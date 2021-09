Hace tres décadas salió a la luz el Blood Sugar Sex Magik de los RHCP. Te contamos 10 datos que probablemente no conocías de este gran álbum

Los Red Hot Chili Peppers son una de las bandas de rock más importantes del mundo. Esto ocurre por su constante experimentación con diversos géneros musicales; (funk, punk, psicodelia, rap y heavy metal), por mantenerse en activo en la escena desde 1983. Y por sus monumentales presentaciones en vivo donde todo el público termina saltando gracias a su salvaje estilo.

El primer disco de Red Hot Chili Peppers que es considerado éxito mundial es Blood Sugar Sex Magik; (Capitol, 2021) gracias a temas como “Give It Away”, “Under The Bridge” y “Suck My Kiss”. Hoy 24 de septiembre de 2021 se cumplen 30 años del lanzamiento de Blood Sugar Sex Magik. Y en Chilango queremos compartirte diez datos acerca de la grandeza del material discográfico.

1.- La alineación más legendaria de los RHCP

El Blood Sugar Sex Magik es el segundo disco con la alineación más reconocida de RHCP. Compuesta por Anthony Kiedis, Michael Balzary ‘Flea’, John Frusciante y Chad Smith. En palabras de Flea es uno de los momentos cumbre de la banda:

“Fue la primera vez que grabamos dos discos seguidos con la misma alineación. El jamming, la escritura, la planeación; la creación de Blood Sugar fue uno de los tiempos más puros, divertidos y creativos en la historia de la banda”.



2.- La magia de Rick Rubin

BSSM es el primer disco de RHCP en el que trabaja Rick Rubin. En su biografía ‘Scar Tissue’ Anthony Kiedis describe que Rubin fue el primer productor en captar la esencia de la banda:

“Nuestra energía viva y nuestras personalidades individuales fueron capturados y se les permitió respirar y existir dentro del álbum. Eso era algo que no encontrábamos en el pasado con otros productores”.

3.- Un poema hecho canción

Rick Rubin fue parte esencial para la existencia del sencillo “Under The Bridge”. Kiedis había compuesto la canción como un poema que hablaba de cómo había tirado a la basura parte su vida y del misterioso vínculo que tenía con Los Ángeles. Kiedis no mostró originalmente la letra porque pensó que no entraba en el arquetipo musical de la banda. Rubin leyó el poema navegando por la libreta de escritos de Kiedis y lo convenció de enseñarle la letra a sus compañeros.

4.- Acid for The Children

Para grabar el álbum los Red Hot decidieron recluirse. En palabras del productor Rick Rubin: “Tenemos que ir a un lugar donde no nos podamos distraer y que no haya otras bandas o personas alrededor. Teníamos que mudarnos a una casa, vivir en ella y mover el equipo de grabación como si fuera un campamento de verano”. El equipo se mudó a una mansión de Laurel Canyon donde los Beatles probaron LSD por primera vez, y que se encontraba enfrente de la mansión del ilusionista Harry Houdini.

5.- Funky Monks

La banda californiana contrató al inglés Gavin Bowden para que hiciera un documental del proceso de grabación de BSSM. El documental se llama Funky Monks y cuente con varios momentos épicos: Chad Smith tocando el piano magistralmente, el proceso de grabación de “Breaking Girl” que destacaba por el uso de chatarra para las percusiones, Kiedis en una sesión de acupuntura y Flea jugando con su pequeña hija Clara.

6.- Nirvana, Smashing Pumpkins y Pearl Jam como teloneros

Para entender la importancia de los Red Hot a principios de los 90 tenemos que hablar de las bandas abridoras del Blood Sugar Sex Magik Tour. Eddie Vedder tenía una banda de covers de los Red Hot y mediante ella se hizo amigo de Jack Irons (baterista original de RHCP). Antes de salir de gira estaban buscando abridores y Jack les recomendó la banda de su amigo: Pearl Jam que acaba de debutar con Ten (Epic).

La segunda banda abridora fue The Smashing Pumpkins que estaban de moda por el lanzamiento de Gish (Caroline), y que para Kiedis era una de las pocos grupos innovadores del momento. En el parte final de la gira Nirvana accedió a ser banda abridora, la banda de grunge canceló al principio porque acaban de terminar su tour de Nevermind (DGC Records), pero una llamada de Grohl y Kiedis selló el trato por la admiración que tenía el baterista con la banda.

7.- Los Lados B

En las sesiones de grabación de BSSM se grabaron 25 temas y solo fueron utilizados 17 en la versión final del álbum. Los b-sides incluían covers de The Stooges (“Search and Destroy”), el funk radiante de “Sikamikanico” (parte del soundtrack de Wayne’s World), el ruidismo de ‘Fela’s Cock” y la inolvidable “Soul To Squeeze” que se convertiría en un éxito y sería lanza como un sencillo en 1993.

8.- El nombre del álbum

“I Could Have Lied” es una canción escrita por Kiedis después del abrupto final de su relación sentimental con Sinead O’ Connor. Rick Rubin decidió nombrar el disco Blood Sugar Sex Magik (canción homenaje a los increíbles encuentros sexuales de Kiedis y Carmen Jeannette Hawk) porque era el nombre que mejor reflejaba la nueva vibra de la banda.

9.- La relación con Frusciante

Tras acabar la producción de Blood Sugar Sex Magik, John Frusciante quería dejar la banda porque no quería interrumpir su proceso creativo como compositor: “Los Red Hot Chili Peppers han perdido mucha de la magia que tenían para mí durante el tour de BSSM”. Durante la gira Frusciante se mostraba distante con sus compañeros y solía improvisar en momentos clave de canciones; durante su presentación en Saturday Night Live Frusciante cambia toda la estructura melódica de “Under The Bridge” y Kiedis siempre ha pensado que solo lo hizo para molestarlo.

10.- Arik Marshall y su aparición en los Simpson

John Frusciante renuncia a la banda una hora antes del concierto de Saitama, Japón. La banda lo convence de dar un último recital, pero todos los miembros lo mencionan como su peor presentación porque ya no tocaban como una banda sino como algo roto: (JF) “Cada vez que regresaba a mi casa después de estar en tour me sentía cada vez más vacío. Al final cuando renuncié a la banda me había convertido en una aspiradora”. Para terminar el tour Frusciante fue reemplazado por Arik Marshall, cuyo mayor logro es salir con Red Hot en Los Simpsons y ser parte de los videos de “If You Have To Ask” y “Breaking the Girl”.

A celebrar escuchando completa esta tremenda joya de los 90

