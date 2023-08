El mes de agosto viene chido con una buena oferta de conciertos en la CDMX, así que prepárate para lanzarte a varios.

Si lo tuyo es ir a conciertos, la CDMX tiene de diferentes géneros musicales y precios para que vayas a pasarla bien durante todo agosto. Eso sí, cuando hagas el plan con la pareja o amistades, recuerden irse preparados para las lluvias.

Café Tacvba y más conciertos de agosto en CDMX

2, 9 16, 23 y 30 de agosto

Big Band Jazz de México, Temporada 2023

Si te late el jazz, los miércoles de agosto en la CDMX serán de conciertos con esta banda y sus invitados. Estarán con ellos Alex Lora, Susana Zabaleta, Laureano Brizuela, Samo, entre otros.

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $960 – $1,920

3, 4, 5 y 6 de agosto

Café Tacvba

La banda de Ciudad Satélite vuelve con cuatro nuevas presentaciones de su show Un Segundo… Concierto Acústico. Así es, el público pidió más y el cuarteto respondió e interpretará de nuevo sus éxitos en un formato más íntimo y que permite apreciarlos de otra manera. Así que ve afinando la garganta y repasando las letras para cantar con todo el sentimiento. ¿Como qué rolas? Podrían sonar “María”, “Las batallas”, “Eres” y “Las flores”, entre otras.

Dónde: Auditorio Nacional

Costo: $240 – $2,280

Café Tacvba. Foto: Mario Jaso / Cuartoscuro.

4 de agosto

Carlos Cuevas

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $1,080 – 2,160

Alexis & Fido, Noriel

Dónde: Centro de Convenciones Tlatelolco

Costo: $500 – $2,000

Drumcell, Alejandro Franco y Sintoma

Dónde: Pasagüero

Costo: $600

4 y 5 de agosto

Latinos con Soul Festival

Dos noches en las que se presentarán, el 4 Tito Ramírez, y el 5 Joe Bataan y Jason Joshua.

Dónde Foro Indie Rocks!

Costo: 4 de agosto-$950, 5 de agosto-$950

5 de agosto

Donovan Morales

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $780 – $1,140

La Castañeda

Esta banda de rock mexa dará un concierto con todos sus clásicos en la capital como parte de su Trióptica Tour 2023. Si te sabes “Noches de tu piel” y “El loco”, entre muchos otros, prepárate para ir a corearlos.

Dónde: La Maraka

Costo: $600 – $1,200

Foto: FB Salón La Maraka.

Pop, ska y salsa también sonarán en vivo este mes

Global Ska Fest

Varias propuestas de ska te esperan para que saques tus mejores pasos esa noche. ¿Como cuáles? Pues tocarán Skaparapid con show de 30 aniversario, y la Melbourne Ska Orquestra, por mencionar algunas.

Dónde: Pepsi Center WTC

Costo: $600 – $1,620

Foto: IG Ocesa.

2000’s Pop Tour

Esta gira sigue, y en agosto dará otro de sus conciertos cargados de nostalgia en CDMX. Se presentarán Paty Cantú, Pee Wee, Yahir, Motel, Nikki Clan, entre otros. Sus invitados serán Alex Ubago, La Nueva Banda, y actores de telenovelas infantiles como Violeta Isfel y Martín Ricca.

Dónde: Arena CDMX

Costo: $377 – $3,452

6 de agosto

Orquesta Sinfónica Infantil de México. 31 Gira Nacional, 2023

Dónde: Palacio de Bellas Artes

Costo: $33 – $108

9 y 10 de agosto

Emmanuel & Mijares

Hace 10 años estos cantantes se juntaron para hacer el proyecto en vivo TWO’R AMIGOS, con un éxito inmediato. Ahora están listos para celebrar esta década con un show renovado.

Dónde: Auditorio Nacional

Costo: $240 – $3,720

11 de agosto

Rey Ruiz

Dónde: Auditorio Nacional

Costo: $240 – $2,400

Foto: Rey Ruiz.

Andrés Obregón

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $600 – $840

Más conciertos para lanzarse en agosto en CDMX

Drake Bell

El actor y cantante estadounidense volverá a suelo chilango, ahora con su Non-Stop Flight Tour. En este sus fans podrán verlo y escucharlo cantar temas de su discografía desde el 2005 hasta la fecha, así como el material que da título a la gira. Además, en este último incluye su cover a “La camisa negra” de Juanes, así que el idioma español estará presente. Ojo, será un show para todas las edades.

Dónde: Auditorio BB

Costo: $850

María Daniela y Su Sonido Lasser

Dónde: La Maraka

Costo: $600 – $1,080

Nicho y Fato

Dónde: El Cantoral

Costo: $660 – $1,800

Grandson

Dónde: Foro indie Rocks!

