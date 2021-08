Hay una nueva función para mandar fotos que desaparecen en WhatsApp después de que el destinatario las ve. Checa cómo funciona

Ahora la ves y ahora no la ves. Ya llegó una nueva función que permite enviar fotos que desaparecen en WhatsApp después de que el destinatario las ve.

Si bien es una función interesante, hay cosas que tienes que tomar en cuenta antes de usarla. Te contamos todo.

Cómo mandar fotos que desaparecen en WhatsApp

Usar esta herramienta es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es abrir un chat y seleccionar la imagen que quieres mandar (así como lo haces normalmente). En la parte donde va el texto verás un nuevo ícono que tiene el número 1.

Solo tienes que seleccionarlo y listo. La imagen se enviará oculta y solo podrá ser vista una vez por el destinatario antes de desaparecer. Aquí te dejamos un ejemplo:

La imagen no aparecerá en el chat como normalmente sucede, sino que en su lugar verás un pequeño mensaje que dice “Foto”. Al presionarlo, el destinatario podrá ver la imagen una sola vez, después desaparecerá y ni tú ni él podrán verla.

Se verá de la siguiente manera:

Esta es una opción que tendrás que activar cada que quieras mandar una imagen oculta. Solo tienes que presionar el ícono que te mencionamos y listo.

Todo muy padre peeero ahora toca leer las letras pequeñas de esta nueva función. Según se detalló en la página de WhatsApp las fotos que mandes de esta manera no se almacenarán ni en Fotos ni en Galería del destinatario.

Una vez que mandes una foto o video tú no podrás volver a verlo. Tampoco podrás reenviar, guardar, destacar ni compartir fotos o videos que se enviaron o recibieron a través de la opción de visualización única. Podrás saber si el destinatario abrió la foto únicamente si tienes las confirmaciones de lectura activadas (las palomitas azules).

En caso de que no abras una foto o video en un plazo de 14 días desde que te lo mandaron, desaparecerá del chat. El material que mandes con esta opción activada no podrá restaurarse desde una copia de seguridad, a menos que el mensaje no se haya abierto.

Es importante que tomes en cuenta que el destinatario SÍ puede tomar captura de pantalla o grabación de la foto o video que mandaste. WhatsApp no te avisará si esto pasa, así que mucho ojo con lo que mandas.

Además, “es posible que los archivos multimedia cifrados se almacene durante algunas semanas en los servidores de WhatsApp después de que lo envíes”, se explica.

Finalmente se detalla que si un destinatario quiere reportar el archivo que recibió, la foto o el video se mandará a WhatsApp.