TGL 100: Redescubre la arquitectura de Teodoro González de León con este ciclo cultural

Todos los chilangos conocemos alguna obra de Teodoro González de León. No lo decimos de manera presuntuosa, sino que realmente el legado de este arquitecto mexicano transformó el paisaje de nuestra ciudad para siempre, tal como las colosales presencias del Auditorio Nacional o el “Edificio del Pantalón”, entre otros edificios, pueden demostrar. Por ello, no te puedes perder el ciclo TGL 100.

A través de este programa lleno de actividades culturales y académicas podrás conocer más de la perspectiva y trayectoria de González de León, redescubriendo el legado del arquitecto mexicano a propósito del centenario de su nacimiento. Aquí te contamos todo lo que te espera en su honor desde diferentes puntos de la Ciudad de México. Cabe decir que tendrás no uno, sino varios meses para explorar su trabajo por medio de exposiciones, cine, presentaciones y más.

Las actividades en mayo de TGL 100

TGL 100 arrancará con recorridos guiados gratuitos los días 16, 23 y 30 de mayo. La mala noticia es que los registros, por ahora, ya están llenos. Pero no dejes que eso te desmotive, pues te esperan muchísimas otras actividades para acercarte a este maestro de la arquitectura.

El diseño del MUAC también fe realizado por el arquitecto mexicano Teodoro González de León. Foto: Cuartoscuro

El 25 de mayo se llevará a cabo un homenaje en el Colegio Nacional, coordinado por el arquitecto Felipe Leal y el escritor Juan Villoro, y con la participación de Fernanda Canales, Mónica Cejudo, Jorge Gamboa de Buen, Javier Garciadiego Ruiz y Francisco Serrano. La cita es en Donceles 104, Centro Histórico, a las 18:00; e incluirá una exposición y un cartel conmemorativo dedicados a González de León. El acceso es libre.

Mientras que, para cerrar el mes, se proyectará el documental Teodoro en concreto (2017) el 28 de mayo en salas de cine ubicadas por la Diana Cazadora, Arcos Bosques y Av. Universidad. Al día siguiente se realizará una ceremonia de cambio de nombre de la Av. La Mexicana (ubicada en Santa Fe) a Teodoro González de León, cuyo horario se anunciará en los próximos días.

Más de la programación en honor a su legado

De agosto a octubre continuarán las actividades de TGL 100 con un concierto, exposiciones y presentaciones con las que podrás darle un giro a tu relación con la arquitectura, el espacio público y la vida urbana desde la estética y la visión social del arquitecto chilango.

Entre ellas está el concierto de cuerdas y música contemporánea en su honor desde el Lunario del Auditorio Nacional, programado para el 27 de agosto, así como la presentación de un panel con especialistas y artistas que abordarán la influencia de su obra en el arte, la ciudad y la arquitectura contemporánea el 8 de octubre, a las 13:00, en el Museo Rufino Tamayo. Este último incluirá a los artistas Jan Hendrix y Pedro Reyes.

Por otro lado, en septiembre se inaugurarán tres muestras que mostrarán planos, maquetas y materiales de archivo surgidos durante su trayectoria. La primera, “Teodoro Multidimensional: la capacidad polifacética del arquitecto”, se ubicará en la Sala de Exposiciones del Colegio Nacional desde el día 8; la segunda en la Galería de la Facultad de Arquitectura a partir del 9; y la tercera, en el MUAC el 25, a propósito del Festival de Culturas UNAM dedicado al propio arquitecto.