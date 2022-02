El legendario Mark Lanegan ha dejado el plano terrenal. Uno de los grandes del grunge ha fallecido a los 57 años. Te contamos los detalles.

El cantante y compositor Mark Lanegan ha muerto a los 57 años de edad. Conocido por ser líder de la banda Screaming Trees y pionero de la escena grunge, también fue miembro esencial de bandas como Queens of the Stone Age y The Gutter Twins. A ello se suma su exitosa carrera como solista en la que destacan producciones como Blues Funeral, With Animals y Straight Songs of Sorrow; que fue coproducido por Alain Johannes, el cual se ha convertido en su último trabajo publicado.

La causa de muerte aún no ha sido revelada. Solo se sabe que falleció esta mañana en su casa en Killarney, Irlanda y que su familia ha pedido “privacidad” en estos momentos.

Mark Lanegan fue un rockstar de principio a fin; tuvo fuertes problemas con el alcohol y la heroína, por lo que se consideraba un sobreviviente del grunge. Mark fue muy cercano a Kurt Cobain, a quien consideraba “su hermano pequeño” y con quien compartió escena musical, amistad y drogas.

Su última producción discográfica, incluyó el lanzamiento de sus memorias; “Sing Backwards And Weep” que el también fallecido Anthony Bourdain, otro de sus amigos que cometió suicidio, le animó a escribir.

A Devil in Coma

A finales del año pasado, en una entrevista para The Guardian, Lanegan reveló que había tenido Covid-19. Asunto que describió como un batalla difícil con síntomas tan graves como: sordera temporal, alucinaciones que no paraban, desorientación y un coma de 3 semanas.

Todo ese sufrimiento quedó registrado en su último libro de memorias “A Devil in Coma”. En el que detalla que fue llevado al hospital con las costillas rotas sin poder respirar y con el Covid-19 regándose por su sistema; llegó con pocas esperanzas de sobrevivir.

Hasta el momento se desconoce si el virus o posibles secuelas provocaron su deceso, lo cierto es que Lanegan siempre sintió que había estado engañando a la muerte toda su vida. Parece que lo había logrado exitosamente hasta el día de hoy. Descanse en paz.

