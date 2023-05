Lánzate al picnic japonés en CDMX, sí, el bazarcito japonés está de regreso y te contamos sobre la comida que venderán.

El Bazarcito está de regreso. Lánzate para disfrutar de su comida y del clásico picnic japonés en CDMX que tanto nos gusta. Te contamos cuándo y dónde.

Como cada mes, vuelve a la Asociación México Japonesa el Bazarcito Japonés de la CDMX, un evento en el que podrás encontrar desde comida auténtica, postres y artículos de moda, así como también aprovechar el jardín del lugar para realizar tu propio picnic con los platillos locales que adquieras. Sé parte de esta gran comunidad.

¿Cuándo será el picnic japonés en CDMX?

Será el próximo domingo 4 de junio de 11:00 a 17:00.

¿Dónde es el evento?

Lánzate a la Asociación México Japonesa, que se ubica en Fujiyama 144, Las Águilas, Álvaro Obregón, CDMX.

De acuerdo a sus organizadores, el objetivo de este evento es darle un espacio a la gente para que pasen un día en familia y conozcan los productos de emprendedores locales, nikkei (japoneses nacidos en otros países) y japoneses.

¿Qué puedo esperar del picnic japonés de CDMX?

Durante el evento se ofrecerá: ramen, bentos (comida japonesa para llevar en diferentes presentaciones), chocolates de sabores, pasteles de matcha, roll cakes, pan salado y dulce estilo japonés, dangos, ichigo daifuku, gorros kabuto y más.

Bazarcito japonés en CDMX / Foto: Asociación México Japonesa

Sin embargo, durante este evento no habrá artistas invitados, actividades especiales ni venta de árboles sakura, además de que no se contará con estacionamiento y el espacio no es pet friendly.

¿Dónde puedo adquirir mis boletos?

La entrada es libre, pero bajo reservación. Puedes mandar un WhatsApp al 55 6804 4585 o marcar al siguiente número telefónico: 55 5651 9382 ext. 101.