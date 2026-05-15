Hip hop, arte y hasta un wine bar: las mejores actividades para disfrutar de la CDMX

Otra semana está por comenzar y lo mejor de ello es que con este reinicio de días también vienen más actividades para disfrutar de la CDMX sin incluso tener que invertir mucho dinero en ello. Así que armar el plan con tus abuelitos, padres, hijos, amigos o tu corazoncito, pues en nuestra agenda Chilango verás gran variedad de opciones para pasar una mañana, tarde o noche excelente.

Por ejemplo, si quieres algo bastante familiar, Chapultepec tiene un festival que desde su primera edición te ayudará a conectar con el arte y la naturaleza en un mismo momento. Ahora que si eres de ritmos más movidos, en el Cenart te espera toda la fuerza del hip hop, para que dejes salir todo tu flow, ¡yo! O si te late algo más relajado para salir, no faltan aquí las obras de teatro, la danza, los museos, los juegos de mesa y hasta un lugar con vinos chidos para complacer. ¡Salud!

Un festival para despertar la imaginación

Reconecta con el lado green de la capital en el primer Festival del Jardín Escénico “Artes y Naturaleza”, donde el teatro, la danza, la música y el circo te harán interactuar con tu entorno enlazando cuerpo e imaginación. Tendrás hasta este domingo para disfrutar de actividades gratuitas como la proyección con música Tixinda. Marcha por un color el 15 de mayo a las 19:00 y el 16 a las 18:00; la obra de calle El paso del Elefante el 16 y 17 de mayo a las 11:00; o el performance Las fiestas del pueblo murciélago el 16 y 17 a las 18:00. La programación se distribuye entre el Pabellón Escénico, el Laboratorio Escénico y las áreas verdes.

Dónde: Jardín Escénico (Av. Paseo de la Reforma 111, Primera Sección del Bosque de Chapultepec)

Jardín Escénico (Av. Paseo de la Reforma 111, Primera Sección del Bosque de Chapultepec) Fecha: hasta el 17 de mayo

hasta el 17 de mayo Programación: inba.gob.mx

Foto: Neftalí Hernández

¡Hey, yo! Prepárate para mostrar tu flow

¡Atención, ab-boys, b-girls y crews! Si andan buscando actividades para disfrutar de la CDMX con mucha personalidad, este fin de semana tienen una cita en el Cenart en “A 10 años, Danza Urbana Generación Hip Hop 2026”. Este es un evento en el que todas las expresiones artísticas, dancísticas y vocales relacionadas con esta street vibe se reunirán para abrir el diálogo y romper con las etiquetas impuestas a este movimiento cultural. Como es esperado, habrá una parte académica con dos conversatorios sobre la danza urbana en México y su profesionalización, así como espacio para un tianguis hiphopero; batallas de breaking, rew breaking, open style y cypher battle; y clases de hip hop, breaking, house y popping.

Dónde: Cenart (Río Churubusco 79, col. Country Club Churubusco)

Cenart (Río Churubusco 79, col. Country Club Churubusco) Fecha: 16 y 17 de mayo, 11:00 a 19:00

16 y 17 de mayo, 11:00 a 19:00 Costo: entrada libre

Cortesía: Cenart_ Ximbo

Tus museos favoritos en un solo lugar

Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Monumento a la Revolución albergará la 4ª Feria de los Museos del Centro Histórico, en el que más de 50 recintos culturales de la CDMX se reunirán para ofrecer talleres, actividades interactivas y presentaciones artísticas gratuitas. Algunos de los participantes son el Foro Valparaíso, el Palacio de Minería y el Palacio de la Autonomía.

Dónde: Monumento a la Revolución (Plaza de la República s/n, col. Tabacalera)

Monumento a la Revolución (Plaza de la República s/n, col. Tabacalera) Fecha: 17 de mayo, 11:00 a 17:00

17 de mayo, 11:00 a 17:00 Costo: entrada libre

Foto: Cuartoscuro

Saca tu lado más minucioso

Quítale el estrés al arranque de la semana jugando juegos de mesa mexas como Zoom In Zoom Out. Su objetivo es muy sencillo: deberás poner a prueba tu atención al detalle para encontrar conexiones visuales en insectos que te ayuden a deshacerte de todas tus cartas. Inspirado en la biodiversidad del país, es apto para niños (de 8 en adelante) y sólo requiere un mínimo de dos jugadores.

Dónde: disponible en tiendas en línea

disponible en tiendas en línea Editorial: Puercomonte

Puercomonte Costo: $350

Cortesía: Puercomonte

El balón rebota hasta la danza

A Dance Tribute to the Art of Football rompe las fronteras entre el futbol y la danza contemporánea para trasladar toda esa pasión universal que se siente en los estadios hasta la expresión corporal. Con elementos de teatro, humor absurdo y una estética original, la compañía noruega Jo Strømgren te hará ver lo que ocurre dentro y fuera del campo como una experiencia cultural. Un plan perfecto entre las actividades para disfrutar de la CDMX.

Dónde: Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, col. Polanco Chapultepec)

Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, col. Polanco Chapultepec) Fecha: 19 y 20 de mayo, 20:00

19 y 20 de mayo, 20:00 Costo: $250 a $700 en taquilla

Foto: Knut Bry

¿Le atinará al pretendiente perfecto?

Partinuplés es una obra que te hará reflexionar sobre la autonomía femenina desde el romance, la magia y el humor. Aquí conocerás a Rosaura, reina de Constantinopla, quien tiene la presión de casarse para asegurar la sucesión al trono pero se resiste por un augurio, por lo que acudirá a su prima hechicera para descubrir cuál de sus pretendientes es el mejor candidato. La puesta adapta una dramaturga del Siglo de Oro escrita por Ana Caro de Mallén.

Dónde: Foro Sor Juana Inés de la Cruz (Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural Universitario)

Foro Sor Juana Inés de la Cruz (Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural Universitario) Horario: mié a vie, 20:00; sáb, 19:00; y dom, 18:00. Hasta el 30 de mayo

mié a vie, 20:00; sáb, 19:00; y dom, 18:00. Hasta el 30 de mayo Costo: $150 general, en taquilla

Para una noche con vinos chidos

Cada vez es más común beber vino en lugares como los famosos wine bars. Por lo que si te gustaría ir a la segura con uno, la opción es Bar Chido. Ubicado en un local chiquitito que nació como hermanito de Vinos Chidos (una suscripción mensual en la que te mandan botellas de vino a tu casa), te ofrece un menú que cambia cada mes para que siempre encuentres algo nuevo. Además, si tienes suerte, podrás probar el “maletazo”: un vino especial que el dueño trae de alguno de sus viajes. Para acompañar hay snacks como el queso ricotta con pan de masa madre o los oeufs mayo, huevos hervidos rellenos de un aderezo de mayonesa y cebollín.