Taylor Swift en CDMX es una realidad. La cantante regresa para dar un concierto por The Eras Tour en agosto próximo.

Shake It Of a los rumores. Taylor Swift en CDMX es una realidad. La cantante llegará como parte de The Eras Tour. Te contamos todo lo que sabemos.

El año pasado, Taylor Swift presumió en su cuenta de Instagram su nueva gira internacional: The Eras Tour, un viaje a través de eras musicales de su carrera, pasado y presente. Arrancó en marzo de 2023 en Arizona, Estados Unidos, con Paramore y GAYLE como artistas invitados.

Después, reconocidos periodistas de Latinoamérica como José Norberto Flesch retomaron la noticia y revelaron que la cantante de 33 también visitaría Brasil, Argentina, Chile yMéxico. Sumado a esto, el usuario de Twitter, @ailoviutl, que se dedica a filtrar información de conciertos en México, anunció la fecha que hoy es una realidad: agosto de 2023.

¿Cuándo veremos a Taylor Swift en CDMX como parte de The Eras Tour?

Lánzate al concierto de Taylor Swift los próximos, jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de agosto de 2023.

¿Dónde será el concierto?

El concierto de la cantante estadounidense será en el Foro Sol de la Ciudad de México, ubicado en Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco.

¿Dónde comprar los boletos de The Eras Tour?

El Registro de Verified Fan ya está disponible para sus conciertos en la CDMX. Sin embargo, debes registrarte en la web de Ticketmaster hasta el miércoles 7 de junio a las 11:59 PM (hora local). Los boletos saldrán a la venta el 13 de junio a las 2 PM (hora local). El acceso será priorizado a los residentes de México. Únicamente los fans que reciban un email confirmando su acceso podrán unirse a la fila virtual.

Taylor Swift regresa a CDMX en agosto de 2023 / Foto: Shutterstock.

¿Cuánto costarán los boletos para ver a Taylor Swift?

El posible costo de los boletos para ver a Taylor Swift en México oscilaríaentre los 900 y 9000 mil pesos, de acuerdo a la sección que elijas dentro del Foro Sol. Así que, a romper la alcancía porque es uno de los conciertos más esperados de lo que va del año.

En tanto, en TikTok existen pequeños extractos de su show en Gillette Stadium, en Massachusetts, donde cantó bajo la lluvia torrencial con guitarra en mano. Así también, sus seguidores no quitaron el dedo del renglón al sueño de verla, al punto de buscar un trabajo como seguridad en uno de sus conciertos para poder cantar, aún sea a espaldas, todo su setlist en vivo.

¿Qué cantante abrirá el concierto de Taylor Swift en la CDMX?

Esta mañana se confirmó que la cantante Sabrina Carpenter será la telonera del concierto de Taylor Swift en la Ciudad de México en agosto próximo. Se la conoce por sus hits como Fast Times, Vicius y Nonsense.

