinera- 3 de junio

En junio también hay eventos en la periferia de CDMX. Uno de ellos es el tour pulquero en trajinera que se llevará a cabo el 3 de junio partiendo del Embarcadero de Cuemanco. Se trata de un recorrido de 5 horas enfocado especialmente en fans de Hello Kitty y Mario Bros. Podrás escoger entre trajineras decoradas con tus personajes favoritos. ¡Llévate tu itacate, pues se permite subir comida y bebidas propias! El costo del recorrido es de 600 pesos y para acudir debes reservar con anticipación enviando un mensaje de WhatsApp al número 55 325 90459.

El recorrido comenzará a las 13:00 horas. / Foto: Pulquipedia

6. Pulque Fest 2023- 3 y 4 de junio

Pero si de verdad eres fan del pulque, entonces lánzate al Pulque Fest 2023. Se llevará a cabo los días 3 y 4 de junio en el Hotel Naciones y la entrada cuesta solo 20 pesitos. Podrás degustar curados de sabores exóticos y tradicionales, así como mezcal, cervezas artesanales y antojitos mexicanos.

Foto: Facebook de Expo Impacto

7. Picnic japonés- 4 de junio

No solo de bebida; en junio también hay eventos de comida en CDMX. Uno de ellos es el picnic japonés que se realizará en la sede de la Asociación México Japonesa (Fujiyama 144, Álvaro Obregón). Habrá comida tradicional japonesa, así como postres, venta de ropa y más. La entrada es libre, pero es necesario reservar escribiendo por WhatsApp al número 55 6804 4585.

Foto: Cuaroscuro

8. Concierto sinfónico en honor a John Williams- 5, 6 y 1 de junio

Escucha en vivo la banda sonora de películas como Harry Potter, Star Wars, Tiburón, Superman, Indiana Jones, Parque Jurásico y más. En la Sala Nezahualcóyotl de Ciudad Universitaria se rendirá homenaje al compositor de la música de estas cintas: John Williams. La Orquesta Sinfónica de Minerá será la encargada de interpretar los emas de este genio musical. Puedes adquirir tus boletos a través de Cultura UNAM.

9. Salsamanía 2- 6 de junio

Por supuesto, en la CDMX no pueden faltar los eventos para sacar los pasos prohibidos y este mes de junio no es la excepción. Luis Enrique, “el príncipe de la salsa”, La Sonora Ponceña. Spanish Harlem Orchesta y Hareld Leyra pondrán a bailar a los amantes e la salsa en el Auditorio Nacional. Salsamanía 2 se llevará a cabo el 6 de junio a las 20:30 horas.

Cartel de Salsamanía 2. / Foto: Auditorio Nacional

10. Jazz & Flow- 7 de junio

Rimas, freestyle y jazz convergen en este evento cuyo cartel está encabezado por la ORquesta Nacional de Jazz de México y representantes del rap independiente de nuestro país. Lánzate a disfrutar del flow de Serko Fu, Arianna Puello, Skiper, Jony Beltrán y Funky Maya. La cita es el 7 de junio de 2023 en el Lunario del Auditorio Nacional y el costo de la entrada es de $550.

11. Eventos del Festival de Teatro Rosa en CDMX- 8 al 18 de junio

Junio es el Mes del Orgullo LGBT+ y uno de los eventos para celebrarlo es el Festival de Teatro Rosa. Se trata de una serie de obras teatrales con temática LGBT+ que se presentarán en diversas sedes de la capital. Las presentaciones de las compañías teatrales serán de entrada libre para el público. El programa del evento puede consultarse en la Cartelera Cultural de CDMX.

Escena de la obra de teatro príncipes y princesas. / Foto: Facebook de Teatro Rosa

12. Tour de casas embrujadas- 9 a 11 de junio

¿Te gusta lo sobrenatural? Entonces lánzate a este tour por seis casas embrujadas de CDMX. Por supuesto, para que el ambiente de verdad sea terrorífico, los recorridos serán por las noches, de 19:00 a 23:00 horas. Y para que agarres valor, en este tour tendrás derecho a un pulque o un shot de mezcal gratis. Reserva tu lugar llamando al número 55 3259 0459. El costo es de 380 pesos.

