El 24 de septiembre de hace 30 años se lanzaron discos hoy clásicos de Nirvana, Maldita Vecindad, RHCP, Soundgarden y A Tribe Called Quest.

Entre los días más importantes para la música, sin duda hay que anotar el 24 de septiembre. Y es que hace 30 años, en 1991, el mundo vio la salida de cinco discos que hoy son esenciales para el rock y el hip-hop, y ya están en la categoría de clásicos tanto para sus géneros musicales como para las bandas que los crearon.

La música no sería la misma sin estos discos que hoy cumplen 30 años

1. Nevermind, de Nirvana

Producido por Butch Vig (de Garbage), el segundo disco de esta banda de Seattle vino a pelearse la corona del grunge con el recién salido Ten, de Pearl Jam. Con sus guitarras estridentes, letras crudas e intensas que conectaron con toda una generación, sonido más pulido, y un frontman como Kurt Cobain, definió los 90.

No es aventurado decir que el grunge, y la escena musical de ahí en adelante, no serían lo mismo sin el álbum Nevermind, al grado de opacar al rock. Y es que, además de lo ya mencionado, están canciones como el hoy himno de todo adolescente “Smells like teen spirit”, “Come as you are”, “In bloom”, “Polly”, y “Lithium”.

2. El Circo, de Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio

Mientras tanto en el México de hace 30 años, la juventud y otras generaciones se veían reflejadas en las letras tan llenas de nuestra realidad, del segundo disco de la Maldita. Rolas como “Pachuco” y “Un poco de sangre” son la mejor prueba. Pero no olvidemos “Kumbala”, pieza del rock mexicano cargada tanto de sensualidad como de exquisitez.

A las letras las acompañaba un sonido hoy distintivo de la banda: Rock con ska, reggae, punk, y hasta danzón y bolero, a cargo de Aldo, Pato, Sax, Pacho, y Lobito. Además, claro, de la ya inconfundible voz de Roco. Si bien en su debut se colocaron en el gusto de la gente, el verdadero trancazo lo dieron con el disco que cumple 30 años.

3. Badmotorfinger, de Soundgarden

Se trata del tercer disco de esta banda integrante de la Santa Trinidad del grunge, junto con Nirvana y Pearl Jam. Para entonces ya tenía un camino recorrido, pero rolas como “Outshined” y “Rusty cage” llevaron su sonido con toques metaleros y la característica voz de Chris Cornell a mayores audiencias.

Sofisticado y potente, pero a la vez amigable para los oídos de las masas, hoy 30 años después, es uno de los discos indispensables en la colección de todo amante del rock, grunge y metal.

4. The Low End Theory, de A Tribe Called Quest

Otro de los discos que cumple 30 años hoy es uno fundamental para el hip-hop. Y es que le mostró al mundo una perfecta fusión con el jazz, uniendo dos mundos que no parecían tener nada en común. Entre sus clásicos están “Scenario” (con Busta Rhymes) y “Check the rhime”, que inspiraron a raperos como Dr. Dre y Kendrick Lamar.

5. Blood Sugar Sex Magik, de Red Hot Chili Peppers

El rock alternativo de los 90 puede ser descrito con discos como este del cuarteto estadounidense. Producido por Rick Rubin, tiene la magia de John Frusciante en la guitarra, el poderoso bajo de Flea, la efectiva batería de Chad Smith, y el carisma y talento de Anthony Kiedis en la voz. Además de letras ya inmortales como “Under the bridge”.

Cambiar la música, renovarla, innovar, no es tarea fácil, pero estos cinco discos lo lograron. A su manera, y cada uno en diferentes niveles y arenas del rock y hip-hop, estas bandas lanzaron producciones que resultaron con ventas millonarias, altas posiciones en las listas de popularidad, y constante rotación en MTV.

Tanto que se quedaron para siempre en los oídos de la generación de los 90, y hoy en día siguen siendo descubiertos y celebrados por nuevos escuchas. Además, como suele decirse, la música no tiene edad, así que el hecho de que cumplan 30 años y sigan vigentes sólo les da más validez y mantiene su status de clásicos.