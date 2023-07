Los conciertos K-pop ya son algo muy común en la CDMX, y para muestra aquí te van los que habrá en la segunda mitad del año.

Antes era casi impensable que hubiera conciertos de K-pop en la CDMX o cualquier parte de México, pero hoy la capital ya es una parada indispensable para estos grupos y solistas. Y es que el público chilango es muy entregado, sabe poner ambiente chido y llena los recintos, y eso ha hecho que los idols piensen en nuestro país a la hora de armar sus calendarios. ¿Quiénes andarán acá pronto?

Conciertos de K-pop en la segunda mitad del año en CDMX

KARD

El cuarteto mixto volverá a la capital mexa, y en esta ocasión traerá su Playground World Tour. En este presentará su sexto mini-álbum ICKY, pero también cantará temas que han conquistado a sus fans de este país por su mezcla de pop y dance con ritmos latinos. Si eres muy fan, también estarán en Monterrey dos días antes.

Cuándo: sábado 8 julio

Dónde: Auditorio BB

Costo: $1,000 – $4,000, en Boletia.

NCT DREAM

Una de las boy bands de K-pop más importantes de la actualidad vendrá por primera vez a la CDMX. Sus compañeros de NCT 127 estuvieron en la primera mitad del año, y ahora es turno de estos idols. ¿Qué puedes esperar? El The Dream Show2: In Your Dream Tour vendrá con un gran despliegue de energía en sus canciones y coreografías. Espera que suenen hits como “Hot Sauce”, “We Go Up”, y el más reciente “Broken Melodies”.

Cuándo: martes 11 de julio

Dónde: Arena CDMX

Costo: $1,193 – $4,014, en Superboletos

Foto: Facebook NCT DREAM NOIX

Te puede interesar: Los abuelos del K-pop: ¿Cuál es el origen de este fenómeno?

P1HARMONY

El Live Tour [P1USTAGEH: P1ONEER] será el motivo por el que este sexteto vendrá por primera vez a suelo mexicano. Para comenzar hará una parada en Monterrey, y cerrará con otra en CDMX. Aquí, sus fans chilangas podrán disfrutar de su mezcla de K-pop, hip-hop y R&B en canciones como “Love me for me” y “Gotta get back”.

Cuándo: domingo 30 de julio

Dónde: Frontón México

Costo: 1,019 – 1,837, en Fronticket

Grupos famosos y nuevos idols vendrán a CDMX

EPIK HIGH

Uno de los representantes más importantes del K-hiphop es este trío integrado por Tablo, DJ Tukutz y Mithra Jin. Y es que lleva ya 20 años de hacer música y demostrar que en Asia también se rapea chido. Así que si quieres escucharlos tirar rimas por primera vez en CDMX, podrás hacerlo en su All Time High Tour. Promete ser una noche especial porque los boletos volaron, aunque quizá te encuentres algún boleto de los cancelados en taquillas.

Cuándo: domingo 13 de agosto

Dónde: Auditorio BB

Costo: $800 – $3,800, en Boletia

ATEEZ

Los líderes de la cuarta generación del K-pop también dirán “presente” ante sus fans mexicanas. Y es que la capital de México será una de las paradas de la gira The Fellowship: Break the Wall. Por lo que si te consideras Atiny, nombre de su fandom, ya tienes una cita con ellos en uno de los recintos más grandes de la ciudad. Ve repasando los fanchants de sus canciones, y ten lista tu light stick para crear un ambiente chido.

Cuándo: 23 de agosto

Dónde: Arena CDMX

Costo: $590 – $3,590, en Superboletos

Cortesía Zignia Live

KAMPFEST CDMX

Este festival llegará por primera vez a la capirucha luego de presentarse en Singapur y Los Ángeles. Su plan es darle toda una experiencia al público chilango con un lineup que incluye tantos idols famosos como algunas caras más nuevas. Por ejemplo, podrás ver a Baekhyun (del grupo EXO), BamBam (del grupo GOT7), iKon, TFN, Lapillus, Chung Ha, KARD, entre otros. Si quieres más, tendrán una edición en Monterrey el 22 de agosto.

