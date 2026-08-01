¿Cuándo es la Feria del Libro del IPN 2026? Ya hay fecha oficial

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) dio a conocer los primeros detalles de la edición número 43 de su tradicional Feria del Libro, uno de los encuentros literarios más esperados por la comunidad estudiantil.

“Las mejores editoriales de México y del mundo presentarán su oferta literaria en el #IPN. ¡Date la vuelta!”, indicó el Instituto en una publicación en redes sociales.

Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

¿Cuándo es la Feria del Libro del IPN 2026?

La Feria del Libro del IPN 2026 se llevará a cabo del 28 de agosto al 6 de septiembre. El horario será de lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas, y sábados y domingos, de 11:00 a 19:00 horas.

La sede será el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ubicado en avenida Wilfrido Massieu s/n, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

Si planeas llegar en transporte público, puedes bajarte en la estación Lindavista de la Línea 6 del Metro o en la estación Instituto Politécnico Nacional de la Línea 6 del Metrobús. Desde cualquiera de las dos, solo tendrás que caminar unas cuadras para llegar al recinto.

¿Qué habrá en la edición 2026?

Como en cada edición, la Feria del Libro reunirá una amplia oferta para los amantes de la literatura y las publicaciones académicas. Entre los productos que podrán encontrar los asistentes se incluyen:

Libros impresos

Publicaciones periódicas

CD

DVD

Blu-ray

E-books

Material didáctico

Libros en braille

Software

Además, el IPN anunció que Oaxaca y Costa de Marfil serán el estado invitado y el país invitado de esta edición. Ambos compartirán una muestra de su cultura y tradiciones con los asistentes.

Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

Hasta el momento, el Instituto Politécnico Nacional no ha revelado la cartelera cultural, que generalmente incluye presentaciones de danza, música en vivo, conferencias, talleres y otras actividades para personas de todas las edades.

Con entrada gratuita, la Feria del Libro del IPN 2026 volverá a reunir a editoriales, autores, estudiantes y lectores en uno de los encuentros literarios más importantes de la capital. Si buscas nuevos libros, actividades culturales o simplemente pasar un buen rato, aparta las fechas porque muy pronto se dará a conocer el programa completo.