La banda noruega Kings of Convenience le dio muy buenas noticias a sus fans mexicanos este lunes: Regresará a la Ciudad de México para un concierto.

Si te late el indie folk-pop de los Kings of Convenience, te va a dar mucho gusto saber que se presentará en la capital mexicana este mismo invierno. Así es, este dúo de músicos y cantantes vendrá desde Bergen, Noruega para hacernos pasar un rato agradable con sus rolitas, pero para que puedas ir primero checa esto.

Los Kings of Convenience traerán su folk-pop a la CDMX

El dúo traerá su nuevo disco

El motivo de su visita será presentar en vivo Peace or Love, el cuarto disco de estudio de su carrera, y que lanzaron en junio del 2021. Mismo que además fue el primero en 12 años y que contó con un buen recibimiento de sus fans.

Por lo que se puede esperar que los Kings of Convenience interpreten los singles que se han desprendido de este material, “Rocky trail” y “Fever”. Ambos compuestos por ellos, y en los que resaltan sus armonías vocales y la suavidad de su folk-pop.

Pero además, seguramente no faltarán sus canciones de los discos anteriores, Quiet is the new loud, Riot on an empty street y Declaration of Independence. Y rolas como “Toxic girl”, “I’d rather dance with you”, “Know how” y “Mrs. Cold”.

¿Cuándo y donde se presentarán?

Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe vendrán a cantarle a sus fans chilangos el próximo jueves 14 de febrero.

Su concierto será en el Teatro Ángela Peralta, que se encuentra en Aristóteles S/N, Polanco.

Será al aire libre, y comenzará a las 6:30 p.m. Como en febrero todavía hace frío, recuerda ir bien abrigado y con tu cubrebocas.

Boletos para Kings of Convenience

Si quieres lanzarte a ver a los noruegos, puedes comprar tus boletos en la página de Boletia . Mientras, aquí te van los precios por zonas, para que prepares la cartera:

A1: $1,099

A2: $899

A3: $1,099

B1: $999

B2: $999

B3: $999

C1: $899

C2: $899

C3: $899

C4: $899

D1: $799

D2: $799

D3: $799

Por cierto, en este concierto el grupo invitado será Vacación.

La última vez que el dúo noruego se presentó en la Ciudad de México era 2011, así que sus fans han tenido que esperar por largo tiempo para volver a tenerlos enfrente en un escenario. Así que, ¿listos todos para lanzarse a escuchar las agradables rolitas de los Kings of Convenience en vivo, en febrero?