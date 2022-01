Si algo nos ha enseñado la pandemia es que el mundo no se detiene, ni el dolor, pero tampoco la ternura. Eso queda de manifiesto en Mundos Inmóviles Derrumbándose. El álbum más reciente de Nacho Vegas que a través de nueve canciones recorre la herida que no acaba de cerrar; la vida pausada, incierta y la soledad… La compañera que alivia y atormenta por igual. El resultado es una tragicomedia, una tristeza sumamente estilizada en la que al final brilla la alegría.

Mientras recogemos los escombros de nuestras vidas e intentamos comenzar de nuevo; Nacho nos comparte un mundo sórdido y luminoso con claros ecos al sonido de Leonard Cohen, Tom Waits y Nick Cave. Donde a la par de imágenes de muerte y desolación, está la ternura; la celebración a la vida y el deseo de volver con más fuerza en ella.

Hablamos con él sobre Mundos inmóviles derrumbándose, la pandemia, la soledad, la creación y la necesidad de la ternura.

Chilango: Para quién no lo sepa: ¿Quién es Nacho Vegas?

Nacho Vegas: Me describiría como un “trabajador de la canción”. Alguien trabaja en esta cadena tan larga de la música popular, en la que se tejen saberes y conocimientos compartidos. Creo que a través de las canciones es como mejor pueden saber quién soy. Si alguien quisiera conocerme le invitaría a oír, por lo menos una vez, el último álbum completo.

CH: ¿Qué canción es definitiva para que la gente te conozca?

En cada álbum las canciones representan una mirada diferente, pues es un mosaico de diferentes miradas que tienen que ver con cómo enfrento el mundo y la vida. Cuando escribes canciones ves que hay unas que no tienen suficiente carga de verdad y las eliminas del repertorio; te quedas con aquellas que de verdad representan lo que estás sintiendo y lo que necesitas expresar.

Nacho Vegas: No hay una canción definitiva. Eso es lo bueno porque si la hubiera dejaría de hacer música. Las canciones son preguntas sin respuestas muy claras, incluso generan más preguntas.

CH:¿Cómo ha influido la pandemia en la creación de este álbum y en tu creatividad?

Nacho Vegas: La verdad, no ha sido un experiencia positiva. Creo que todxs nos ha afectado en mayor o menor medida en todas las áreas de la vida y en diferentes dimensiones. En mi caso era un escenario poco propicio para que las canciones surgieran, para crearlas buceas en tu mundo interior. Pero ese mundo se nutre del exterior que tiene que estar vivo de alguna manera y con la pandemia se volvió muy asfixiante.

CH: ¿Podríamos decir que la ternura es la protagonista del álbum?

CH: Háblame un poco sobre tu proceso creativo

Nacho Vegas: Es muy complejo, una montaña rusa de emociones. Hay una urgencia que te hace escribir las canciones, una “ebriedad natural”. Hay una chispa en las canciones, expresas cosas que no podrías decir de otra manera. Puede ser agotador, doloroso -si se me permite- porque yo sé que hay trabajos realmente dolorosos y este es un dolor escogido. Es un proceso largo y colaborativo, compartes con más gente y cobran dimensiones que tú no sospechabas. Al terminar muchas veces más que satisfecho, te sientes aliviado.