Cuándo: sábado 19 y domingo 20 de agosto

Dónde: Parque Bicentenario

Costo: abono $2,980 – $10,340, en Superboletos

También lee: Así será KAMPFEST CDMX, el primer festival de K-pop en México

aespa

La girl band de K-pop dará uno de los conciertos más esperados de este género musical en la CDMX. Y es que aunque va a llegar a su tercer aniversario ya cuenta con una buena lista de hits a nivel mundial como “Black Mamba”, “Next Level” y “Savage”. Además de looks llamativos, coreografías elaboradas y una producción audiovisual de primer nivel.

Cuándo: viernes 8 de septiembre

Dónde: Palacio de los Deportes

Costo: $1,200 – $4,000, en Ticketmaster

Foto: Twitter aespa Ocesa

DIOS

Entre los grupos nuevos también ya se sabe que México es una gran opción para venir a presentar su música. Por lo que este cuarteto, que debutó apenas en 2021, también se prepara para venir, y será en el Mes Patrio. Espera un show con coreografías energéticas, voces armoniosas, y canciones como “Touch Me” y “Whistle”. Y, en una de esas, el integrante Hyun canta su cover a “Despacito”.

Cuándo: 10 de septiembre

Dónde: Frontón México

Costo: $850 – $1,500, en Boletopolis

Más K-pop en vivo en la CDMX este fin de año

VAV

El sexteto integrado por Ziu, Lou, Jacob, Ayno, Ace y St. Van ya ha estado en México, así que sabe del furor que causa en sus fans de este país. Por lo que lo incluyó en su Latin America Tour 2023 Subcónscióus para presentarles su nuevo show. El setlist incluirá temas del ep Subcönscióus, pero también podrás escuchar otros como “Señorita” con todo y su toque latino.

Cuándo: 15 de septiembre

Dónde: por anunciar

Costo: por anunciar

Twitter VAV

También lee: Estas son las cafeterías con temática k-pop mejor calificadas por Google Maps

SE SO NEON

La propuesta de este grupo de Corea del Sur es más bien de indie-rock, pero también ha hecho colaboraciones con el K-pop como “Smoke sprite” con RM de BTS. Rola que seguramente sonará junto con otras en su concierto de la CDMX. Si quieres escuchar este género musical en coreano e inglés, ya sabes con quién.

Cuándo: 22 de septiembre

Dónde: Foro Indie Rocks!

Costo: $500 – $850, en Passline

Kingdom

Otro de los grupos surcoreanos que volverá al país es este, así que si eres parte de su fandom esperamos que ya estés preparadx. Y es que su show tendrá canciones de sus seis eps, como el más reciente History of Kingdom: Part VI. Mujin. Pero si quieres saber si sonarán “Dystopia”, “Excalibur” o “Black crown” tendrás que lanzarte a verlos.

Cuándo: 29 de septiembre

Dónde: Foro Puebla

Costo: $520 – $1,200, en Boletia

W24

Entre los conciertos de grupos de Corea del Sur que vienen está el de este cuyas rolas suenan a K-pop con rock. Pero es un rock muy accesible para cualquier oído, como lo comprobarás si te lanzas a verlos tocar “Stay a Moment” o “Revelations”, entre otras rolas. Por cierto, ya que han covereado a latinos como Camila, Sebastián Yatra y Chayanne, seguro habrá algo en español en su Born Again Tour.

Cuándo: 29 de septiembre

Dónde: por revelarse

Costo: por anunciarse

Eric Nam

Este solista nacido en Estados Unidos pero de sangre surcoreana ya estuvo en la capital mexa, pero es momento de regresar. Y lo hará con el House on a Hill Tour, en el que presentará música nueva como el single del mismo nombre. Y, claro, volverá a emocionar a sus fans con otros tracks como “Ooh ooh”, “Can’t Help Myself” y “Lost on Me”, además de su carisma sobre el escenario.

Cuándo: 28 de noviembre

Dónde: Foro Puebla

Costo: $800 – $2,800, en Boletia

Foto: Facebook Eric Nam

También checa: Éntrale al K-pop y aprende a bailar como un Idol en estas escuelas

Pero la lista de conciertos de K-pop en CDMX durante la segunda mitad del año podría crecer próximamente. Y es que está por anunciarse lo que habrá en el evento Mokkoji Korea en septiembre. Al parecer habrá segunda visita de Super Junior en noviembre, y un show de su subunidad Super Junior-D&E. Además de que existe el rumor de un concierto de Suga, de BTS, en su faceta solista.

Así que si te gusta este género musical, sigue atento porque llegó para quedarse, y México ya es un país que no puede faltar en sus giras.

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro newsletter.