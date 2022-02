Una de esas bandas mexicanas más queridas es Maná, pero también tiene muchos fans de clóset, y todos se dominan bien sus canciones.

Maná tiene una de las carreras más exitosas dentro de la escena musical en español. Con sus rolitas de pop latino y toques de rock ha venido conquistando a varias generaciones desde de los 90. Tanto así que, lo quieran algunos o no, nada más escuchar un acorde o estrofa las reconocemos. Ya son parte del ADN de millones de mexicanos.

Las canciones de Maná que todos hemos cantado al menos una vez

1. “Rayando el sol”

Este es el primer hitazo de la banda tapatía, que a tres décadas de haber salido está bien grabado en la memoria de muchísimos de nosotros y de sus fans de todo el mundo. Amado, odiado, pero jamás ignorado, es uno de esos temas que ya con el título nos tiene escuchando la tonada o el coro en la cabeza.

2. “Perdido en un barco”

El ritmo guapachosón de esta rolita que venía en el disco Falta amor, de principios de los 90, es fácilmente reconocible. Quizá sea de los que a los rockeros hace levantar una ceja cuando se quiere situar a Maná en ese género musical, pero bien que podrían cantar al menos un verso, ¿qué no?

3. “Oye mi amor”

¿Quién se podía escapar del “oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntado los cuerpos”? Era finales del verano de 1992, la banda estaba con su disco ¿Dónde jugarán los niños?, y casi no había mexicano que no había escuchado este coro y los aplausos que lo acompañaban.

4. “Vivir sin aire”

De las canciones de pop latino movido, pasamos a una más dramática que mostraba otra cara de Maná pero que no perdía su sello. Esta letra de la pluma del vocalista Fher también era –y sigue siendo– súper dedicable aunque más tristona.

5. “Te lloré un río”

El álbum ¿Dónde jugarán los niños? le trajo muchos éxitos a la banda comandada por Fher y Alex. Uno de ellos fue este tema que también mostraba toda la sensibilidad de la que era capaz esta banda tapatía.

6. “Cómo te deseo”

¿Se acuerdan cuando salió este single? Hubo quienes no estaban seguros de qué diablos cantaba Fher: ¿Dijo “pumpin” o qué palabra es esa? Pues sí, y la frase completa dice: “Es el pumpin, pumpin de tu corazón”, misma que al día de hoy chicos y grandes corean en sus conciertos.

7. “Cómo diablos”

“¿Cómo diablos te me metiste?”, se preguntaba Maná en esta canción que toda Latinoamérica coreó. Y es que, fuera uno fan o no, entre la frase, toda la letra, y el sonido de armónica, era imposible que no se colara a nuestra cabeza… no se hagan.

Imposible no reconocer cualquiera de estas rolitas de Maná

8. “Me vale”

En cuanto Alex dice “¡échale Vampiro!”, ya sabemos que se trata de una rolita de Maná, ¿cierto? Todo un himno compuesto y cantado por el baterista, para quienes son como son sin importarles lo que piensen los demás.

9. “El reloj cucú”

Su cuarto disco, Cuando los ángeles lloran, cerró de una forma muy lacrimógena con esta canción. Era mediados de los 90, y desde entonces hasta la fecha que la relanzaron en una nueva versión, es imposible no soltar al menos una lagrimita y pensar en un ser querido que se ha ido.

10. “Clavado en un bar”

Si algo se le da bien a este cuarteto es las canciones de pop pegajoso con alguna guitarra rockerona y los buenos tamborazos de Alex. Además, claro, de una letra sencilla pero que apela a todo mundo, como esta. Se te pega porque se te pega.

11. “En el muelle de San Blas”

Muchos fans y no fans se preguntaron si este lugar existía, y la respuesta es sí, en Nayarit. Hasta la actualidad hay quienes visitan esa zona por la canción de Maná. Sí, así de influyente se volvió este grupo.

12. “Corazón espinado”

El junte tapatío de lujo se dio en 2003, cuando Maná grabó esta canción con el dios de la guitarra Carlos Santana. Rock latino de calidad con una letra con todo el sello de la banda, o sea de esas que cala hondo y que uno se aprende de volada… como sucedió.

13. “Mariposa traicionera”

Otra canción con saborcito latino, vibra melancólica, que duele y dedicas sobrio o pasado de copas. ¿O, no nos digan que nunca la cantaron aunque sea en su cabeza? Es de las muchas emblemáticas de esta banda oriunda de Guadalajara.

14. “Labios compartidos”

El primer single del disco Amar es combatir, de 2006, es otro de esos que se cantó un montón fuese uno fan o no. Y es que es justo reconocer la habilidad de Fher para escribir versos bien llegadores. Ni cómo hacerle para que no se te quede alguno, o toda la canción.

Actualmente integrada por FherOlvera en la voz, AlexGonzález en la bataca, Sergio Vallín en la guitarra, y Juan Calleros en el bajo, Maná es una banda que lleva la bandera de México en alto. En más de tres décadas de carrera, desde que se llamaba Sombrero Verde, se ha hecho de un nombre, ha hecho historia, y ha construido una discografía llena de canciones que todo mexicano –lo acepte o no– se sabe. ¿Cuál es tu favorita?

