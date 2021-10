Ya no reinicies tu modem: este lunes 4 de octubre se reportó una falla mundial de Facebook, WhatsApp e Instagram.

De acuerdo con el sitio Downdetector, la falla en Facebook comenzó cerca de las 10:22 horas, seguida por el colapso de Instagram y WhatsApp.

Usuarios de estas redes reportaron problemas para enviar mensajes a través de Messenger y WhatsApp, mientras que las apps de Facebook e Instagram dejaron de funcionar.

Hasta ahora, la red social no ha informado sobre las causas de esta falla en sus principales aplicaciones.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que ocurre una falla de esta magnitud. En marzo de este año los usuarios de Instagram y WhatsApp se quedaron sin servicio durante más de 30 minutos.

A través de Twitter, Facebook señaló que trabajan para reestablecer el servicio lo más pronto posible y pidió disculpas por los inconvenientes ocasionados.

En tanto, WhatsApp informó que están trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible.

We’re aware that some people are having trouble accessing Facebook app. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.