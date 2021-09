Desde Toño Quirazco no ha existido una banda tan elegante de ska rocksteady como Travelers All Stars. Conoce a esta banda skinhead del Edomex

El algoritmo nos vigila, conoce nuestros gustos, los secretos más íntimos y, obviamente, nuestras pasiones. El gran hermano omnipresente nos bombardea sin piedad de información ( muchas veces sesgada y parcial). No obstante, dentro de toda la inclemente andanada de datos, podemos encontrar afinidades que hacen nuestra existencia más placentera. Entre todos esos descubrimientos nos salieron los Travelers All Stars

Cine, música, literatura; diversas expresiones artísticas se asoman por las infinitas ventanas de la web, en una de esas tantas es donde conocimos a los “gorditos” más ricardos del condado, los Traveleres All-Stars, combo skinhead que le pega con harta sabrosura a los ritmos jamaicanos, early reggae, rocksteady y ska del primigenio. Scroleando por la red fue que casualmente (¿?) topamos a estos macizos. “Don’t Give Up” nos invitó a deschongarnos, a mover la patita y a sudar ritmos caribeños por cada poro de nuestro cuerpo.

Guapachosidad caribeña que exigía más y más, saciar la curiosidad ante el primer encuentro. Los creadores del “reggae gordo” dividen sus devenires entre la fúrica CDMX y el claroscuro del EdoMex. La tropa loca de los Travelers All Stars está compuesta por: Lalo Hammond (órgano), Orlas (guitarra líder), Jorge (batería), Ludo (percusiones), Israel (bajo eléctrico) y Virgilio (mute guitar).

Más de una década de ska

Esta pandilla de skins old school llevan talacheando desde el ya lejano 2009 en el circuito de música de la periferia capitalina, cuentan con el larga duración Reggae gordo for days and extra days!!!, editado en 2020 por Chez Nobody Records, y los EPs de 7 pulgadas armados en conjunto con Cigale Records: “Don’t Give Up / Georges Hairs Cutting” y “Yellow Laces / Another Life”, ambos trabajos del 2020. Chilango procedió a entablar una charla con Travelers All Stars, he aquí las incidencias:

Los Origenes de los Travelers All Stars

Chilango. Primero que nada quiero preguntarles cómo están, cómo están pasando esta pandemia.

Israel. ¡Qué tal, hermano! Primero que nada un fuerte abrazo y un cordial saludo de parte de todos los integrantes de la banda. En cuanto a su pregunta, pues ¡estamos! Qué es lo importante, como tal nos encontramos estables de salud y cada quien por su cuenta en la vida laboral. Tratamos de hacer el mayor espacio posible para mejorar musicalmente, si no es en colectivo sí lo realiza cada quien por su cuenta.

C. Mucha banda ingresó al mundo del ska, reggae, rocksteady y demás ritmos jamaicanos a finales de los noventas. Me vienen a la mente los masivos en C.U., Magdalena Mixuca, las caóticas tocadas en el tianguis cultural del Chopo. Además, compilaciones como Skuela de Baile, incluso películas como This is England, y puestos donde uno podía surtirse de ska mexa y latinoamericano como el del Pepe Lobo.

Para los Travelers All Stars ¿cómo inició este camino? Con más de once años de trayectoria ¿cómo resistir y continuar creando cuando a la industria musical, que predominantemente oferta música y productos pre-fabricados, lo que le interesa son los números y las ganancias?

“Sin temor a no ser reconocidos”

Isra. Primero que nada nació por el gusto de la música jamaicana y sus diferentes vertientes. Específicamente es el gusto por el skinhead reggae, creo que cada uno por su cuenta escuchó ,investigó y se adentró cada vez más en este género en específico pero sin dejar de lado sus otras variantes. Realmente lo que nos mantuvo desde un inicio es el gusto por el reggae, caminamos con con la idea clara que ese sería el género que mantendríamos activo en nuestra trayectoria musical Como lo señalabas, en cuanto a la industria musical trabajamos sin temor a no ser reconocidos o ser famosos en el medio, porque nos hicimos a la idea de mantener y hacer lo que realmente nos gusta, no solo es el hecho de crear mercado, fama o fortuna.

Reggae gordo

C. En muchas de sus composiciones transmiten felicidad, amenizan los trayectos, las charlas con los camaradas e incluso el momento de los arrumacos. Para ustedes ¿cuál es el propósito de su música, tienen algún objetivo implícito en sus temas o simplemente son felices y buscan lo mismo para sus gorditos, como cariñosamente le dicen a sus escuchas?

Isra. El propósito de nuestra música, desde mi perspectiva, siempre fue demostrar sentimientos, vivencias y cosas que muchas veces no son fáciles de decir con palabras. Grupalmente ha sido y será el hecho de engrandecer y mostrar al público el género musical que tanto amamos y que demasiadas veces es menospreciado o desvalorado. Como ya se señaló, es difícil competir con la industria musical y la industria pop, que hoy en día prevalecen. Efectivamente, tratamos de transmitir felicidad en cada una de nuestras composiciones, buscamos que nuestro trabajo sea del agrado del público, como lo es para nosotros.

