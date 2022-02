Se avecina una fiesta de ska llena de nostalgia, baile y muchas sorpresas. Out Of Control Army celebra 7 años en el Foro Hilvana de la CDMX.

Ha llegado la hora de volver a bailar ska. Como parte de la celebración por siete años de éxito, la banda mexicana Out of Control Army se presentará el Foro Cultural Hilvana junto a The Toasters, la banda neoyorquina de culto, que ha agitado cuerpos con su ritmo explosivo desde 1981.

Hubo un momento en nuestras vidas en que el Ska fue prácticamente un rito de paso; era lo que separaba a la niñez de la alocada juventud, lo que en la prepa te hacía diferente y te daba identidad. Junto con el punk te daba la oportunidad de agarrarte a madrazos mientras bailabas, pues no podía faltar el mítico slam.

Al cumpleaños de la Out Of Control Army se suman, además de The Toasters; Skalecter y The Arrogants. Out of Control presentará su nuevo tema “Dance Jerico” en cuyo video podemos ver a Daniella Cardoza de Inspecter 7 y a Gaz Mayall.

La nueva normalidad para la OOCA

El confinamiento y la llamada “nueva normalidad” han sido duros para todxs, sin embargo, Out Of Control Army, que incluye a integrantes de otros grupos cercanos al género como; Los De Abajo, Royal Club, Los Victorios y Sr Bikini. Se ha dedicado a crear música, como el tema “We do the Ska”, en el que tuvieron como invitados a integrantes de The Specials, Los Fabulosos Cadillacs y Los Auténticos Decadentes.

Out Of Control Army

Eso no es todo, hace un par de meses la Out Of Control Army presentó su disco en vivo ¡Una Noche En Las Pirámides! El cual se grabó sin público muy cerca de la Pirámide de la Luna y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Con esta presentación en vivo, quieren reavivar la llama de un género criticado; a veces denostado, que sin embargo, ha perdurado pese a todo y forma parte del soundtrack de una generación completa, la cual tendrá la oportunidad de sacudirse y revivir viejos tiempos.

Cuándo: 12 de Marzo

Cuánto: $250 (preventa)

Dónde: Foro Cultural Hilvana. Avenida México-Tenochtitlán 17, frente al Hotel Ramada Reforma

