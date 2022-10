James Bond cumple 60 años y para celebrarlo te contamos 5 datos curiosos acerca de las veces en que el agente 007 pisó la CDMX.

El 5 de octubre se celebra el Día Mundial de James Bond, una celebración que conmemora el estreno de la primera película del agente más famoso del mundo, titulada ‘Agente 007 contra el Dr. No’ (1962). A partir de ese momento, la fama de este icónico personaje solo ha ido en ascenso y ya suman 25 las cintas que forman parte de esta franquicia; dos de ellas filmadas en CDMX.

Así es, no solo Spectre (2015) utilizó la capital mexicana como locación para su rodaje, sino que también la producción de Licencia para matar (1989) se lanzó a tierra chilanga para darle vida a esta peli.

Aquí te va una lista de curiosidades sobre la filmación de estas cintas y de la huella que el agente 007 dejó en la Ciudad de México.

1. El Centro Histórico fue el set perfecto

Para la secuencia de apertura de ‘Spectre’ se utilizaron distintos puntos del Centro de la CDMX para grabar una alucinante persecución.

La ruta de Bond (Daniel Craig) comienza en la azotea de la Casona de Xicotencátl, que antes funcionaba como sede del Senado. El protagonista continúa por la calle de Tacuba en donde se alcanzan a apreciar distintos cafés y vistazos de joyas arquitectónicas como el Museo Nacional de Arte y el Palacio de Minería.

Finalmente, una de las escenas más espectaculares es el enfrentamiento sobre un helicóptero entre Craig y Alessandro Cremona, quien da vida al villano Marco Sciarra. La pelea toma lugar sobre el Zócalo de la ciudad, en donde se alcanza a ver la Catedral y el Palacio Nacional, regalándole a esta cinta un impresionante inicio.

2. Hubo exhibición de Bond

Fue enorme el éxito que Spectre tuvo con el público chilango, por lo que en ese mismo año la Sala de Exhibiciones de Plaza Carso fue sede de ‘Designing 007: 50 Years of Bond Style’, una increíble exhibición con alrededor de 600 objetos pertenecientes a las distintas películas de esta saga.

En esta muestra se encontraban varios vestuarios diseñados por Giorgio Armani y Roberto Cavalli para estas cintas, así como la famosa pistola de oro de Francisco Scaramanga que aparece en The Man with the Golden Gun (1974). Una de las piezas que más suspiros levantaba era un Jaguar, uno de los impresionantes autos que conducía Bond en las pelis.

3. CDMX o Isthmus

En Licencia para matar, el agente británico viaja a Isthmus, una ciudad ficticia de Sudamérica, con el claro objetivo de vengarse del asesino de la esposa de uno de sus mejores amigos.

La Ciudad de México fue elegida para darle vida a este lugar, filmando en sitios como el Casino Español, el Edificio de Correos, la Biblioteca del Banco de México y el Teatro de la Ciudad.

Uno de los puntos que también aparece en la cinta es el Gran Hotel de la Ciudad de México, en donde Bond (Timothy Dalton) y Pam Bouvier (Carey Lowell) se hospedan. El elevador del hotel puede ser visto tanto en esta película, como en Spectre.

4. No todo fue felicidad con la llegada del agente 007

Durante la grabación de Spectre, no todxs estaban felices con la visita de este ícono cinematográfico. La filmación provocó el cierre de distintas calles del Centro Histórico, afectando a los changarros de los alrededores.

Muchos de estos negocios ni siquiera pudieron abrir durante el rodaje, ya que no había forma de llegar a sus lugares de trabajo. Esto ocasionó una baja de entre 20 y 40% en sus ventas, según datos de Canacope y ProCéntrico.

5. De la pantalla grande a nuestras calles

Después del estreno de la cinta del 2015, había una gran expectativa con respecto a si el desfile alusivo al Día de Muertos, que aparece al inicio de la peli, traspasaría la pantalla.

El director, Sam Mendes, optó por retratar esta festividad con un enorme desfile, para el cual artistas mexicanos diseñaron carros alegóricos y enormes figuras de esqueletos. Además, alrededor de 1,500 extras le dieron vida a algunas catrinas y calaveras que bailaban por las calles del Centro Histórico.

Esta colorida escena atrajo mucha atención nacional e internacional, por lo que las autoridades del gobierno mexicano decidieron adoptar esta iniciativa y llevarla a las calles de la capital. Es así como a partir de 2016, el Desfile del Día de Muertos se volvió parte de esta gran celebración de la vida y la muerte.

Un dato curioso es que los guionistas de la película imaginaron esta gran fiesta como el Carnaval de Brasil, pero con el estilo mexa.