Costo: $550

12 de agosto

Little Jesus

Esta banda chilanga de indie-rock se presentará por primera vez en el Coloso de Reforma, celebrando una década de su fundación. Ahí tocará rolas de sus tres discos de estudio y algunas nuevas. Por ejemplo, se espera que suenen “Azul”, “La magia” y “Los años maravillosos”, así como la más reciente “Presente”.

Dónde: Auditorio Nacional

Costo: $300 – $1,800

Foto: IG Little Jesus.

Black Veil Brides

Dónde: Pepsi Center WTC

Costo: $624 – $1,440

Silverstein + The Devil Wears Prada

Dónde: Frontón México

Costo: $900 – $1,000

Astronomía Interior

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $720

Hip-hop coreano, Lana del Rey y bachata con Romeo Santos

13 de agosto

Danny Lux

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $780

EPIK HIGH

En Corea del Sur no todo es K-pop, también se hace hip-hop bastante chido. Un ejemplo es este trío conformado por Tablo, DJ Tukutz y Mithra Jin que ya lleva 20 años tirando rimas.

Dónde: Auditorio BB

Costo: $800 – $3800

Foto: IG Auditorio BB.

Fother Muckers

Dónde: Foro Indie Rocks!

Costo: $350 – $450

Pangea Ogirl’s

Dónde: Pepsi Center WTC

Costo: $960 – $6,000

ILLAPU

Dónde: Teatro Metropólitan

Costo: $360 – $1,800

15 de agosto

Napoleón

Dónde: Auditorio Nacional

Costo: $300 – $2,640

15 y 16 de agosto

Lana Del Rey

La cantautora neoyorkina dará dos conciertos masivos en agosto en la CDMX. Serán noches en las que seguro encantará al público con su sensualidad, voz y letras evocativas. Espera rolas de su disco más reciente Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, y también sus éxitos.

Dónde: Foro Sol

Costo: $696 – $3,096

Foto: IG Ocesa.

Romeo Santos

Si la bachata es tu hit, el rey de este género musical dará dos conciertos en agosto en CDMX como parte de su Fórmula Vol. 3 Tour. Mismo en el que interpreta temas de que le han dado fama y recientes como “Me extraño” (con Christian Nodal).

Dónde: Campo Marte

Costo: $590 – $3,990

Foto: Prensa Romeo Santos.

Más urbano, pop y rap en los conciertos de agosto en CDMX

16 de agosto

Feid

Uno de los máximos representantes de la música urbana, Feid o Ferxxo, también se presentará en la capirucha este mes. Y viene a ponerte a perrear con rolitas como “El cielo” y “Pantysito”.

Dónde: Palacio de los Deportes

Costo: $1,188 – $2,868

Foto: Ocesa

17 de agosto

Yoss Bones

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $480 – $1,200

Amanda Miguel

Dónde: Auditorio Nacional

Costo: $240 – $1,740

Los Petite Fellas

Dónde: Foro Indie Rocks!

Costo: $400

Tokischa

La rapera dominicana de música urbana llegará a dar su primer concierto en solitario en la CDMX este mes. Si te laten canciones como “Linda” y “Kilos de amor”, ya sabes a dónde lanzarte.

Dónde: Frontón México

Costo: $750 – $900

Foto: Eco Live.

18 de agosto

Big Time Rush

El cuarteto estadounidense integrado por Carlos, Kendall, James y Logan volverá a CDMX, ahora con The Can’t Get Enough Tour. Así que espera una mezcla de éxitos, canciones nuevas, y una en spanglish llamada “Dale pa’ya”.

Dónde: Palacio de los Deportes

Costo: $936 – $3,576

Foto: Prensa Big Time Rush.

Kerigma 40 Aniversario

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Costo: $420 – $960

Band-Maid

Dónde: Pabellón del Palacio de los Deportes

Costo: $912

Kika Edgar y Ricardo Caballero

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $935 – $2,460

OV7

El último show de este grupo de pop mexicano en la CDMX llega este mes, y es una cita infaltable. Ve a recorrer con ellos 30 años de música, de canciones que ya son parte de la lista de clásicos en español como “Te quiero tanto, tanto”, “Shabadabada” y “Mírame a los ojos”.

Dónde: Auditorio Nacional

Costo: $180 – $3,000

OV7 anuncia su superación y últimos conciertos. Foto: Cuartoscuro

18 y 19 de agosto

Odisseo

Dónde: Teatro Metropólitan

Costo: $360 – $1,440

19 de agosto

Xava Drago:Tributo CODA y al rock en español

Dónde: La Maraka

Costo: $300 – $450

Iraida Noriega

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Costo: $180 – $480

Habrá tributo al Príncipe de la Canción y mucho K-pop

Amar, Querer & Rockear

Las bandas Rostros Ocultos, La Lupita, Cuca, Undercover, y los cantantes Rubén Albarrán (Café Tacvba) y Micky Huidobro (Molotov) le rendirán tributo a José José con covers rockeros. Tendrán como invitada especial estará Marysol Sosa, hija del Príncipe de la Canción, y una banda sorpresa.