El Hotel Posada del Sol será uno de los lugares que podrás visitar en este tour. / Foto: Facebook de Turismo Ciudad de México

13. Peaches Peaches Fest- 10 de junio

También hay eventos para gamers este mes de junio en CDMX. El Peaches Peaches Fest es un evento gratuito con temática de los videojuegos más grandes de todos los tiempos. Además, contará con la presencia de Héctor Estrada, actor de doblaje que prestó su voz para el personaje de Bowser en la versión latina de Mario Bros. Y lo mejor es que ona de arcades donde podrás echar la reta con otros asistentes. ¡Lleva cambio para las maquinitas! La cita es en Jesús María 42, colonia Centro.

Foto: Unsplash

14. Expo Vive Gatito- 10 y 11 de junio

En junio hay eventos hasta para las mascotas en CDMX. En la Expo Vive Gatito encontrarás todo lo que necesites para tu michi: comida, accesorios y más. También tendrán adopciones, talleres y conferencias para que te lleves nuevos conocimientos obre el cuidado de tu gato. Lánzate con tu michi al Frontón Bucareli.

Foto: Facebook de Vive Gatito

15. Anime Fest- 15 de junio

El Centro de Convenciones Churubusco será sede de una nueva edición del Anime Fest. Habrá venta de accesorios de tus animes favoritos. También podrás disfrutar de concursos de Cosplay, Karaoke, K-Pop, rifas y más.

Foto: Cuartoscuro

16. Mega XP- 15 y 16 de junio

Si eres fan de los juegos de mesa, lánzate a Mega XP. Esta convención tendrá torneos de Catan, Wildl Life, Aristeia, Bolt Action y más juegos. Se llevará a cabo los días sábado 15 y domingo 16 de junio. La sede será el Salón Maya del Centro de Convenciones del World Trade Center, ubicado en Montecito 38, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez. Puedes lanzarte solo o formar un equipo de 4 jugadores para obtener un descuento en tu entrada.

Foto: Facebook de Mega XP

17- Eventos de la Feria del taco de CDMX- 16 al 18 de junio

El rey de la gastronomía mexicana tendrá un evento en su honor en la explanada de la alcaldía Tlalpan. En la Feria del Taco podrás probar tacuches de más de 10 restaurantes. Serán 3 días de gula que no te puedes perder.

Foto: Cuartoscuro

18- Expo Garnacha- 17 de junio

Definitivamente junio no es el mejor mes para hacer dieta. Y es que además de la Feria del Taco, también tendrá la Expo Garnacha, que se llevará a cabo en pleno Día del Padre. Contará con petroleras, tacos, garnachas y carnita asada de más de 50 restaurantes. Y por si fuera poco, tendrá funciones de lucha libre con el mismísimo Blue Demon Jr. como invitado especial.

Foto: Cuartoscuro

19- Clase masiva de box- 17 de junio

El Zócalo de DMX se siente abandonado sin eventos masivos. Por eso, en junio también será sede de una clase masiva de box. En 2022 la CDMX obtuvo el récord de más personas participando en una clase de este deporte, con más de 15 mil asistentes. Y por supuesto, este año los chilangos intentaremos romper nuestra propia marca.

Foto: Cuartoscuro

20- Amelie con orquesta- 17 de junio

La película Amelie es un clásico del cine. Pero ¿te imaginas disfrutarla con orquesta en vivo? El 17 de junio podrás hacerlo en el Teatro Centenario Coyoacán. Arts Orquesta MX Producciones interpretará la música del compositor Yann Tiersen mientras se proyecta la cinta estelarizada por Andrey Tautou.

21- Eventos de los Juegos Internacionales del Orgullo en CDMX- 17 a 24 de junio

La CDMX será sede de los primeros Juegos Internacionales del Orgullo LGBT+. Se trata de un evento con 11 competencias deportivas en las que cualquier persona se puede inscribir sin importar género, orientación, sexual o experiencia. Habrá futbol, natación, skate, yoga, voleibol y más. Los juegos contarán con sedes en seis alcaldías y la entrada para las el público será libre.

