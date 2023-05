Lana Del Rey se presentará en el Foro Sol como parte de la gira promocional de su más reciente disco. ¿Te animas a ir a su concierto?

¡Es oficial! Lana Del Rey se presentará por primera vez en el Foro Sol de la CDMX el próximo 15 de agosto de 2023. Lo mejor de todo es que los boletos para escuchar en vivo a la intérprete de “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” estarán a la venta a partir de la próxima semana, así que el público chilango está feliz.

La presentación de Lana Del Rey en la Ciudad de México es parte de la gira mundial que empezará este sábado 27 de mayo en Brasil. Después de esta presentación, la cantante pisará los escenarios de festivales como Glastonbury, Lollapalooza y Outside Lands antes de llegar a nuestro país.

Presentado por @Citibanamex:



Clásica, sentimental e icónica…🖤

Encontraremos el cielo en la tierra con Lana Del Rey.



XV-Vlll-MMXXIII "𝑆𝑎𝑦 𝑦𝑒𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛"#PreventaCitibanamex: 31 mayo

Venta General: 1° junio pic.twitter.com/4x4Yi6jB6Y — Ocesa Total (@ocesa_total) May 26, 2023

Lana Del Rey en México: Fecha del concierto y precio de los boletos

El tour de Lana Del Rey, con el que la cantante promueve el disco Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, llegará a nuestro país en agosto. De este material se desprenden temas como “A&W”, “The Grants”, “Candy Necklace” y “Say Yes To Heaven”, así que tienes algunos meses para aprendértelos de memoria.

Lugar: Foro Sol (Viaducto Río de la Piedad s/n, Col. Granjas México)



Cuándo: Martes 15 de agosto



Costo: Por confirmar





Los boletos para el concierto de Lana Del Rey en el Foro Sol de la Ciudad de México estarán en preventa (Citibanamex) a partir del miércoles 31 de mayo a las 14:00. Las entradas para el público en general estarán disponibles a partir del jueves 1 de junio a las 14:00 a través de Ticketmaster.

¿Listxs para corear “Summertime Sadness” y “Young And Beautiful”?

También te puede interesar: ¡Qué chula es Puebla! Café Tacvba y Caifanes encabezan el cartel del Comuna 2023