Jorja Smith: la razón para llegar temprano al concierto de Harry Styles en CDMX

Jorja Smith es la invitada especial de Harry Styles en sus conciertos en México y para que la conozcas un poco más y te animes a llegar temprano, aquí te van algunos factos.

¿Quién es Jorja Smith?

Nacida en 1997 en el Reino Unido, la música de la cantautora navega entre el soul y el R&B. Su talento ha cautivado a grandes de la música como Drake, Kali Uchis y Stormzy, con quienes ha colaborado. Pero su trabajo brilla por sí solo, un ejemplo son canciones tan profundas como “Lost & Found” y temas listos para la pista como “On My Mind”.

Jorja a colaborado con artistas de la talla de Drake, Kali Uchis y Stormzy. Foto: Mike Excell.

La primera canción que escribió, a los 18 años, no fue sobre una emoción juvenil, sino sobre la discriminación racial. “Blue Lights” nació tras encontrar un cuchillo en la mochila de un amigo, lo que detonó una reflexión sobre el estigma de las minorías y el temor a la policía.

Canciones que le dieron fama y viralidad a Jorja Smith

Su fama explotó en 2018 gracias a “Get It Together”, colaboración con Drake que tiene detrás una historia de despecho. Originalmente la canción fue escrita por el canadiense y Jennifer Lopez cuando eran pareja. Los artistas terminaron sin que la rola viera la luz, hasta que el rapero conoció a Jorja, de quien quedó flechado y le pidió que la interpretara.

Su momento viral llegó en 2023 con la salida de “Little Things”, a la que DJ L Beats le hizo un mashup con la base de “Gypsy Woman” de Crystal Waters. Este se volvió tendencia en TikTok y Jorja lo hizo oficial en la versión deluxe del disco falling or flying (2024).

A lo largo de 10 años de carrera, Jorja Smith ha creado dos discos: Lost & Found (2018) y falling or flying (2023). Para la segunda mitad de agosto 2026 lanzará su tercer álbum que se llamará What are de odds. Otra de sus colaboraciones más sonadas y recordadas es con Kali Uchis en la canción “Tyrant”. También fue parte del soundtrack del remake de la película El color púrpura (2023) con el tema “Finally”.

Con pasos firmes y un talento inagotable, Jorja Smith sigue construyendo una carrera que pinta para llevarla al cielo y convertirla en una estrella que brilla y mucho.

En agosto de 2026, Jorja lanzará su tercer álbum titulado What are the odds. Foto: Mike Excell.

¿Cuándo son los conciertos de Harry Styles en CDMX?

La residencia de Harry Styles en CDMX y en la que Jorja lo acompaña, será los días 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros. La cita es a partir de las 21:00 horas y aún puedes encontrar algunos boletos a través de Ticketmaster.