Foto: Facebook de la Asociación Nacional de Deporte LGBT

22. Miradas de México- 17 de junio al 9 de diciembre

Si quieres disfrutar de cine gratis, cáele al ciclo Miradas de México en el Faro de forma Cosmos. A partir del 17 de junio se proyectarán 7 largometrajes documentales acerca de la realidad mexicana. ¡No te los pierdas!

Foto: Secretaría de Cultura de CDMX

23. Norteñísimo- 24 de junio

¡Baila de ‘cartoncito de cerveza’ al ritmo de Los Huracanes del Norte, Los Invasores de Nuevo León y Los Cadetes de Linares! El 24 de junio estos tres grupos legendarios se reunirán para tocar en la Arena Ciudad de México como parte del festival Norteñísimo. Si eres fan de la Música norteña, no te lo puedes perder.

24. Marcha del Orgullo LGBT- 24 de junio

El sábado 24 de junio toca marchar por el derecho a la diversidad. La Marcha del Orgullo LGBT+ partirá a las 10:00 horas del Ángel de la Independencia y en esta ocasión tendrá como principal reivindicación el reconocimiento legal de la identidad de las personas trans y no binarias.

Foto: Cuartoscuro

25. Concierto de Los Ángeles Negros- 25 de junio

¡No sufras más! El 25 de junio podrás ver a Los Ángeles Negros en CDMX. Serán 55 años de éxitos los que se interpretarán en el Teatro Metropolitan. Hay boletos desde los $300.

Foto: Cuartoscuro

26. Carrera Rainbow Race, otro de los eventos LGBT en CDMX- 25 de junio

Otro de los eventos por el Mes del Orgullo en CDMX es la carrera Raimbow Race, que se llevará a cabo el 25 de junio. Si te animas a particpar. deberás recorrer 10 kilómetros partiendo del Parque de los Venados hacia Río Churubusco.

Foto: Emoción Deportiva

27. Noche de Museos- 28 de junio

El último miércoles de cada mes se lleva a cabo la Noche de Museos en CDMX. Los museos chilangos abren sus puertas para que los visiten quienes no pueden acudir de día. Además de recorridos guiados, organizan conciertos, obras de teatro, proyecciones de cine y más. En esta ocasión, la Noche de Museos se llevará a cabo el 28 de junio.

28. Eventos de las sesiones de apreciación musical en el Cenart de CDMX- 29 de junio

El 29 de junio la música de The Beatles sonará en el Centro Nacional de las Artes. Como parte de las sesiones de Rock Clásico en el Cenart, la banda Revólver interpretará los éxitos del cuarteto de Liverpool. Durante los meses de junio y julio el Cenart también tendrá sesiones con música de Bob Dylan, The Beach Boys, The Rolling Stones y The Doors.

Foto: Cenart

29. Exposición de Rarotonga- Todo el mes de junio

Durante junio también podrás visitar la exposición “El arte de Rarotonga” en el Museo de la Ciuad de México. Conocerás la obra de Antonio Gutiérrez, uno de los más grandes ilustradores mexicanos de todos los tiempos. Se trata del dibujante detrás de la imagen gráfica que ilustraba las famosas novelas de Yolanda Vargas Dulché, como Yesenia, Rubí y El pecado de Oyuki. Por supuesto, también es el ilustrador detrás de la seductora Rarotonga de la novela gráfica de Guillermo de la Parra.

30. Steve McCurry: ICONS- Todo el mes de junio

Finalmente, aprovecha que durante el mes de junio estará disponible la exposición Steve McCurry: ICONS en el Museo Franz Mayer. Si has visto el famoso retrato de La niña afgana, ya tienes una probadita de la obra de este fotógrafo de guerra, considerado uno de los mejores de la historia. Durante todo el mes podrás disfrutar de sus fotografías que te trasladarán a culturas de todo el mundo.

La niña afgana, fotografía tomada por Steve McCurry. / Foto: National Geographic

