Aunque han pasado casi tres décadas desde que Kurt Cobain dejó este plano terrenal, sigue muy presente entre sus fans por muchas razones como su música.

Kurt Cobain es uno de esos artistas que en vida se convirtió en un ícono mundial, y al morir ascendió al olimpo de los dioses de la música. Lo logró con base en su talento, su manera de transmitir emociones, y su personalidad única. Y aunque hoy ya no está aquí físicamente, sigue presente entre sus millones de fans de todo el mundo.

¿Por qué Kurt Cobain es un artista jamás olvidado, siempre recordado?

A Kurt Cobain y Nirvana (entre otros), le debemos el grunge

El inicio de la década de los 90 trajo consigo un cambio musical enorme. Del rock pasamos al grunge, y a la cabeza de esa movida estaban grupos como Nirvana, comandado por Kurt Cobain.

Si bien la banda de Seattle había lanzado el álbum Bleach en 1989, fue con su segundo material, Nevermind, de 1991, con el que impactó al mundo entero. A partir de entonces todo era hablar sobre grunge, escucharlo, y es que cómo resistirse a su propuesta musical y letras, ¿cierto? Fueron algo definitivamente refrescante.

Dave Grohl: 5 razones por las que es uno de los rockeros más chidos

Era la voz de una generación

Cobain era el letrista de la banda, contribuyendo con más del 90% de lo que se cantaba. Y ahí expresaba todo lo que le molestaba o llamaba la atención de la vida, y claro, lo que sentía, su depresión.

Entre letras llenas de intensidad, crudeza y hasta rabia, se volvió la voz de la generación de los 90. “Smells like teen spirit” es más que una canción pegajosa, es su manifestación de su apatía y la de su generación y su propia falta de carácter. O, “Rape me” fue para ponerse del lado de las mujeres que sufrían de violencia sexual.

Kurt fue defensor de causas justas

Además de expresarse por medio de sus canciones, este ícono del grunge y del rock defendía causas justas. Y no temía expresar sus pensamientos tal cual, sin censura.

Por ejemplo, cuando usaba vestidos era una manera de protestar contra el sexismo y apoyar a quienes sufrían por eso. O, no le importaba decir que era heterosexual pero por qué iba a importar si era homosexual, buscando la igualdad de género. Y, sí, también estaba contra el racismo.

Dejó una discografía corta, pero influyente

Ya que hablamos sobre sus canciones, a Nirvana la vida, el destino no le permitió tener una discografía más grande. Solamente dejaron un par de EPs, tres discos de estudio, así como cinco en vivo y cuatro compilaciones, algunos de estos lanzamientos ya hechos de manera póstuma.

Sin embargo, con eso fue suficiente para cambiar la historia de la música y volverse influencia de muchas bandas y cantantes más jóvenes. Hoy en día no se puede hablar de grunge y de rock en general sin mencionar Bleach, Nevermind, In Utero. Y, claro, el majestuoso MTV Unplugged que se aventaron con temas propios y ese impecable cover a “The man who sold the world” de David Bowie.

Kurt Cobain sigue captando nuevos fans

Basta echarle una ojeada a las redes sociales, a los comentarios en YouTube de los videos de Nirvana o de cualquier publicación relacionada a Kurt Cobain, para ver que tiene muchos fans de las nuevas generaciones.

Chicas y chicos con historias como que escucharon “Smells like teen spirit” de bebés por familiares, y hoy en plena adolescencia son fans de la banda. Otros que sacan de su error a quienes piensan que esto es música para rucos o chavorrucos. O están quienes prefieren sumergirse en las letras de Cobain pues conectan más con ellas que con lo que escucha su generación actualmente.

La vida de Kurt Cobain fue corta, tan sólo 27 años entre el 20 de febrero de 1967 y el 5 de abril de 1994. Nos hubiera gustado tenerlo más tiempo en este mundo dándonos canciones con Nirvana o solo, sin duda. Pero a pesar de todo su huella es tan profunda y su legado musical tan impactante, que es uno de esos artistas que siempre recordaremos, escucharemos, y cuya existencia celebraremos.