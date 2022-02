Mild Orange proviene de la amistad entre un grupo de universitarios; Josh Mehrtens, Tom Kelk, Josh Reid, y Jack Ferguson, estos neozelandeses combinaron su amor por el indie pop con tintes psicodélicos y el gusto por el color naranja: ese tono cálido, festivo y brillante que, de acuerdo con el vocalista, evoca la felicidad.

El resultado es un sonido etéreo, a la vez potente y lleno de color. Platicamos con Josh Mehrtens, vocalista de la banda para conocer más sobre su nuevo álbum, la pandemia y su próxima presentación en la ciudad.

CH: ¿Esta es la segunda vez que vienen a México cuáles son sus expectativas?

CH: ¿Es verdad que el público mexicano es mucho más apasionado que otras audiencias en el mundo?

CH: ¿Cómo describirías el sonido de Mild Orange?

CH: ¿De dónde viene el nombre de Mild Orange?

CH: Aunque su música es alegre, puede ser muy melancólica y también muy nostálgica, incluso en sus videos

CH: Este ha sido un tiempo muy confuso y difícil, ¿cómo ha sido para la banda?

Mild Orange : No hemos tenido problemas de creatividad. Siempre estoy escribiendo canciones y hay música en mi cabeza todo el tiempo. No hemos tenido problemas para crear, pero sí para reunirnos por el confinamiento, también para filmar videos y para estar en el estudio. Creo que solo lidiamos con la situación y creamos a pesar de ello.

CH: ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron en vivo?

CH: ¿Disfrutas salir de tour? Hay mucha gente que dice que es infernal

Mild Orange : Nos encanta, no podemos esperar. La última vez llegamos a la ciudad de México dos semanas antes del show, así que exploramos y le tomamos aprecio, ahora haremos lo mismo. Nos encanta estar de gira y conocer nuevos lugares, además no hemos salido de Nueva Zelanda en dos años, así que estamos muy emocionados.

CH: ¿Cuáles son sus lugares favoritos en la ciudad?

CH: ¿Qué pueden esperar los fans mexicanxs en esta presentación?

CH: Buena estrategia…

CH: ¿Has estado practicando?

CH: Bueno ese no, estuvo muy bien pronunciado... Así que podemos esperar nueva música, ¿además de qué chido o qué más tienen preparado?

MO: Tocaremos nuestro nuevo álbum, Looking For Space, también del segundo, que lanzamos el año pasado pues nuestros fans en México no lo han escuchado y temas de nuestro primer álbum Foreplay, canciones de cada álbum, para quien no ha tenido la oportunidad de escucharlas en vivo. Estamos muy emocionados de volver, va a ser divertido, vamos a divertirnos en México.