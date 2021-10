Por fin. Después de más de seis horas se restableció WhatsApp, al igual que Facebook e Instagram. Sin embargo, el servicio todavía es lento.

¡Están vivooos! Después de más de seis horas sin servicio, por fin se restableció WhatsApp, al igual que Facebook e Instagram. Aunque el servicio es lento, poco a poco se va reanudando.

Cerca de las 17:30 horas Facebook informó que el servicio en dichas aplicaciones se está restableciendo.

“Hemos trabajado arduamente para restaurar el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea”, detalló la compañía en un mensaje publicado en Twitter.

Si bien el servicio poco a poco está volviendo, es posible que todavía experimentes contratiempos como que las publicaciones en Facebook no carguen bien, que no se pueda actualizar Instagram o que todavía no te lleguen los mensajes en WhatsApp.

Pero calma, es cuestión de tiempo para que jalen al 100.

Ya se restableció WhatsApp, Facebook e Instagram: ¿por qué fallaron?

Los problemas en estas redes sociales comenzaron cerca de las 11:00 horas. Ninguna de las plataformas permitía el acceso a los usuarios.

Aunque la compañía no ha explicado por qué surgieron estos problemas, expertos sugieren que todo tiene que ver con los DNS (los que permiten que los dispositivos traduzcan las direcciones web y los usuarios puedan ingresar).

De acuerdo con información de Genbeta, el reportero Brian Krebs detalló que los registros DNS prácticamente desaparecieron. Es decir que aunque queramos acceder a dichas plataformas, la solicitud no puede ser procesada pues los DNS no pueden traducir la dirección a una dirección IP.

Aunque las páginas existan los usuarios no pueden ingresar a ellas, esto a falta de una correcta traducción de direcciones.

Esto pudo ser causado por un cambio o actualización que salió mal; sin embargo, hasta el momento se desconoce por qué ocurrieron estos problemas.

Facebook no se ha pronunciado al respecto.