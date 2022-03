Gabrielle Union, protagonista de 'Más barato por docena' habló con nosotros acerca de la importancia de la representación en el cine y TV.

Porque la representación importa, Disney+ ha volteado hacia el contenido más inclusivo con la versión 3.0 de una película emblemática para la chaviza noventera: Más barato por docena. ¿Se acuerdan? Cuando el filme salió a principios de los 2000 causó furor gracias a que en su reparto figuraban Hilary Duff y Tom Welling —el Superman de ojos pispiretos—, así que toda la ahí andábamos esperando con ansias su estreno. Sin embargo, el tiempo pasa y con ello los discursos se van modificando, por lo que algunas historias merecen un pequeño ajuste de tuercas.

No nos malentiendan, la primera se disfrutó, pero es justo abrir espacios donde entren más voces que rompan con la hegemonía. Esta nueva versión de Más barato por docena apostó no sólo por un cast incluyente, también por una producción donde la equidad se hace presente. La actriz estadounidense Gabrielle Union —a quien recordamos con cariño por Triunfos Robados— nos platicó acerca de su experiencia interpretando a Zoey Baker y como co productora ejecutiva de la peli, en la cual ha colocado su sello personal para romper con los estereotipos y la blanquitud.

Las familias compuestas son lo de hoy

Una parte esencial para respetar las narrativas de diferentes grupos es otorgarles el espacio para que ellos mismos las cuenten. En esta ocasión la familia Baker es una familia conformada por la unión de otras dos familias tras un divorcio, un primo que llegó al hogar y los perrhijos. Gabrielle conectó desde el inicio con la trama de forma personal:

Soy parte de una familia compuesta (blended) entonces estoy acostumbrada a la copartenidad. Fue divertido entender lo que se necesita para hacer que esta dinámica funcione, entender los desafíos que hay detrás, poner a los hijes y sus necesidades en el centro, llevar una buena relación con los ex esposos y además crear una nueva pequeña unidad, esas son las partes más divertidas porque me puedo proyectar en ellas.

Las familias están cambiando, o al menos ahora hay mayor visibilidad de estos modelos que rompen la norma. Gabrielle Union nos comenta que mientras crecía siempre veía a los mismos personajes, del mismo color y con las mismas características; fue hasta hace unos meses que, junto con su hija, encontró una caricatura donde se representaba la diversidad. Esto es lo que Más barato por docena busca mostrar.

Estoy muy emocionada porque al fin se va a lanzar esta película que retrata cómo se están construyendo las familias hoy en día. Por ejemplo, en las comunidades de color, somos muy familiares. Eres el cuidador de tus hermanos, las familias viven en la misma casa o en la misma colonia y formas parte de una comunidad. Todos se reúnen y conviven, eso es bastante común. Aún así no llegamos a verlo ni lo celebramos. Nos quedamos en el clásico modelo y olvidamos cómo se vive una familia compuesta o una familia elegida. Esto es lo que queremos proyectar.

Luchando contra el racismo

Otro de los temas que ha cobrado relevancia en los últimos años es el racismo sistémico, una problemática que es reforzada en los medios con la invisibilización de las personas afrodescendientes o señalándolos como minorías. “No llegamos a ver representadas estas familias con gente afrodescendiente, con latinos, diferente color de piel, cabello, forma, tallas o habilidades en las películas”, nos dice Gabrielle Union.

Para ella representar a Zoey Baker, madre y cabeza de su familia, fue un paso muy importante: “Estar a cargo de esta familia multirracial y mezclada, con hijos de diferentes edades, diferentes habilidades, razas, culturas y que la cabeza sea una mamá de color es importante para mí. Me encanta mi personaje”.

No le damos la importancia que merece porque pensamos que no es la gran cosa, pero tenemos que comenzar a hacerlo porque es necesario. Así recordarle a las personas que todas tienen la oportunidad de ver una película y sentirse comprendidas, representadas y entendidas. Que su cultura, su raza y su existenciamerece ser celebrada.

Aunque parecieran acciones aisladas, minúsculas, el impacto que tienen en las audiencias es enorme ya que muestran discursos incluyentes a las infancias y dan pie a la creación de más contenido que siga esta línea.

La representación importa

“Cada pequeño paso suma, aunque es difícil. Cuando hablamos de diversidad e inclusión para algunas personas se siente como malas palabras, como si los estuviéramos forzando a cambiar. Así tiene que ser”, afirma con seguridad Gabrielle, quien ha peleado durante su carrera por abrir papeles a personas afrodescendientes.

Si queremos llegar a una audiencia global, la gente produciendo y en la pantalla necesita reflejar a esa audiencia global, de otra forma lo estás haciendo mal. Para nosotros lo es todo, cuando la gente se ve reflejada ellos saben que pueden hacer, que es posible, no sólo para algunas personas que no se ven como ellos.

De acuerdo a Gabrielle Union, no se trata sólo de cumplir con lo que ahora es considerado políticamente correcto, sino generar el cambio porque es necesario, además, hacerlo desde las posiciones de poder como los medios.