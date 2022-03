Morbius, uno de los antihéroes más grandes de Marvel viene con mucha acción, sangre y Jared Leto.

Morbius es uno de los grandes villanos (o mejor dicho, antihéroe) que Marvel tiene dentro de sus cómics. Un hombre vampiro que constantemente busca saciar sus necesidades, sin desatar caos a su paso. Algo que muy pocas veces logra.

Ya que son muchos los fans de Dr. Morbius, Marvel decidió unir fuerzas con Sony para traer la historia de este personaje a la pantalla grande. Jared Leto fue el encargado de darle vida a este antihéroe y por lo que se nos adelantó en el tráiler, el papel como monstruo incomprendido le queda bien al actor estadounidense. Su lado oscuro como vocalista en 30 Seconds to Mars, parece haberle servido bastante.

Morbius se estrena en los cines de la CDMX el 31 de marzo y aunque falta muy poco, nunca está mal ir calentando motores con algunos datos importantes sobre el origen de este personaje y otras curiosidades geeks. Pero antes de pasar al detalle, primero te dejamos el tráiler:

Gabrielle Union nos habló de racismo, representación y todo sobre Más barato por docena

El origen del antihéroe

Morbius apareció por primera vez en los cómics de The Amazing Spider-Man. Fue en el año 1971, momento en el que bajaron las restricciones legales a lo que se podía mostrar o no en las historietas. Esto le dio oportunidad a Roy Thomas (creador del personaje) de apalancarse de la fama que estaban teniendo los vampiros en televisión para darle vida su propia versión del monstruo chupasangre.

El personaje tuvo tanto éxito en los cómics de The Amazing Spider-Man, que Marvel decidió convertir al villano en antihéroe para poder profundizar más en su historia y así, poder crear una cómic especial sobre la vida de Morbius.

Dr. Morbius y su aparición en las películas de ‘The Amazing Spider-Man’

En la serie de películas de The Amazing Spider-Man, protagonizada por Andrew Garfield, existen un par de cameos en donde vemos el nombre del Dr. Michael Morbius en los laboratorios de OsCorp. Se rumora que era este villano, el siguiente en presentarse en la trilogía de Andrew Garfield. Como ya lo sabemos, esto no sucedió. La franquicia de Spider-Man protagonizada por Garfield no tuvo el éxito esperado y por eso solo contó con una serie de dos películas.

Los fans de este villano rumoran que el Spider-Man de Andrew podría tener un cameo en esta nueva película de Morbius y que el retraso de su estreno se debe a esto. Al parecer Marvel decidió integrar a este personaje al film para situarlo en la línea de tiempo y el multiverso en el que vive el Spider-Man de Garfield. Al hacerlo, lo separan del multiverso del Spidey de Tom Holland y dejan la puerta abierta para completar la trilogía de Garfield. A nuestro parecer, no suena nada descabellado.

La conexión de Morbius con Los Seis Siniestros

La pregunta más grande que tenemos los fans del multiverso de Marvel es: ¿Es Morbius la película que detona el universo de Los Seis Siniestros? ¿Será que más adelante Sony soltará una serie de films que nos cuenten la historia de este grupo de villanos?

Los Siniestros Seis son un grupo de villanos del universo de Marvel que, de acuerdo con los cómics de The Amazing Spider-Man, se convierten en aliados para así por fin vencer a Spidey. Dentro de este grupo de seis, se encuentra Dr. Octopus, El Duende Verde, El Buitre, Morbius, Lagarto y Venom.

Jared Leto y sus ganas por ser un vampiro

Esta no es la primera ocasión que a Jared Leto se le presenta la oportunidad de ser un vampiro. En 2016 el director Josh Boone anunció que haría un remake de Entrevista con un Vampiro y que Leto sería Lestat, el personaje principal. Jared Leto no sólo estaba dispuesto a hacerlo, si no también declaró a la prensa que el proyecto le emocionaba. Lamentablemente ese proyecto nunca vio la luz. Morbius seguramente llegó a llenar esa necesidad que Leto tenía de convertirse en vampiro.

Morbius y su conexión con Guillermo del Toro

En el final eliminado de Blade, la película de 1998 dirigida por Stephen Norrington, aparece Morbius como la siguiente víctima del caza vampiro. Este final adicional lo incluyeron en la edición DVD de la película como un pequeño avance a los fans de lo que podía venir en Blade II. Por eso que cuando se anunció que Guillermo del Toro dirigiría la segunda película, el rumor de que Morbuis sería el villano se expandió por todo el internet. Lamentablemente en 2002 se estrenó Blade II y no había rastro alguno del Dr. Michael Morbius en la historia.