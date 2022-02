Una de las bandas de rock alternativo favoritas de miles de mexicanos está por volver a la CDMX: Los Smashing Pumpkins. Checa cómo verlos.

Han pasado 10 años desde la última vez que los Smashing Pumpkins estuvieron en la CDMX, pero ya es momento de que regrese. Algo que se cumplirá esta primavera a un teatro muy importante de la capital. Y, definitivamente, una noche que no hay que perderse, así que aquí te pasamos todo lo que debes saber.

Checa cómo será el regreso de Smashing Pumpkins a México

Billy Corgan promete una noche inolvidable

La vuelta a suelo azteca de esta banda promete desde ya ser una noche para el recuerdo, tal y como lo anuncia su líder.

“No podemos esperar para tocar una vez más frente a nuestros grandes fans de la Ciudad de México. La banda y yo les prometemos que el concierto de esa noche lo recordarán por siempre”, asegura Billy Corgan vía Ocesa, empresa a cargo del concierto de Smashing Pumpkins en la capital.

¿Con qué vendrán en esta ocasión, y luego de una década de no verse con sus fans mexicanos? Billy junto con James Iha y Jimmy Chamberlain, además de Jeff Schroeder y Jack Bates, tocarán una buena dosis de éxitos acumulados en sus más de 30 años de carrera. Y es que esta banda se formó en Chicago en 1988, y desde entonces se echó a la bolsa al público con su estilo de rockear.

Así que puedes esperar escuchar temas como “Tonight, tonight”, “Disarm”, “1979”, “Ava Adore”, entre muchos otros. Clásicos que están incluidos en discos como Gish, Siamese Dream, el muy venerado Mellon Collie and the Infinite Sadness, y Adore. Y, claro, no faltarán tracks de su álbum más reciente, CYR.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Smashing Pumpkins?

La potencia, melancolía y fuerza de esta banda se sentirá la noche del 5 de mayo.

El escenario será uno de los lugares emblemáticos de la CDMX, el Teatro Metropólitan, un espacio que le sentará bien a la banda.

¿Qué día arranca la boletiza?

Esperamos que tengas ahorros con tantos conciertos que se han anunciado, porque la venta de boletos para ver a Smashing Pumpkins en su regreso a México comienza a las 11:00 a.m. de estos días:

Pre-venta Citibanamex: Lunes 21 y martes 22 de febrero.

Venta general: Miércoles 23 de febrero.

Los precios serán dados a conocer antes de que se abran las taquillas, pero manténte atento a Ticketmaster y Ocesa.

¿Estás preparado para un show íntimo y poderoso de los Smashing Pumpkins en el Metropólitan? Ya sabes cuándo comprar tus boletos, y lo que promete Billy Corgan de esa noche.