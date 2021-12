Para que no seas víctima del hackeo de cuentas de WhatsApp, aquí te contamos cómo son estos ataques, la manera de prevenirlos y cómo denunciarlos.

Políticos, periodistas, actrices y ciudadanos de a pie han denunciado ser victimas del hackeo de cuentas de WhatsApp en semanas recientes.

Este tipo de ataques pueden sucederle a cualquier persona que utilice la app de mensajería más usada en el mundo, de acuerdo con especialistas.

—Necesito un favorzote, decía el mensaje que una usuaria de WhatsApp recibió en su celular.

—Dígalo, respondió ella.

—Lo que pasa es que me urge hacer un pago y me bloquearon la banca móvil. Me da pena. ¿Me presta para hacer ese pago? Mañana sin falta en la tarde se los regreso, siguió el delincuente.

La usuaria no cayó en la trampa. Ella sabía que su amiga había sido víctima del hackeo de cuentas de WhatsApp y le respondió: “RATA” a la persona que trataba de estafarla.

“Mandame tu pack mamazita (sic) y le regreso la cuenta”, fue otro de los mensajes que el delincuente envío a otra persona.

Además, el delincuente participó en los chats grupales en los que estaba la persona a la que le había robado la cuenta.

Entre las víctimas del hackeo de cuentas de WhatsApp se encuentran personas como Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, periodistas como Salvador Camarena o la actriz Carmen Salinas.

Desde agosto pasado comenzaron a ser frecuentes los reportes de estos casos; sin embargo, el mayor incremento ocurrió en noviembre pasado.

Un reporte de la firma de ciberseguridad VU establece que aunque WhatsApp cuenta con mecanismos para evitar la suplantación de identidad o los robos de cuenta, son pocos los usuarios que activan esas opciones.

De acuerdo con el reporte, 80% de los usuarios no realizan el proceso de verificación y son vulnerables a un ataque.

“Los delincuentes operan mediante ingeniería social, captando hábitos de consumo, preferencias y con solo el número de teléfono pueden enviarte un link para caer en la trampa”, explicó Gabriel Bravo, director comercial en México de VU, para el diario El País en noviembre pasado.

Con la finalidad de que no seas víctima del hackeo de cuentas de WhatsApp, aquí te contaremos cómo ocurren estos ataques, la manera de prevenirlos y cómo denunciarlos.

¿Qué delitos se cometen cuando roban tu cuenta de WhatsApp?

En entrevista con Animal Político, Paul Aguilar, miembro de Seguridad Digital en Social Tic, señaló que el hackeo de cuentas de WhatsApp puede derivar en tres tipos de ataque.

De acuerdo con el especialista, las personas responsables del robo de cuentas de WhatsApp pueden suplantar tu identidad.

Esto ocurre cuando los delincuentes toman tu foto de perfil y usan tus datos en un número de teléfono distinto para escribirle a tus contactos.

Otro de los ataques puede ser a través de phishing.

Con esta técnica, los delincuentes te engañan para que hagas clic en algún archivo o link infectado o para que les compartas información privada.

Uno de los problemas es que estar en grupos donde se reenvían muchos mensajes es una forma de atacar de los delincuentes.

“Aunque parece que recibes el mensaje de un amigo, si no se tiene cuidado, pueden acceder a través de un enlace que parece inofensivo”, explicó Gabriel Bravo.

Otro de los ataques que se derivan del hackeo de cuentas de WhatsApp es la infección de tu dispositivo con malware.

Esto ocurre cuando abres un archivo o enlace y, sin que lo notes, se descargará e instalará un malware en tu dispositivo que después robará tu información.

¿Cómo me protejo del hackeo de cuentas de WhatsApp?

Foto: Moisés Pablo // Cuartoscuro

A través de su sitio de preguntas y respuestas frecuentes, la app de mensajería enlista tres pasos.

El primero es nunca compartas con nadie el código de verificación de 6 dígitos que recibes vía mensaje de texto (SMS).

“Es muy importante que los usuarios sepan que WhatsApp nunca te va a pedir ese código. WhatsApp te lo envía por mensaje de texto y listo no te va a llamar nadie, nadie te va a enviar ningún correo para solicitarlo”, explicó Paloma Szerman, gerente de políticas públicad de WhatsApp.

Además, se recomienda habilitar la verificación de dos pasos.

Para realizar este proceso, solo debes abrir la aplicación, dar clic en “Configuración”, entrar a la opción de “Cuenta” y seleccionar la “Verificación en dos pasos”.

Una vez que realices esos pasos, la app te pedirá que crees un pin y listo. Tu cuenta será más segura contra el hackeo de cuentas de WhatsApp.

El tercer paso, según la app de mensajería, es proteger tu información.

Para esto se recomienda que actives la opción de compartir tu foto de perfil solo con tus contactos.

Ingresa a “Configuración”, selecciona “Cuenta”, elige “Privacidad”, haz clic en “Foto de perfil” y activa la casilla que indica “Mis contactos”.

Además, se recomienda ser cauteloso con personas que te piden dinero a través de un mensaje, así como llamar a la persona antes de realizar algún depósito para que confirmes que se trata de un caso real y no de una estafa.

¿Se puede denunciar este tipo de robo?

Foto: Adolfo Vladimir // Cuartoscuro.

En caso de que ya hayas sido víctima del hackeo de cuentas de WhatsApp, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda que lo reportes a la línea de seguridad 555533-5533.

También debes saber que el robo de cuentas de WhatsApp no es un delito tipificado en las leyes mexicanas; sin embargo, sí se recomienda denunciarlo ante la Policía Cibernética.

Esa denuncia te permitirá contar con una acta de hechos para que puedes tener una fe de hechos de que fuiste víctima de un fraude cibernético, en caso de que alguien quiera actuar en tu contra.

De acuerdo con WhatsApp, si tienes acceso a tu cuenta y sospechas que alguien más la está usando, lo más recomendable es cerrar las sesiones en todas las computadoras desde tu teléfono.

“A fin de proteger tu cuenta, WhatsApp te notificará cuando alguien intente registrar una cuenta de WhatsApp con tu número de teléfono”, señala la aplicación.

"A fin de proteger tu cuenta, WhatsApp te notificará cuando alguien intente registrar una cuenta de WhatsApp con tu número de teléfono", señala la aplicación.