Dónde: Frontón México

Costo: $900 – $1,500 / $10,000 suite

Foudeqush

Dónde: Foro Indie Rocks!

Costo: $400 preventa

Lost Acapulco

Dónde: Pasagüero

Costo: $300

19 y 20 de agosto

Kamp Fest CDMX

¿Fan del K-pop? Entonces este festival es para ti, con dos días en los que podrás ver y escuchar a idols como Baekhyun (del grupo EXO), BamBam (de GOT7), Seulgi (de Red Velvet), Chug Ha. Además de la boyband iKon, y la subunidad de Monsta X conformada por Shownu y Hyungwon. Y propuestas nuevas como Lapillus y TFN.

Dónde: Palacio de los Deportes

Costo: $1,548 – $5,388

20 de agosto

Allegro Sinfónico para niños

Dónde: Auditorio Nacional

Costo: $270 – $1,860

22 de agosto

SYML

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $696

23 de agosto

ATEEZ

Otro de los conciertos de agosto en la CDMX que quizá no quieras perderte es el de los líderes de la cuarta generación del K-pop. Sus ocho integrantes vienen con toda la fuerza de sus voces, energéticas coreografías y harto carisma.

Dónde: Arena CDMX

Costo: $741 – $4,490

Foto: Arena CDMX.

24 de agosto

El Shirota

Dónde: Foro Indie Rocks!

Costo: $400

24, 25, 26 y 27 de agosto

Taylor Swift

Una de las artistas internacionales de pop más esperadas por el público mexa siempre ha sido Taylor, por lo que su primera vez en el país será todo un acontecimiento. La cantautora vendrá con The Eras Tour, un espectáculo de tres horas en el que repasa su discografía de 17 años entre el country, pop y folk. En este, además, muestra diferentes escenografías y vestuarios mientras intercambia la guitarra por el piano, o se luce con varias coreografías.

Dónde: Foro Sol

Costo: $936 – $16,350

Foto: Universal Studio.

25 de agosto

Paty Cantú

La popstar tapatía tiene listo un concierto de su Feliz Breakup Tour que promete ayudarte a desahogarte con sus canciones de amor y desamor.

Dónde: Teatro Metropólitan

Costo: $480 – $1,680

Foto: Ocesa.

Jhayco

Dónde: Pepsi Center WTC

Costo: $1,140 – $1,656

Pedro Capó

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $1,200 – $2,700

Willie González y Hermán Olivera

Dónde: La Maraka

Costo: $1,080 – $1,440

Nicho Hinojosa

Dónde: Foro Dejavú

Costo: $1,080 – $1,320

25, 26 y 27 de agosto

VIII Festival Mundial Del Bolero

Durante tres días habrá presentaciones dedicadas a Los Dandys el primer día, Martín Ureta el segundo. Además de un cierre con Carlos Cuevas, Aranza y Rodrigo de la Cadena.

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Costo: $300 – $1,188

Foto: IG Rodrigo de la Cadena.

Rock y regional mexicano para cerrar el mes

26 de agosto

Lucybell

Dónde: Auditorio BB

Costo: $420 – $780

Espinoza Paz

Este cantautor de música regional mexicana llega con El Mushasho Tour a la capital mexa. Aquí presentará canciones de su carrera de casi dos décadas, como “Lo intentamos”, “Cómo duele equivocarse” y “Un hombre normal”.

Dónde: Arena CDMX,

Costo: $377 – $4,014

Foto: Arena CDMX.

Bobby Oroza & Brainstory

Dónde: Foro Indie Rocks!

Costo: $500

Chetes + Los Daniels

Noche de 2×1 de rock mexicano con rolitas que seguro has cantado desde hace varias décadas, como “Completamente” y “Quisiera saber”. ¿Qué dices, jalas a verlos?

Dónde: La Maraka

Costo: $600 – $1,200

Foto: IG Chetes.

27 de agosto

Yuri

Dónde: Auditorio Nacional

Costo: $480 – $3,000

Aluxxxin

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $696

29 de agosto

Ruel

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $864 – $1,188

30 de agosto

Grupo Niche

Esta agrupación de salsa y con una larga trayectoria, viene a ponerte a sacar los pasos prohibidos con su Pura Gozadera Tour. Avísale a tu pareja que tienen una cita esa noche.

Dónde: Auditorio Nacional

Costo: $480 – $2,400

MASEGO

Dónde: Auditorio BB

Costo: $950 – $1,200

31 de agosto

Lagos

Dónde: Teatro Metropólitan

Costo: $420 – $1,800

Foto: Lagos.

Marco Mares

Dónde: Auditorio BB

Costo: $780

Los Cantoral

Dónde: El Cantoral

Costo: $360 – $1,320

Dano + Elio Toffana

Dónde: Foro Indie Rocks!

Costo: $400

Sin duda agosto viene con todo en cuestión de conciertos en la CDMX, así que ¿ya estás listo para lanzarte a pasarla bien chido?

