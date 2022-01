La tecnología tiene para ti una experiencia weed friendly. Descubre estas apps 420 que te van a hacer el cannábico más cool de la CDMX.

Actualmente hay apps para absolutamente todo y el mundo cannábico no podía ser la excepción. Así que te ahorramos la búsqueda y te traemos apps 420 que mezclan; información, dosificación, entretenimiento y hasta la posibilidad de conocer nuevas y verdes amistades. Bueno… hasta para que encuentres pareja, chécalas y cuéntanos si ya las conocías o si has utilizado algunas.

Ten en cuenta que varias de ellas solo están disponibles en inglés, pero tú búscale; mete la información al traductor, puede servirte de práctica si has tomado un curso. Esperemos que los desarrolladores estén leyendo esto y nos regalen apps pachecas nacionales pronto.

*Este texto es informativo y no condona ni pretende incentivar el uso de sustancias psicoactivas.

1. Zamalia

apps 420

Se trata de un amplio catálogo en el que podrás encontrar las variedades de cannabis más conocidas, junto con una breve descripción. La app te muestra los efectos que tienen diversas cepas en tu cuerpo y te explica cuál elegir según el efecto que quieras alcanzar; euforia, felicidad, creatividad relajación o energía, su perfil es tan amplio que es útil para uso recreativo y terapéutico.

Disponible en Android y iOS

2. Cannabis.net

apps 420

Es de las más completas; tiene un blog con contenido original sobre uso terapéutico, recreativo, sobre cepas y contenidos de entretenimiento. También cuenta con un feed similar a los de redes sociales donde puedes ver perfiles, hacer publicaciones, subir fotos; además de conectar con “cannabuds”. Obvio cuenta con un chat privado, para que también conozcas nuevas personas pa’ echar fumes y hasta para ligar.

Disponible en iOS y Android

3. The Weed Tube

apps 420

¡El YouTube Pacheco que estábamos esperando! Una vez que descargues la aplicación tendrás acceso a una plataforma 4/20 donde hay creadores de todo el mundo. Si le buscas, encuentras contenido en español. Elige entre varios canales de distintas categorías comedia, cocina, educación, fitness y más.

Puedes crear listas de reproducción, guardar videos y hasta subir tu propio contenido. Así que si quieres combinar tus sueños de youtuberos con el cannabis, ¡esta es tu oportunidad!

Disponible en iOS y Android

4. Leafly

apps 420

Esta app te ayuda a personalizar tu experiencia con una base de datos que contiene más de 5 mil variedades ordenadas alfabéticamente y clasificadas por índica, sativa e híbrida. A eso le añade los efectos, aromas y sabores, con base en los comentarios de quienes consumen y usan la app, también hay productos como tinturas, de uso tópico, concentrados y comestibles.

También tiene acceso a mapas para localizar productos de cannabis y CBD. Dispensarios y tiendas minoristas cercanas, las cuales no son útiles por acá debido a que las autoridades nomás no se deciden, ash. Aprovecha su sección de noticias para mantenerte al día con los estudios más recientes del uso medicinal; de cultivo y tips para preparar tus propios comestibles.

Disponible en iOS y Android

5. Cannabis chat

apps 420

Dependiendo cómo la uses, funciona como red social o como app de ligue; se puede interactuar a través de mensajes directos, puedes publicar, dar me gusta y compartir. Aquí se valen esas fotos y videos dándote tus bongazos que Instagram no admite. Además de conocer a otrxs amantes del cannabis puedes conocer productos, variedades, consumo, cultivo y noticias.

Si te pasas al nivel pro puedes crear grupos, páginas y promover tu negocio y productos mágicos de forma pública o privada.

Disponible en iOS y Android

6. Cannabook

apps 420

Mi querido diario, versión pacheca y digital. No solo eso. Incluye calculadora de dosis y personalización del diario; esto te ayudará a llevar un registro y entender mejor tu consumo. También te permitirá llevar registro de cuánto consumes, algo muy importante para el consumo responsable.

CannaBook te permite registrar la cantidad que ingeriste, el método, la cepa, el sabor de la cepa y cómo te hizo sentir. En la aplicación también podrás encontrar un libro que incluye más de 100 recetas con infusión de cannabis. Para complementar -y para que no te pases- ofrece una calculadora; sólo introduce la cantidad de cannabis que vas a utilizar, su potencia y la cantidad de grasa, alcohol o aceite que vas a mezclar. La dosificación se muestra tanto en THC como en CBD.

Disponible en iOS y Android

7. Tryp

apps 420

Esta app te la presentamos en diciembre, es 100% nacional y en español -pa’ que no digas- trabaja con 20 marcas mexicanas por lo que tendrás chance de escoger entre productos 100% nacionales, hay CBD, café, comestibles y hongos adaptógenos. Una vez que hagas tu selección entre una amplia variedad de mercancías legales; tendrás la seguridad de que llegarán a tu casita en forma rápida y confiable. Si vives en la ciudad, la aplicación promete que tus compras serán entregadas en menos de 24 horas.

Disponible en Android, también puedes comprar en su tienda

8. 420TV

apps 420

Televisión con contenido 100% pacheco hay toda clase de géneros; no ficción, terror, animación, documental, realities, cocina, comedia y todo lo que se te ocurra. Para rematar hay una selección de películas clásicas pa’ ver con el ojo rojo y descubrir qué nuevas sensaciones te producen. Hey, nomás no te vayas a malviajar.

Disponible en iOS y Chromecast

