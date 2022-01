Michael Lee Aday mejor conocido como Meat Loaf ha dejado este plano. Lo recordamos por su paso en películas legendarias de horror y culto.

Ahora que Michael Lee Aday ha muerto, es muy probable que todo el mundo empiece a repetir que el artista mejor conocido como Meat Loaf; era la leyenda más absoluta de la balada hard-rock, lo cual es cierto.A pesar de que ese título fue cuestionado a lo largo de su carrera; que siempre fue teatral, excesiva y alocada.

Esos fueron sus sellos característicos durante su larga carrera… Seis décadas, en las que Meat Loaf vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo. De hecho, Bat Out of Hell (1972) sigue siendo uno de los 10 álbumes más vendidos de todos los tiempos. De esa trilogía forma parte “I’d do anything for love”, cuya versión original es de 12 minutos.Este sencillo y su rarísimo video dirigido por Michael Bay le dio un Grammy y le devolvió la fama y el reconocimiento internacional que merecía.

A la par de la música siempre estuvo su otra pasión; la actuación. Participó en 65 filmes y también apareció en series de televisión como; “Glee”, “House” y “Monk”. Asimismo, repitió más de un vez en el género de terror, que se le daba bastante bien. Fiel a su esencia, sus papeles siempre fueron atípicos.

Repasamos sus participaciones más importantes, terroríficas y raras.

1. The Rocky Horror Show

En la versión musical, Meat Loaf interpretaba tanto a Eddie como al Dr. Everett Scott. En la cinta, que es un festín de sexo, personajes rocambolescos y terror sólo interpreta a Eddie, un rockero frustrado amante de Frank, de Columbia y además, descerebrado, pues le extraen dicho órgano. El cantante le da un toque especial con ese look de trasnochado, de chavo (más bien ñor) banda. Como ya tenía experiencia en el papel, se le considera una de sus participaciones más interesantes, solo después del antojable Tim Curry.

2. Fight Club

En esta cinta que, tanta masculinidad tóxica nos ha regalado… Meatloaf da el contraste con su interpretación de Robert Paulson: un ex luchador y fisicoculturista que después de meterse toda clase de esteroides para estar mamado, desarrolla cáncer testicular y unas enormes tetas debido auna alteración hormonal. Robert es un hombre tierno y buen amigo, pero, sus ganas de recuperar su masculinidad a través del las peleas y el vandalismo en el proyecto Mayhem culminan con su muerte y el resto de los miembros repitiendo su nombre una y otra vez en una de las secuencias más demenciales de la película.

3. Wayne’s World

Todxs conocen la escena, pero pocos han visto la peli más allá de la icónica escena en la que los protagonistas cantan Bohemian Rhapsody. En ella, Meatloaf aparece como Tiny(chiquito) que otra vez crea un contraste entre su nombre y su complexión. Su papel es del portero que recibe a Wayne justo antes de que entre a ver a la banda de Cassandra, además de dar su opinión sobre qué bandas son buenas o no.

4. Stage Fright

Aunque se negaba a repetir musicales debido a que la fama alcanzada de The Rocky Horror Show, seguía salpicando su carrera. Este slasher con tintes de venganza y desde luego, musicales. En ella interpreta a Robert McCall. El villano asesino de la cinta; al respecto dijo que se divirtió mucho porque tuvo laoportunidad de cantar en el estilo de Gilbert & Sullivan en lugar de su habitual estilo. Además de “lucir un bigote fantástico; “Bueno, no según la gente de Facebook”, decía bromeando al respecto.

5. Pelts-Masters of Horror

Como parte del elenco de Masters Of Horror Meat Loaf participó en el episodio; “Pelts” que dirigió Dario Argento. Basado en un relato corto del autor F. Paul Wilson. Esta historia trata sobre Jake Feldman, un comerciante de pieles de mapache las cuales hacen que cualquiera que las use cometa actos terribles.

El comerciante hace un abrigo con ellas para Shanna, una bailarina. El resultado de la creación y uso de esa prenda son una serie de suicidios y asesinatos provocados por el personaje de Meat Loaf.

6. Tales From The Crypt

Todo en Cuentos de la Cripta, tiene estatus de culto. Desde su podrido anfitrión y las apariciones de diversos artistas. Antes de saltar a la fama e incluso ya consolidados en ella. Se trata de uno de losmejores y más clásicos capítulos de la serie. En él, Meat Loaf interpreta al ridículo y prepotente dueño del local donde terminan vendiendo hamburguesas con carne humana. La cual, por supuesto, incluye la suya. Lo cierto es que su personaje, Mr. Chumley, se lo merecía.

