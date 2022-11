Iván Montemayor, mejor conocido como Mister Cumbia, creó una canción en homenaje a Tenoch Huerta por su actuación en Wakanda Forever.

No había pasado ni un día desde el estreno de la película Black Panther: Wakanda Forever cuando ya se había vuelto viral en redes sociales “La Cumbia de Tenoch Huerta”, una canción producto de la intersección de dos talentos mexicanos. Por un lado, la rola rinde homenaje a la actuación del mexiquense en la cinta. Y por otro lado, es producto del ingenio de Iván Montemayor un migrante mexicano en Estados Unidos que decidió expresar su orgullo por verse representado en la pantalla.

“Se siente bien chingón ver al personaje de un paisano representarnos como nos vemos de verdad los hispanos”, asegura Iván, mejor conocido como Mister Cumbia. En entrevista con Chilango, el músico contó qué fue lo que lo inspiró a crear esta canción viral. Además, reveló cuál fue la reacción de Tenoch Huerta al conocer su cumbia.

Te puede interesar: Esta es la relación entre Kukulcán y Namor, personaje de Tenoch Huerta en ‘Wakanda Forever’

El rey de las cumbias virales

Como millones de mexicanos, Iván Montemayor migró a Estados Unidos en busca de una vida mejor. “Las cosas en México no estaban como quisiéramos y acá andamos persiguiendo un sueño”, recuerda. Hace 5 años el músico decidió explotar sus habilidades como productor para crear canciones acerca de los temas virales en redes sociales. Así nació Mister Cumbia.

Su primera canción viral fue acerca de la quinceañera Rubí. Posteriormente, tuvo otros éxitos como “La Cumbia del Coronavirus”. Todas estas rolas las crea por su propia cuenta, dotado solo de su voz, sus instrumentos y del ingenio mexicano como herramienta:

“Yo compongo la letra, la musicalizo y yo mismo me grabo. También soy mi propio ingeniero de sonido. Es lo que tengo que hacer porque estamos corriendo con el internet, que va a la velocidad de la luz. Entonces, si yo contrato un estudio, un productor o algo así, voy a sacar la rola cuando la película esté fuera de cartelera. Por eso decidimos ponernos las pilas y hacer todo, hasta el video, como dios nos da a entender”.

Iván cuenta en su repertorio con más de 100 cumbias virales. Sin embargo, la cumbia de Tenoch Huerta no solo busca aprovecharse de la tendencia, sino rendir homenaje a un actor y a un personaje con los que se sintió representado.

Checa también: Tenoch Huerta y los personajes imperdibles de sus películas y series

“Tenoch Huerta a todos nos representa”

“A todos los presentes les quiero platicar / de un actor mexicano que vino a triunfar. / Lo vemos triunfando en Wakanda Forever /aunque por su color algunos no lo quieren./ Nada ha sido fácil para Tenoch Huerta/ lo han discriminado aunque no lo parezca. / Tiene un gran talento para la actuación / ha sobresalido, no importa su color”, dice la canción.

Al respecto, Iván cuenta que todos los días vive en carne propia la discriminación al ser un migrante en Estados Unidos. “Siempre estás marcado por ser hispano”, comenta. “Por eso en la canción decimos que a todos nos representa, a todos los latinos“:

“Para mi, el logro de Tenoch es doble. Si en la calle hay ese tipo de diferencias, no quiero imaginarme en el rubro donde él trabaja. No solo la competencia debe estar cabrona, sino que las personas que eligen deben estar influenciadas por los rubros que entre comillas se necesitan para aparecer en una película. Yo lo he vivido y me imagino que él también lo ha vivo en el trabajo”.

Además, para Iván el orgullo también es doble al ser un fanático de Marvel:

“Imagínate haber visto en el cine toda la saga de películas y que esta sea la primera donde abiertamente aparece alguien que representa la cultura de nuestros antepasados. Se te infla el pecho de ver tu cultura representada en una obra de arte como es el cine”.

Echa un ojo a: Películas de terror mexicanas que te meterán un buen susto

Tenoch Huerta reacciona a su cumbia

Luego de que Iván publicó en YouTube y en redes sociales el video de “La Cumbia de Tenoch Huerta”, la canción no tardó en llegar a oídos del actor. Huerta incluso la bailó durante un programa de televisión.

Al respecto, Mister Cumbia cuenta que Tenoch se comunicó con él para agradecerle por la canción. “El compa es raza y me lo demostró, admiro su humildad”, comenta.

“Me dijo que la película tiene un soundtrack con muchos artistas mexicanos y que en su corazón es igual de importante mi canción. Me agradeció por hacerle un homenaje a mi modo”.

Por lo pronto, Mister Cumbia seguirá trabajando desde Estados Unidos en sus canciones virales con el sueño de algún día poder tocar en grandes festivales y presentar en vivo su trabajo en México.

Antes de irte, no dejes de leer: De cumbias a reggaetón, darán curso para ser DJ en CDMX