El camino de la banda

C. Para muchos la vida es un viaje, una travesía donde coincidimos con personas chidas y con otras no tanto, para los Travellers cómo ha sido este periplo, qué les falta, qué les sobra y hacia dónde se dirigen ahora.

Isra. En realidad hemos pasado de todo, tales situaciones nos enseñaron a que no somos del gusto de todo mundo, sin embargo, parte de nuestra responsabilidad es entender eso para no caer en una mala jugada con el público en general. Entendimos que al hacer música compites con millones de bandas, de géneros y de influencias y eso no se lo cambias al público. Estamos conscientes que debemos dar el mil por cada seguidor que toma parte de su tiempo para ir a escucharnos y valoramos en demasía a ese tipo de personas, que son a las que nos debemos, por eso tratamos de dar lo mejor de la banda en cada show. En realidad no nos falta nada, estamos en un punto clave para la banda. Musicalmente nos exigimos cada día más para mantener la esencia de la banda, mejorar en todos los sentidos es el punto y a donde buscamos dirigirnos en estos momentos.

Skinheads de la periferia

C. En una ciudad con millones de habitantes proliferan variopintos estilos de vida, ¿cómo es ser una banda skinhead que toca early reggae en la babélica CDMX y la periferia del Edo. Mex?

Isra. Ser una banda con esta propuesta musical es difícil, desde mi punto de vista pienso que este estilo de música es muy desconocido. No obstante, no nos ha sido imposible llegar al gusto del público, nuestro estilo al ser peculiar, así como nuestro estilo de vida y vestimenta, despierta la curiosidad por el movimiento y el género. Para nosotros es algo genial, ya que tal vez en algún momento quisimos que pasara esto.

C. Somos un pueblo que gusta del baile, cualquier celebración deviene en un merequetengue. Por azares del destino (ni tanto la verdad por el algoritmo de facebook) escuché “Don’t Give Up” y “Love In The Stars”, yo que soy una piedra irremediablemente comencé a mover la patita, sus temas jalan hacia la pista de baile, y esto me lleva a preguntarles ¿cómo los recibe la gente en sus en vivos?

Isra. Es gratificante ver que cada vez se suma más público y seguidores a nuestras filas, para nosotros es increíble ver el gusto que adquieren por nuestra música, en general por el early reggae, nos entusiasma ver a la gente emocionarse con nuestros temas. Estaremos eternamente agradecidos con cada una de esas personas, más allá de los saludos y el seguimiento a nuestra carrera, ponderamos el hecho de que nos mencionan que alguno de nuestros temas los llevó a comenzar a amar la música que nosotros amamos, eso es muy satisfactorio.

El Formato Físico VS el streaming

C. Trabajaron en México con el sello Chez Nobody Records y ahora están fichados por el sello francés Cigale Records. En ambas compañías editaron discos de siete pulgadas, lo que me lleva a pensar que son amantes de los formatos de la vieja escuela. Para ustedes ¿cuáles son las ventajas del formato físico en comparación con las plataformas musicales digitales?

Isra. Nos enorgullece bastante el hecho de que nuestros primeros temas salieran en ese formato. La banda se encuentra satisfecha con esos trabajos y esa plataforma, dejando de lado las súper ventas, que son muy importantes, pero no lo primordial para nuestro proyecto. El interés económico es un factor secundario, una de las ventajas de trabajar de esta manera es que le da un toque tal vez de culto a nuestra música. Tenemos noticias de coleccionistas que lo adquirieron, además, una gran parte del público comenzó a adoptar el gusto por este formato y el interés por consumir música de esa manera.

El futuro de los Travelers All Stars

C. Qué viene para los creadores del reggae gordo, cuáles son sus proyectos a corto y largo plazo. Qué obstáculos enfrentan por la nueva normalidad ocasionada por la COVID-19.

Isra. Se avecinan muy buenas cosas, específicamente muchos eventos y grandes festivales, pero sobre todo estamos felices por llegar cada vez más al corazón del público con nuestro reggae gordo. También está la tentativa de poder salir del país, esperemos que las fechas se concreten. Respecto a la nueva normalidad, pues adaptándonos para poder estar lo mejor posible con nuestro público.

Recomendaciones

C. Finalmente, qué se encuentran escuchando actualmente que nos puedan recomendar.

Isra. Mucho early reggae, skinhead reggae, rocksteady, algo de soul y un poco de todo, la verdad. Podríamos recomendarles mucho, un surtido rico jejeje, así podrán asimilar mucho del tipo de música que nos mueve como banda, como individuos y como antes de los sonidos jamaicanos. Sin más preámbulo un fuerte saludos a todos y todas los que nos escuchan, siguen y recomiendan. Un fuerte abrazo y de antemano mil gracias por el espacio.

